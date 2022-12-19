Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом

Рома Зуев aka Sminem - это обычный парень Роман Зуев, который родился в 1996 году в Волгограде. Вирусная слава к нему пришла еще в 2013-2014 годах.
Тогда кто-то наткнулся на его фото в футболке Эминема. Сначала ушастого парнишку заметили в англоязычном интернете. Там пользователи прозвали Романа - Sminem. Все из-за надписи на майке.
А затем фото Романа завирусились и в родных нам соцсетях. Только у нас его прозвали Эльф. Внешность никого не оставила равнодушным.
В итоге крупные паблики начали распространять фото и клепать мемы с кадрами Романа.
В основном насмешки были связаны с внешностью - ушами.
У него нет активных страниц в соцсетях, существует множество фейков, но фото найти все-таки удалось.
А вы помните этого парня с мемов?
Источник:
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