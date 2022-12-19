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Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом

Как изменился ушастый парень в футболке Эминема, который стал мемом

Автор:
19 декабря 2022 16:12
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   вирусное фото   забавно   соцсети   стал мемом   фото   
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Рома Зуев aka Sminem - это обычный парень Роман Зуев, который родился в 1996 году в Волгограде. Вирусная слава к нему пришла еще в 2013-2014 годах.


Тогда кто-то наткнулся на его фото в футболке Эминема. Сначала ушастого парнишку заметили в англоязычном интернете. Там пользователи прозвали Романа - Sminem. Все из-за надписи на майке.


×
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А затем фото Романа завирусились и в родных нам соцсетях. Только у нас его прозвали Эльф. Внешность никого не оставила равнодушным.


В итоге крупные паблики начали распространять фото и клепать мемы с кадрами Романа.

В основном насмешки были связаны с внешностью - ушами.

У него нет активных страниц в соцсетях, существует множество фейков, но фото найти все-таки удалось.



А вы помните этого парня с мемов?


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Метки: Мемы   Прикол   вирусное фото   забавно   соцсети   стал мемом   фото   
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1  комментарий
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Карандаш Час назад
Ну что ж! Щёки немного поджали уши к затылку.
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