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Британец, бросивший жену и двоих детей ради девушки с Украины, стал нищим

Британец, бросивший жену и двоих детей ради девушки с Украины, стал нищим

Автор:
18 июля 2022 17:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   София Каркадым   Тони Гарнетт   Украина   развод   семья   скандал   супруга   
2676
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Он заявляет, что у него не осталось денег и все от него отвернулись.

22-летняя айтишница София Каркадым переехала из Львова в английский город Брадфорт.

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Там её приютила семейная пара: Тони и Лорне Гарнетт. У них был свой дом, двое дочерей - в общем, «всё как у людей».

Спустя 10 дней София и Лорне вдрызг разругались и гостья объявила, что уходит. Тогда Тони сказал, что уходит вместе с ней и бросил семью. Якобы между ним и Софией вспыхнули чувства и ради такой любви он готов на всё.

Кстати, с женой, он прожил 10 лет.

После этого, на влюблённых обрушился целый шквал негатива: брошенная жена давала интервью, в которых говорила:

«Я решила, что было бы правильно дать крышу над головой человеку и помочь ему, когда он отчаянно в этом нуждается. И вот как София отплатила мне за то, что я предоставила ей жилище».

Общественность тоже возмутилась таким поступком мужа и отца. И вот тогда британца настигла карма.

Сначала его новая подруга серьёзно заболела: во время переезда София перенесла глазную инфекцию и позже девушке пришлось делать операцию. После этого она частично потеряла зрение и ей нужно около 6 месяцев на реабилитацию.

Ну а Тони по решению суда теперь не может общаться с бывшей супругой - после расставания он стал присылать ей оскорбительные сообщения и их посчитали угрожающими жизни и здоровью женщины. Кроме того, он лишился работы - как он сам утверждает, раньше у него был успешный бизнес, а теперь он занимается распределением охранников в пабы и клубы. Денег практически нет.

А нормальную работу он найти не может, потому что история с уходом из семьи получила широкий резонанс и все от него отвернулись.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Британия   София Каркадым   Тони Гарнетт   Украина   развод   семья   скандал   супруга   
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21  комментарий
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10k
Sasa 3 часа назад
Бегите европейцы и американцы от хохлов! Бегите, глупцы! На них проклятие. Кто начинает общаться с ними, того вскоре ждут несчастья! Проверено Всемирной историей и жизнью!
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53
Боцман 9 минут назад
короче у брита сплошной каркадым.....
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32k
Седой 16 минут назад
Раз нищий стал, то и она скоро свалит от него...
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3k
Natalia 18 минут назад
Ну через какое-то время она гражданство получит и от тебя отвернутся вообще все)))
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10k
a_komolow 23 минуты назад
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805
Мой лучший друг Полчаса назад
"стал нищим", заразился, истинные украинцы они такие.
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2k
Старожил 39 минут назад
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2k
Григорий 47 минут назад
каркадым каркуша страшная
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21k
Егор 49 минут назад
Миледи Хася
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119k
arek14 57 минут назад
В моём детстве была поговорка.
Х-й стоит - голова не работает.
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Она из Львова? А что, уже Львов обстреливают?
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986
Шурман 2 часа назад
Эта история столько шума наделала даже по Бельгийским новостям писали , судя по комментариям местных бабс они его прокляли . У нашего дома закрыли дом престарелых и поселили туда украинских беженцев , с утра заехал в магазин кора это типа Ашан сразу у этого магазина этот дом престарелых , время в 8:30 утра идем с сыном за водой и фруктами на море собрались покидать и на тебе какая удача в 8 утра в магазине одни ХОХЛЫ , кто то шокает и между собой на мове а кто то на русском , местных почти не слышно , сыну говорю молчи что бы не расспрашивали и тд :) жене коллега рассказывала что у них на районе такое я не верил и вот тебе раз сам убедился .
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Единственное, что ее связывает с Айти, так это то, что в ее порт может кто угодно вставить
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11k
Мистер Фикс 2 часа назад
Да и хрен с ними
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455
Жирный бот 2 часа назад
Как же жизнь её потрепала, чтобы ТАК выглядеть в 22 года
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838
Просто прохожий 3 часа назад
Я фигею с этой бл...и, думал что ей 40-50 лет. И вдобавок она еще и айтишница??? баба, 22 года, айтишница??? это полный 3,14...ц.
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1k
Kariya 3 часа назад
И? Хочется, конечно, как с красавицей и Чудовищем, но в реале если средства не позволяют, идешь банкрот, потому что ты редко когда Принц, а вот у Красавицы почти всегда хотелки такие, словно ты им и являешься. Не забываешь, что это Аладдин остался с Джасмин, а не Джасмин с Аладдином в его шалаше. В общем, посмотрим, к кому следующему она свалит.
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3k
Copycat 3 часа назад
надо отвечать за свои поступки - главное тут для меня не то что он к беженке ушел, а то как он это сделал
устроил какой то скандал, рассорился, ещё и оскорбительные письма слал до того что на него в суд подали

ну решил ты уйти от жены - сделай это нормально, без всего этого
хотя я вообще против того что бы вот так бросать семью
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15k
Роберт Шекли 3 часа назад
Надо приютить еще одну - как говориться клин клином
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951
Антон 3 часа назад
Вот настолько пох...
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