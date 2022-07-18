Британец, бросивший жену и двоих детей ради девушки с Украины, стал нищим

Он заявляет, что у него не осталось денег и все от него отвернулись.
Там её приютила семейная пара: Тони и Лорне Гарнетт. У них был свой дом, двое дочерей - в общем, «всё как у людей».
Спустя 10 дней София и Лорне вдрызг разругались и гостья объявила, что уходит. Тогда Тони сказал, что уходит вместе с ней и бросил семью. Якобы между ним и Софией вспыхнули чувства и ради такой любви он готов на всё.
Кстати, с женой, он прожил 10 лет.
После этого, на влюблённых обрушился целый шквал негатива: брошенная жена давала интервью, в которых говорила:
«Я решила, что было бы правильно дать крышу над головой человеку и помочь ему, когда он отчаянно в этом нуждается. И вот как София отплатила мне за то, что я предоставила ей жилище».
Общественность тоже возмутилась таким поступком мужа и отца. И вот тогда британца настигла карма.
Сначала его новая подруга серьёзно заболела: во время переезда София перенесла глазную инфекцию и позже девушке пришлось делать операцию. После этого она частично потеряла зрение и ей нужно около 6 месяцев на реабилитацию.
Ну а Тони по решению суда теперь не может общаться с бывшей супругой - после расставания он стал присылать ей оскорбительные сообщения и их посчитали угрожающими жизни и здоровью женщины. Кроме того, он лишился работы - как он сам утверждает, раньше у него был успешный бизнес, а теперь он занимается распределением охранников в пабы и клубы. Денег практически нет.
А нормальную работу он найти не может, потому что история с уходом из семьи получила широкий резонанс и все от него отвернулись.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Х-й стоит - голова не работает.
устроил какой то скандал, рассорился, ещё и оскорбительные письма слал до того что на него в суд подали
ну решил ты уйти от жены - сделай это нормально, без всего этого
хотя я вообще против того что бы вот так бросать семью