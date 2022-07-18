Британец, бросивший жену и двоих детей ради девушки с Украины, стал нищим

Там её приютила семейная пара: Тони и Лорне Гарнетт. У них был свой дом, двое дочерей - в общем, «всё как у людей».

Спустя 10 дней София и Лорне вдрызг разругались и гостья объявила, что уходит. Тогда Тони сказал, что уходит вместе с ней и бросил семью. Якобы между ним и Софией вспыхнули чувства и ради такой любви он готов на всё.