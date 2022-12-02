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Ведущий телеканала «Дождь*» в прямом эфире проговорился о том, что они помогают российской армии

Ведущий телеканала «Дождь*» в прямом эфире проговорился о том, что они помогают российской армии

Автор:
02 декабря 2022 16:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: #иноагент   алексей коростелев   военнослужащие   дождь   казус   поддержка   прямой эфир   скандал   телеканал   штраф   
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И сразу же разразился скандал - вплоть до закрытия канала.

После начала СВО телеканал «Дождь*» стал активно сотрудничать с украинской стороной. Вскоре его закрыли, а ведущие разъехались по разным странам.

Но затем они собрались вновь и телеканал создал студии в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. Теперь вещание идёт оттуда. Но иногда и там случаются казусы: вчера ведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире заявил, что канал помогает российским военным.

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«Мы надеемся, смогли помочь многим военнослужащим. В том числе, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Главред телеканала Тихон Дзядко (признан иноагентом на территории России) распорядился этот фрагмент вырезать, поспешил выступить с опровержением и заверил, что они российскую армию не поддерживают.

Но всё равно начался скандал - жители Украины и Латвии атаковали канал с вопросами: «Дождь», у вас всё ок?» и обвиняли в поддержке вооружённых сил РФ. На следующий день ведущая «Дождя» объявила:

«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество  с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне».

В ответ на это латвийское правительство оштрафовало телеканал на 10 тысяч евро, возбудило административное дело и пригрозило, что если они скажут подобное ещё раз, то им закроют вещание.

*20 августа 2021 года Минюстом России принято решение о включении ООО Телеканал Дождь в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Источник:

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Метки: #иноагент   алексей коростелев   военнослужащие   дождь   казус   поддержка   прямой эфир   скандал   телеканал   штраф   
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20  комментариев
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15k
K7OO 2 часа назад
Расслабились ребятишки, забыли, где сейчас находятся. Это в России можно лепить все что ни попадя. А с нацистами не забалуешь, мигом язык укоротят.
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6k
klop 14 минут назад
Друг друга грызут как это прекрасно!

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61k
Андрей 21 минуту назад
У них на сайте написано
"Независимый информационный телеканал"
Ахахаха.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
И что автора поста смущает, я е понимаю?
Может я секрет кому открою, но российские мобилизованные - вырванные из своей жизни обычные люди, НИ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ от украинских мобилизованных.
И на планете ещё остались не выжившие из ума, способные помогать и тем, и другим тупо выжить.
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17
Александр Полчаса назад
Проституция на лицо, в чистом виде.
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15k
Алекс Полчаса назад
Это залёт
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1k
Baklanavr 39 минут назад
Да уж. Незнаю как они там кого поддерживают, но гонят откровенную западную пропаганду. Прям не стесняясь.
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4k
Горожанин Час назад
Похоже либеральная общественность чует, где рубаха ближе к свободному телу. Уже начали устраивать публичные перформансы, чтобы получить политическое убежище или просто благосклонность и защиту от преследования в теплой, сытой и безопасной России - объелись протухшими западными печеньками-то Симптом. А прокатит ли?)
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9k
Shtoppi Час назад
Очень жизненный пример как по мне. Как говорится:
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16k
Александр 2 часа назад
Свобода не только лишь для всех
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38k
Александр 2 часа назад
Хахахахахахахахахахахаха, предатель враг везде, и неважно как он лижет жопу. Чтож, пусть живут с этим и боятся ляпнуть лишнего в странах, в которых по их уверениям - европейские ценностии полная СВОБОДА СЛОВА.
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13
Хухрмухр 2 часа назад
Спалил контору?
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August

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