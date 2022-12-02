Ведущий телеканала «Дождь*» в прямом эфире проговорился о том, что они помогают российской армии

После начала СВО телеканал «Дождь*» стал активно сотрудничать с украинской стороной. Вскоре его закрыли, а ведущие разъехались по разным странам.

Но затем они собрались вновь и телеканал создал студии в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. Теперь вещание идёт оттуда. Но иногда и там случаются казусы: вчера ведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире заявил, что канал помогает российским военным.

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«Мы надеемся, смогли помочь многим военнослужащим. В том числе, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».