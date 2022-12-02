Ведущий телеканала «Дождь*» в прямом эфире проговорился о том, что они помогают российской армии

И сразу же разразился скандал - вплоть до закрытия канала.
После начала СВО телеканал «Дождь*» стал активно сотрудничать с украинской стороной. Вскоре его закрыли, а ведущие разъехались по разным странам.
Но затем они собрались вновь и телеканал создал студии в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. Теперь вещание идёт оттуда. Но иногда и там случаются казусы: вчера ведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире заявил, что канал помогает российским военным.
«Мы надеемся, смогли помочь многим военнослужащим. В том числе, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».
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Главред телеканала Тихон Дзядко (признан иноагентом на территории России) распорядился этот фрагмент вырезать, поспешил выступить с опровержением и заверил, что они российскую армию не поддерживают.
Но всё равно начался скандал - жители Украины и Латвии атаковали канал с вопросами: «Дождь», у вас всё ок?» и обвиняли в поддержке вооружённых сил РФ. На следующий день ведущая «Дождя» объявила:
«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне».
В ответ на это латвийское правительство оштрафовало телеканал на 10 тысяч евро, возбудило административное дело и пригрозило, что если они скажут подобное ещё раз, то им закроют вещание.
*20 августа 2021 года Минюстом России принято решение о включении ООО Телеканал Дождь в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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"Независимый информационный телеканал"
Ахахаха.
Может я секрет кому открою, но российские мобилизованные - вырванные из своей жизни обычные люди, НИ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ от украинских мобилизованных.
И на планете ещё остались не выжившие из ума, способные помогать и тем, и другим тупо выжить.