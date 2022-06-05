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Не до кружевных трусов: женщины украинской армии жалуются на отсутствие нижнего белья

Не до кружевных трусов: женщины украинской армии жалуются на отсутствие нижнего белья

Автор:
05 июня 2022 12:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ВСУ   Нижнее белье   Украина   армия   военнослужащие   жалобы   женщины   трусы   
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В рядах ВСУ вскрылась деликатная проблема. Пока военнослужащие-мужчины массово жалуются на нехватку оружия и предательство командиров, а украинские соцсети ежедневно заявляют о том, что у России закончились ракеты, украинским девушкам, которые несут службу в рядах ВСУ, не хватает формы по фигуре и комплектов нижнего белья для женщин-военнослужащих. Более того, всё это нужное там даже не начиналось.

Собственно, впервые вслух о деликатной проблеме высказалась депутат Киевского городского совета Ирина Никорак.

Политик утверждает, что в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин, но почему-то украинские власти не предусмотрели для них специальную форму.

Отмечается, что женщинам выдают полностью мужской комплект, включая нижнее белье. 
Приходится выкручиваться, заказывая военную одежду за границей, отметила Никорак.

«Форма - имеет значение! Я подняла мега-важную тему», - написала Николак в соцсетях. Она отметила, что каждая из 50 тысяч военнослужащих выполняет свою службу наравне с мужчинами.

Но даже такого количества женщин-военнослужащих недостаточно, чтобы законом установить форму для них. Сейчас девушки носят мужскую форму и мужское нижнее белье или заказывают самостоятельно на свои размеры из-за рубежа.

«Там нет женской формы, вы можете купить ее, заказав, где-нибудь в Америке, Израиле или Грузии. И я сейчас не шучу… Просто представьте: всем женщинам дают мужскую форму, не учитывая их физиологии, надевают в мужские шорты!!!».

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Депутат заявляет, что женщины имеют право на удобную и функциональную форму, а не должны сражаться в мужских шортах.

Дальше, как принято на Украине, вслед за озвучиванием проблемы из неё по-быстрому сотворили PR-акцию. Чтобы убедить коллег в необходимости такой важной детали, как женские трусики, депутат

специально принесла в Киевской горсовет «образец».

«Не фотошоп. Перфоманс в горсовете Киева, призванный обратить внимание волонтеров на недостаток нижнего белья у женщин-военнослужащих», - гласит комментарий под фото.

Женские трусики на Украине - больная тема. В 2014 году был запрещен ввоз в страны Таможенного союза (ТС) кружевных трусиков из-за того, что синтетика вредит здоровью, в итоге под раздачу на майдане в Киеве попал и Таможенный союз с темой трусов. Ни на что не намекаем, но отсутствие женского белья в армии может закончится ещё более плачевно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВСУ   Нижнее белье   Украина   армия   военнослужащие   жалобы   женщины   трусы   
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25  комментариев
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
Все трусы дивизия единорогов разобрала..
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1k
max Полчаса назад
Все правильно, этих шлюх призвали чтобы ублажать натовских и нацистких террористов .
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132
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Триперным войскам трусы не нужны.
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Ну дык, пускай ходят без трусиков. Делов то. Это даже лучше - вентиляция будет хорошая.
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385k
Алексей 4 часа назад
памперсы пускай одевают
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35k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Все Олэсi, Ганны та Марiйкы должны быть одного размера - метр в длину, метр в ширину, метр в высоту. И голова должна быть плоская - чтобы джавелины ставить.
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4k
Andy 4 часа назад
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16k
Дядюшка Ау 5 часов назад
Женские трусы, как двигатель истории. Что же теперь делать? Без трусов как-то воевать не комильфо. Штык в землю - и по до хаты.
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15k
Поручик 5 часов назад
Туповатые селючки с промытыми мозгами насмотрелись фильма "Солдат Джейн" и сериалов, скроенных по "голливудскому шаблону" - с крутыми девицами-снайперами в спецназе.
И ломанулись "служить"
Но РЕАЛЬНАЯ служба оказалась ОЧЕНЬ непохожей на то, что они видели в телевизоре...
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5k
livaneth 5 часов назад
Вообще-то это наоборот стрёмно - на мужика женские трусы натягивать. А бабе должно быть как-то без разницы - ей там сдавливать нечего.
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4k
Умница-красавица 5 часов назад
Не страна, а какой-то сплошной пусси риот
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2k
Старичок 5 часов назад
ну да, это как то стрёмно сдаваться в плен в мужских трусах. это как то даже их(женщин) компромитирует.
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35k
Мойша 5 часов назад
Домайданились. В 14-м - мечты сбываются. В 22-м - всё пропало.
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15k
Bill 6 часов назад
Объясните её кто-нибудь, что баб в армию берут не для того чтобы они ходили в трусах.
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3k
Babangdida 6 часов назад
За то с макияжем у них всё в порядке. Не осуждаю - женщина, в любой ситуации имеет право оставатся женщиной. Жаль только тевушек, которым так промыли мозги.
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14k
Александр 6 часов назад
А мужские трусы на задницу не натянуть?
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4k
Andy 6 часов назад
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