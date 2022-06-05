Не до кружевных трусов: женщины украинской армии жалуются на отсутствие нижнего белья

Собственно, впервые вслух о деликатной проблеме высказалась депутат Киевского городского совета Ирина Никорак.

Политик утверждает, что в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин, но почему-то украинские власти не предусмотрели для них специальную форму.

Отмечается, что женщинам выдают полностью мужской комплект, включая нижнее белье.

Приходится выкручиваться, заказывая военную одежду за границей, отметила Никорак.

«Форма - имеет значение! Я подняла мега-важную тему», - написала Николак в соцсетях. Она отметила, что каждая из 50 тысяч военнослужащих выполняет свою службу наравне с мужчинами.

Но даже такого количества женщин-военнослужащих недостаточно, чтобы законом установить форму для них. Сейчас девушки носят мужскую форму и мужское нижнее белье или заказывают самостоятельно на свои размеры из-за рубежа.

«Там нет женской формы, вы можете купить ее, заказав, где-нибудь в Америке, Израиле или Грузии. И я сейчас не шучу… Просто представьте: всем женщинам дают мужскую форму, не учитывая их физиологии, надевают в мужские шорты!!!».