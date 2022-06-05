Не до кружевных трусов: женщины украинской армии жалуются на отсутствие нижнего белья

В рядах ВСУ вскрылась деликатная проблема. Пока военнослужащие-мужчины массово жалуются на нехватку оружия и предательство командиров, а украинские соцсети ежедневно заявляют о том, что у России закончились ракеты, украинским девушкам, которые несут службу в рядах ВСУ, не хватает формы по фигуре и комплектов нижнего белья для женщин-военнослужащих. Более того, всё это нужное там даже не начиналось.
Собственно, впервые вслух о деликатной проблеме высказалась депутат Киевского городского совета Ирина Никорак.
Политик утверждает, что в рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин, но почему-то украинские власти не предусмотрели для них специальную форму.
Отмечается, что женщинам выдают полностью мужской комплект, включая нижнее белье.
Приходится выкручиваться, заказывая военную одежду за границей, отметила Никорак.
«Форма - имеет значение! Я подняла мега-важную тему», - написала Николак в соцсетях. Она отметила, что каждая из 50 тысяч военнослужащих выполняет свою службу наравне с мужчинами.
Но даже такого количества женщин-военнослужащих недостаточно, чтобы законом установить форму для них. Сейчас девушки носят мужскую форму и мужское нижнее белье или заказывают самостоятельно на свои размеры из-за рубежа.
«Там нет женской формы, вы можете купить ее, заказав, где-нибудь в Америке, Израиле или Грузии. И я сейчас не шучу… Просто представьте: всем женщинам дают мужскую форму, не учитывая их физиологии, надевают в мужские шорты!!!».
Депутат заявляет, что женщины имеют право на удобную и функциональную форму, а не должны сражаться в мужских шортах.
Дальше, как принято на Украине, вслед за озвучиванием проблемы из неё по-быстрому сотворили PR-акцию. Чтобы убедить коллег в необходимости такой важной детали, как женские трусики, депутат
специально принесла в Киевской горсовет «образец».
«Не фотошоп. Перфоманс в горсовете Киева, призванный обратить внимание волонтеров на недостаток нижнего белья у женщин-военнослужащих», - гласит комментарий под фото.
Женские трусики на Украине - больная тема. В 2014 году был запрещен ввоз в страны Таможенного союза (ТС) кружевных трусиков из-за того, что синтетика вредит здоровью, в итоге под раздачу на майдане в Киеве попал и Таможенный союз с темой трусов. Ни на что не намекаем, но отсутствие женского белья в армии может закончится ещё более плачевно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Украинские депутаты обвинили Россию в «восстановлении советской империи»
- Норвежская армия: женщины и мужчины вместе
- В Минобороны заявили об уничтожении пятерых украинских диверсантов на территории РФ
- "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет
- Сильные в своей слабости, слабые в своей силе: о женщинах в армиях мира
И ломанулись "служить"
Но РЕАЛЬНАЯ служба оказалась ОЧЕНЬ непохожей на то, что они видели в телевизоре...
Девочкам форму подгоняют по фигуре.
Ещё и правило есть, что форма девушек должна "соответствовать моде", в разумных пределах, конечно.
А всякую женскую мелочёвку - трусы, дезодоранты, влажные салфетки, тампоны и прокладки - во время боевых действий развозят по линии форонта.
Раньше вон в таких ходили