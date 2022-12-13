Умница, модифицировавшая и сделавшая удобной особую деталь женского гардероба

Ида (в девичестве Каганович) появилась на свет в строгой религиозной семье в 1886 году. Девушка не захотела повторять судьбу матери, на плечах которой лежало обеспечение семьи, и уехала в Польшу учиться.

В студенческой среде, настроенной на модные революционные идеи, она познакомилась с будущим мужем Вилли Розенталем. Когда с проявлением свободы и политической активности стало сложно, пара отправилась за океан.