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Умница, модифицировавшая и сделавшая удобной особую деталь женского гардероба

Умница, модифицировавшая и сделавшая удобной особую деталь женского гардероба

Автор:
13 декабря 2022 10:43
Сообщество : Истории
Метки: Автор   Ида Розенталь   бюстгальтер   идея   интересно   разработка   создательница   талант   швея   
1683
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Разные исторические источники утверждают, что бюстгальтер придумали римлянки, египтянки и представительницы ещё пары-тройки древних народов. То есть единогласия в этом вопросе нет.

Но, собственно, это не особенно важно. Суть в том, что забота об удобстве и нравственности (надо прятать особенности тела, религия требует) привела к появлению пыточного инструмента – корсета. Утягивание с ранних лет замедляло развитие груди. В среде аристократок ценился маленький бюст – признак леди, а не какой-то там грудастой простолюдинки.

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До народа только к XIX веку дошло, что помимо эстетики корсет ещё и нехило так вредит женскому здоровью: деформирует грудную клетку, а вместе с ней и внутренние органы.

Объяснение медиков, как знамя, подхватили суфражистки Европы, назвав корсет оружием для закрепощения женщин.

В общем, долой корсет. А что вместо? Адекватной замены не было, но работа над её созданием уже велась. Первый прототип современного бюстгальтера напоминал разрезанный на две части корсет – что-то типа тканевой полосы, сильно утягивающей грудь и делающей её некрасивой и плоской.

И тут появилась она. Уже целый век минул с тех пор, как американка Ида Розенталь разработала бюстгальтер в том виде, в каком он поныне и существует.

Ида (в девичестве Каганович) появилась на свет в строгой религиозной семье в 1886 году. Девушка не захотела повторять судьбу матери, на плечах которой лежало обеспечение семьи, и уехала в Польшу учиться.

В студенческой среде, настроенной на модные революционные идеи, она познакомилась с будущим мужем Вилли Розенталем. Когда с проявлением свободы и политической активности стало сложно, пара отправилась за океан.

Ида была отличной швеёй, хорошо понимала желания клиентов и могла легко воплотить в реальность даже самые заковыристые идеи. Вскоре женщину повысили, сделали младшим партнёром в ателье, где она работала. А затем пришла пора создания и собственного детища: при поддержке владелицы ателье Энид и мужа Розенталь открыла магазин нижнего белья Maiden Form («Девичьи грёзы»), который стал популярным не только в Штатах, но и во всём мире.

Но бра в привычном виде появился не вдруг. Это не было озарением. Идеи модернизировались в течение 20 лет. Сначала это были просто соединённые полосой материи чашки. Потом  чашки укрепили специальными вкладками. Вскоре модельные ряды расширили, заботясь о потребностях пышек и худышек, которые, естественно, разные. Затем акцент стали делать не только на практичность, но и на красоту. И в продажу запустили модели и фасоны, способные удовлетворить вкус даже самых взыскательных покупательниц.

После смерти Вилли Ида ещё 12 лет рулила бизнесом самостоятельно. Когда в 1966 году здоровье женщины подкосил инсульт, она приняла решение отойти от дел и передала детище дочери.

Розенталь ушла из жизни в 1973 на 88 году жизни. А предприятие существует и по сей день, охватывая значимую долю местного рынка и производя продукцию на экспорт в десятки стран мира.

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Метки: Автор   Ида Розенталь   бюстгальтер   идея   интересно   разработка   создательница   талант   швея   
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29k
Ashabad 55 минут назад
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13k
sonic24a Час назад
Загадка, до сих пор не объясненная наукой: как пляжное _платье_ превратилось в набор нательных верёвочек. Кстати женское нижнее туда же.
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309
Ivan Shotgun 2 часа назад
А ведь могли бы так все ходить , если бы не изобрела
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