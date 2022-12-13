Умница, модифицировавшая и сделавшая удобной особую деталь женского гардероба

Разные исторические источники утверждают, что бюстгальтер придумали римлянки, египтянки и представительницы ещё пары-тройки древних народов. То есть единогласия в этом вопросе нет.
Но, собственно, это не особенно важно. Суть в том, что забота об удобстве и нравственности (надо прятать особенности тела, религия требует) привела к появлению пыточного инструмента – корсета. Утягивание с ранних лет замедляло развитие груди. В среде аристократок ценился маленький бюст – признак леди, а не какой-то там грудастой простолюдинки.
До народа только к XIX веку дошло, что помимо эстетики корсет ещё и нехило так вредит женскому здоровью: деформирует грудную клетку, а вместе с ней и внутренние органы.
Объяснение медиков, как знамя, подхватили суфражистки Европы, назвав корсет оружием для закрепощения женщин.
В общем, долой корсет. А что вместо? Адекватной замены не было, но работа над её созданием уже велась. Первый прототип современного бюстгальтера напоминал разрезанный на две части корсет – что-то типа тканевой полосы, сильно утягивающей грудь и делающей её некрасивой и плоской.
И тут появилась она. Уже целый век минул с тех пор, как американка Ида Розенталь разработала бюстгальтер в том виде, в каком он поныне и существует.
Ида (в девичестве Каганович) появилась на свет в строгой религиозной семье в 1886 году. Девушка не захотела повторять судьбу матери, на плечах которой лежало обеспечение семьи, и уехала в Польшу учиться.
В студенческой среде, настроенной на модные революционные идеи, она познакомилась с будущим мужем Вилли Розенталем. Когда с проявлением свободы и политической активности стало сложно, пара отправилась за океан.
Ида была отличной швеёй, хорошо понимала желания клиентов и могла легко воплотить в реальность даже самые заковыристые идеи. Вскоре женщину повысили, сделали младшим партнёром в ателье, где она работала. А затем пришла пора создания и собственного детища: при поддержке владелицы ателье Энид и мужа Розенталь открыла магазин нижнего белья Maiden Form («Девичьи грёзы»), который стал популярным не только в Штатах, но и во всём мире.
Но бра в привычном виде появился не вдруг. Это не было озарением. Идеи модернизировались в течение 20 лет. Сначала это были просто соединённые полосой материи чашки. Потом чашки укрепили специальными вкладками. Вскоре модельные ряды расширили, заботясь о потребностях пышек и худышек, которые, естественно, разные. Затем акцент стали делать не только на практичность, но и на красоту. И в продажу запустили модели и фасоны, способные удовлетворить вкус даже самых взыскательных покупательниц.
После смерти Вилли Ида ещё 12 лет рулила бизнесом самостоятельно. Когда в 1966 году здоровье женщины подкосил инсульт, она приняла решение отойти от дел и передала детище дочери.
Розенталь ушла из жизни в 1973 на 88 году жизни. А предприятие существует и по сей день, охватывая значимую долю местного рынка и производя продукцию на экспорт в десятки стран мира.
Источник:
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