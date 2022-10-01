В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе

19092
15
Природа и её творения – самое удивительное и прекрасное, что есть в этом мире.
И при взгляде на этих животных кажется, что при их создании она была в игривом настроении, поскольку от души наделила оригинальным сочетанием ярких и сочных красок.
×
×
Аризонский древесный скорпион с потомством, которого засняли при свете ультрафиолетовой лампы
Кистеухая свинья с потомством – яркий образец природного контуринга, который обожают в макияже современные модницы
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Паутины из зигзагов, огромные конусы и гамаки
- Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз
- Что за птица такая: поразительные голуби, которые выглядят как мультяшки
- 20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой
- Как выглядит гигантская рыба-луна, и где ее обнаружили
Новости партнёров
Но в любом случае - этот моллюск с их планеты, видать Хищники его брали живым с собой на охоту, чтобы съесть свежим, а он сбежал и прижился на Земле :
Кажется, что под кожей морской звезды кипит раскаленная лава.
***********
Кажется, что кто то свистнул рубиновую звезду с кремлевских башен...