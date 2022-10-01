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В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе

В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе

Автор:
01 октября 2022 21:11
Сообщество : Животные
Метки: Животное   интересно   окрас   природа   птица   расцветка   рыба   создание   существо   фото   
19092
15

Природа и её творения – самое удивительное и прекрасное, что есть в этом мире.

И при взгляде на этих животных кажется, что при их создании она была в игривом настроении, поскольку от души наделила оригинальным сочетанием ярких и сочных красок.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Животное   интересно   окрас   природа   птица   расцветка   рыба   создание   существо   фото   
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13  комментариев
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23k
Егор День назад
Борнейская свинья
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−48
есть_кто-дома? 11 часов назад
И создал Бог рыб, зверей и птиц... Ога.
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6k
пропеллер 12 часов назад
вы все врете, это Арнольд предатору голову отрубил, как трофей.
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715
NAVI 13 часов назад
И после все этого вы говорите, что к этому и не только разнообразию привела цепь случайных мутаций и естественный отбор? Нет! Был Мастер, был и есть!
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1k
Вадим В. Новоженов 15 часов назад
Кому-как, а мне этот лобстер напомнил голову "Хищника" .
Но в любом случае - этот моллюск с их планеты, видать Хищники его брали живым с собой на охоту, чтобы съесть свежим, а он сбежал и прижился на Земле :
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60k
Опиум для народа 18 часов назад
Свинья - иудейка.)
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5k
sedoisever День назад
Редкий случай, когда описание фото не портит впечатление, а дополняет.
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8k
Mowgley Z ⚔ День назад
Зеленый малый и хрюшки просто милота
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2k
Ослик Иа на позитиве День назад
***********
Кажется, что под кожей морской звезды кипит раскаленная лава.
***********
Кажется, что кто то свистнул рубиновую звезду с кремлевских башен...
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