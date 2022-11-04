16 нереальных существ, которые существуют на самом деле

Человеческое воображение веками создавало мифических зверей, но существа, живущие на Земле, еще более удивительны, чем легенды. Вот лишь некоторые из этих великолепных существ, больших и маленьких, которые выглядят слишком сумасшедшими, чтобы быть настоящими.

Пара восточных куоллов 0 Источник:

Только что вылупившийся детёныш каймановой черепахи 0 Источник:

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Кролик с гривой льва 0 Источник:

У китайских водяных оленей растут не рога, а бивни. Они также известны как «олени-вампиры» 0 Источник:

Колючая кустарниковая гадюка 0 Источник:

Меланистический сервал 0 Источник:

Детёныши летучих мышей-гоблинов просто милейшие 0 Источник:

Росомахи — самые крупные наземные представители семейства куньих, способные свалить даже лося 0 Источник:

Орхидейный богомол 0 Источник:

Паук-волк с детенышами 0 Источник:

Эта гусеница вида Minacraga argentata похожа на мармелад 0 Источник:

Гривистый голубь 0 Источник:

Микроскопическое изображение лапки жука 0 Источник:

Австралийская клетчатая пчела-кукушка 0 Источник: Пчёлы этого вида проникают в гнёзда других видов пчёл, где откладывают свои яйца. Своих гнёзд не строят.

Флоридская лошадиная улитка во время завтрака 0 Источник: Этот моллюск представляет собой вид чрезвычайно крупных хищных морских улиток, питающихся в основном другими видами улиток и моллюсками.