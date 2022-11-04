16 нереальных существ, которые существуют на самом деле

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Человеческое воображение веками создавало мифических зверей, но существа, живущие на Земле, еще более удивительны, чем легенды. Вот лишь некоторые из этих великолепных существ, больших и маленьких, которые выглядят слишком сумасшедшими, чтобы быть настоящими.
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У китайских водяных оленей растут не рога, а бивни. Они также известны как «олени-вампиры»
Росомахи — самые крупные наземные представители семейства куньих, способные свалить даже лося
Австралийская клетчатая пчела-кукушка
Пчёлы этого вида проникают в гнёзда других видов пчёл, где откладывают свои яйца. Своих гнёзд не строят.
Флоридская лошадиная улитка во время завтрака
Этот моллюск представляет собой вид чрезвычайно крупных хищных морских улиток, питающихся в основном другими видами улиток и моллюсками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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