Устройство, читающее мысли. Суперспособность или спасение тяжело больных людей?

Так вот, вопрос чтения чужих мыслей тревожит людей очень давно. Ведь с помощью этого жизнь стала бы значительно проще: и преступления раскрывались бы гораздо быстрее, и при устройстве на работу было бы проще выяснить, что человек, в общем-то, собирается исключительно просиживать штаны. Но, правда, будут и другие не очень этические последствия. Но об этом – в другой раз.

А сейчас к делу. В Калифорнийском университете придумали способ читать мысли и преобразовать их в текст. Для этого даже появилось специальное устройство – это этакие мозговые импланты, которые улавливают речевые сигналы прямо из мозга, передают их алгоритму машинного обучения, а уже он их расшифровывает.