Устройство, читающее мысли. Суперспособность или спасение тяжело больных людей?

Как давно Вам давно хотелось ощутить на себе какую-либо супер-способность? Теперь можно читать мысли как минимум тяжело больных людей. Что? Да!
Так вот, вопрос чтения чужих мыслей тревожит людей очень давно. Ведь с помощью этого жизнь стала бы значительно проще: и преступления раскрывались бы гораздо быстрее, и при устройстве на работу было бы проще выяснить, что человек, в общем-то, собирается исключительно просиживать штаны. Но, правда, будут и другие не очень этические последствия. Но об этом – в другой раз.
А сейчас к делу. В Калифорнийском университете придумали способ читать мысли и преобразовать их в текст. Для этого даже появилось специальное устройство – это этакие мозговые импланты, которые улавливают речевые сигналы прямо из мозга, передают их алгоритму машинного обучения, а уже он их расшифровывает.
Таким образом люди, которые не могут ни говорить, ни двигаться, могут теперь общаться силой мысли. В частности, метод уже доказан экспериментально. Два пациента, которые работали с устройством, не произносили слова вслух, а лишь думали о них.
Имплант улавливал слова в задней теменной коре, которая отвечает за речь и движения рук. А после расшифровки алгоритмом их преобразовали в текст, а далее с помощью голосовой озвучки их озвучивали.
В первом исследовании участвовал мужчина, который полностью парализован ниже плеч. Он владеет английским и испанским языками, и у устройства стояла весьма сложная задача: понять, на каком языке он думает. В итоге ученые смогли распознать оба языка, а аппарат точно предсказывал, о каком из восьми кодовых слов думал пациент.
Во втором исследовании поучаствовал мужчина, который лишился способности говорить пятнадцать лет назад – он попал в страшную аварию, после которой у него произошел инсульт. В итоге он использовал фонетический алфавит радиотелефонной связи НАТО. Это такой широко используемый набор кодовых слов для передачи букв латинского алфавита.
В итоге этот мужчина мысленно произносил кодовые слова алфавита, создавая целые фразы вроде: я этого не хочу, ты шутишь и что-то подобное. Правда, получалось произносить всего около семи слов в минуту.
Одна из авторов исследования, Сара Ванделт, отмечает, что устройство предсказывает внутреннюю речь, и таким образом позволяет пациенту просто сосредоточиться на произнесении слова в своей же голове. А внутренняя речь – это то, как вы общаетесь с самим собой, то есть производная форма звуковой речи. То есть когда вы что-либо слушаете или читаете – это мысленная, она же внутренняя речь.
Предыдущие устройства, к слову, позволяли говорить пять слов в минуту. Но ученые стремятся приблизится когда-нибудь к обычной скорости – 150 слов в минуту. По словам исследователей, это лишь первые шаги в этой области.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Ты бухой!
- Ты опять играл!
...
Мысли кончились.