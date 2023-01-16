Детища, уничтожившие своих создателей

Макс Валье – австрийский физик считается первооткрывателем в области ракетной техники. Много лет он посвятил разработке ракетного двигателя для автомобиля. Топливо на спиртовой основе взорвалось, и Валье погиб прямо во время выставки, где было представлено его изобретение.