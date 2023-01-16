Детища, уничтожившие своих создателей

Прогресс – это прекрасно, ведь новые изобретения открывают перед человечеством и новые пути, облегчая жизнь и делая её более комфортной и интересной.
Но случается и так, что их создатели гибнут, не учтя какую-то мелочь или по чистой случайности.
Интересный аэровагон на базе оборудованной винтом дрезины был перспективным, но опасным изобретением.
И его автор – молодой русский инженер Валериан Абаковский погиб, когда во время тестирования конструкция сошла с рельсов на пути следования из Тулы в Москву.
Луис Хименес – американский скульптор, который считается пионером в области применения стекловолокна при создании скульптур.
Одно из его творений – 10-метровый конь Блюцифер и стал убийцей своего создателя. От статуи ещё в студии откололся фрагмент и пробил Луису бедренную артерию. Мужчина скончался на месте от обильной кровопотери.
Франц Райхельт – австрийский портной, придумавший гибрид плаща и парашюта.
Первое испытание новинки закончилось трагедией: Франц спрыгнул с Эйфелевой башни и погиб на глазах журналистов, поскольку изобретение попросту не сработало.
Генри Смолински в 1973 году представил миру настоящее чудо для того времени – летающий автомобиль Ford Pinto, объединённый с аэропланом.
Презентация завершилась трагедией: недостаточно прочно сваренное крыло переломилось, и аэрокар рухнул на землю.
Макс Валье – австрийский физик считается первооткрывателем в области ракетной техники. Много лет он посвятил разработке ракетного двигателя для автомобиля. Топливо на спиртовой основе взорвалось, и Валье погиб прямо во время выставки, где было представлено его изобретение.
Хорас Ханли – американский изобретатель и предприниматель разработал подводную лодку во времена Гражданской войны в США.
Погиб вместе с командой во время тестирования субмарины 15 октября 1863 года.
Уильям Буллок модернизировал в 1863 году ротационную печатную машину Ричарда Марча Хоэ, произведя настоящий прорыв в сфере полиграфической промышленности.
Во время монтажа очередной конструкции травмировался частью механизма. В результате пошло заражение, и мужчина скончался.
Аурел Влайку – румынский инженер и авиаконструктор, пилот, самостоятельно разработавший и собравший самолёт.
При попытке перелёта через Карпаты «Влайку II» не смог преодолеть высоту и рухнул, погребя под обломками своего создателя.
Источник:
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Томас Эндрюс спроектировал корабль и настаивал на том, чтобы на судне было хотя бы 46 спасательных лодок. Однако лишь 20 находились на корабле, несмотря на советы архитектора.
Он провел свои последние часы, помогая людям найти спасательные жилеты и попасть в лодки. После этого его видели в последний раз сидящим в курительной комнате первого класса. Он смотрел на картину “Approach to the New World”. Его тело никогда не было найдено. Но он остается героем в памяти людей.
Список изобретателей, погибших из-за собственного изобретения
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.adcd8712-63c54e16-4e0159bf-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_inventors_killed_by_their_own_inventionshttps://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.adcd8712-63c54e16-4e0159bf-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_inventors_killed_by_their_own_inventions