Доска Уиджа: мостик между миром живых и мёртвых, или Успешный коммерческий проект?

Во второй половине позапрошлого века интерес ко всему потустороннему, загадочному, таинственному, а также теме смерти значительно возрос. Способствовали этому войны: люди теряли близких и всеми фибрами души стремились связаться с теми, кто ушёл за черту, чтобы сказать последнее «прости» или задать вопрос, который не успели задать при жизни. Медицина находилась в процессе становления, поэтому велик был и процент детской смертности. И безутешные матери страстно хотели связаться с детьми, которые не успели пожить на этом свете.