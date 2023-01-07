Доска Уиджа: мостик между миром живых и мёртвых, или Успешный коммерческий проект?

Любопытство и желание прикоснуться к неопознанному и неизведанному – это обычные черты человека.
Вы хотите ответов? Их есть у меня! Что-то подобное должен был бы сказать Уидж, существуй он на самом деле. Но такого человека в действительности не было, зато имелся интерес и потребность со стороны публики. Готовой расставаться с деньгами. А почему бы не удовлетворить спрос, если он имеется?
Во второй половине позапрошлого века интерес ко всему потустороннему, загадочному, таинственному, а также теме смерти значительно возрос. Способствовали этому войны: люди теряли близких и всеми фибрами души стремились связаться с теми, кто ушёл за черту, чтобы сказать последнее «прости» или задать вопрос, который не успели задать при жизни. Медицина находилась в процессе становления, поэтому велик был и процент детской смертности. И безутешные матери страстно хотели связаться с детьми, которые не успели пожить на этом свете.
Собственно, еще до Уиджа модной темой в Европе стала примитивная техника столоверчения. Медиум, якобы ощущавший присутствие гостей из потустороннего мира, задавал вопросы, а духи «отстукивали» по столу ответы, действуя в соответствии с заданным алгоритмом.
Но людям хотелось комфорта и большей информативности. Потребность в 1890 году успешно облёк в материальную форму американец Элайджа Бонд. Спустя год мистер Бонд получил патент на своё изобретение. Хотя и не без проблем: служащий патентного бюро, справедливо настроенный скептически по отношению к новинке, попросил, чтобы дух через доску назвал его имя (полагая, что заявителю оно неизвестно). Мол, тогда штуковину можно признать действующей.
Понятно, что команда предпринимателя подготовилась и получила максимум информации (в том числе и персональные данные сотрудника). Тем более что очевидно, что доска появилась не в результате трудов поверившего в потусторонний мир юриста, решившего поделиться озарением с другими. А по причине слаженной работы команды, проработавшей все нюансы потребностей клиентуры.
Процесс пошёл, и доски стали продаваться сотнями тысяч при цене за единицу 1 доллар 50 центов.
Почему же продукт получил такое название? Не логичнее было бы назвать изделие доской Бонда? Есть предположение, что название Ouija содержит два положительных ответа – «да» на французском и немецком языках. Есть и более романтическая версия происхождения названия. Доска назвала себя так сама, когда изобретатели поинтересовались её мнением. На древнеегипетском языке Ouija значит пожелание удачи.
Деревянная полированная покрытая лаком доска снабжалась планшеткой. Ответы доска Уиджа должна была давать, перемещаясь по полю и останавливаясь на соответствующих буквах, которые складывались в слова. На поле также предусмотрены цифры, слова «да» и «нет» и в некоторых случаях приветствие и прощание.
На протяжении следующих десятилетий доска оставалась очень популярным и доступным развлечением. Некоторые использовали Уиджа и для обогащения. Как, к примеру, довольно знаменитая спиритуалистка по имени Перл Карран, выпустившая целую серию книг, якобы написанных в соавторстве с умершей женщиной по имени Пэйшенс Уорт.
Следует отметить и Джеймса Меррилла – американского поэта и драматурга, удостоившегося Пулитцеровской премии, тоже писавшего в соавторстве с призраком. Но постепенно новинка стала привычной, потеряла остроту и превратилась в способ скоротать время типа настольных игр.
Уже в наше время к этой теме стали возвращаться, поскольку спиритизм снова вошёл в моду. Доской пользуются медиумы, о них снимают фильмы и пишут книги. Задействуют наследие Элайджи Бонда в своей работе и психологи. В частности, опытным путём было установлено, что в ходе выяснения уровня общей эрудиции испытуемые ошибаются при ответе на вопросы примерно в половине случаев. При задействовании доски Уиджа, когда отдают право ответа потусторонним силам, количество правильных ответов увеличивается на 15%.
А вы допускаете, что через доску Уиджа действительно могут давать о себе знать духи и призраки? Или это не более чем простенький способ развлечься и убить время?
Источник:
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Ну теперь у нас дома спиритическая разделочная доска, некоторые гости в шоке))))
но смысл бы был если бы манипулятор сам по доске двигался, а не люди его руками тягали туда-сюда