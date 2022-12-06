Гигантский белый медведь: в 1.5 раза больше современного белого медведя

Очень многие палеонтологические открытия делаются благодаря слепой удаче. Вот гуляли люди по берегу Темзы, нашли гигантскую локтевую кость — аж 48.5 см. Выкинь они эту находку, и никакой истории об огромном подвиде белого медведя не получилось бы. Но судьба распорядилась иначе. Косточку изучили.
Фух, жарковато у вас тут. В смысле, холодно? Всего-то -35.
Косточка эта принадлежала медведю. Но прикинув размеры, оказалось, что потапыч этот был монструозный: его длина достигала 4 метров, а вес 1.200 кг! Для справки: самые крупные белые медведи весят до 800 кг. И не факт, что особь, чью локтевую кость обнаружили, была взрослой. Назвали мишку «гигантским белым медведем-тираном».
Давай, малой, показывай, кто тебя обидел!
По одной кости много не наизучаешь. Это медведь, сомнений нет, но какой? Версий ровно две: либо бурый, либо белый. Чтобы распознать видовую принадлежность, палеонтологи выяснили возраст косточки и прикинули, что творилось на Британских островах в это время.
Настоящие первые завоеватели Британии.
Оказалось, что мишка жил примерно 100.000 лет назад. Британские острова тогда были покрыты льдами и тундростепью. В общем, было холодно не по-детски. Растительности было мало, а живности достаточно. Вывод прост: хочешь жить — умей охотиться. А кто охотится лучше всех медведей и живёт исключительно на мясе? Правильно, белый медведь. Значит, найденная косточка принадлежала именно ему.
А вот и стол уже накрыт!
Но есть ещё один вариант: возможно, наш гигантский друг — это одна из переходных форм от бурого медведя к белому. Гипотеза такая: бурые медведи, оказавшись на севере, постепенно перешли на полное хищничество. Постепенно цвет их шерсти белел безо всякого колориста — условия диктовали свои правила, и мишка превратился из тёмно-коричневого в светло-рыжего.
Оставались косолапые в недружелюбных краях по одной единственной причине — еда. Конкурентов на Британских островах было мало, а мамонтятины и бизонятины — много. От такого обилия мяса медведи стали расти как на дрожжах. Повезло и с людьми — они появились на острове лишь спустя 60.000 лет после появления там медведя. Да и то массово покорять Британию люди не стремились — слишком уж холодно там было.
Больше всего на нашего героя походят гролары и пизли — гибриды белых и бурых медведей. Они встречаются не только в зоопарках, но и в дикой природе.
Так бы и продолжал медведь-тиран тиранить фауну Севера, если бы не глобальное потепление. Ледниковый период закончился, а вместе с ней закончилась и вся мегафауна, включая нашего героя.
Источник:
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