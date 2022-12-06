Гигантский белый медведь: в 1.5 раза больше современного белого медведя

А вот и стол уже накрыт!

Но есть ещё один вариант: возможно, наш гигантский друг — это одна из переходных форм от бурого медведя к белому. Гипотеза такая: бурые медведи, оказавшись на севере, постепенно перешли на полное хищничество. Постепенно цвет их шерсти белел безо всякого колориста — условия диктовали свои правила, и мишка превратился из тёмно-коричневого в светло-рыжего.

Оставались косолапые в недружелюбных краях по одной единственной причине — еда. Конкурентов на Британских островах было мало, а мамонтятины и бизонятины — много. От такого обилия мяса медведи стали расти как на дрожжах. Повезло и с людьми — они появились на острове лишь спустя 60.000 лет после появления там медведя. Да и то массово покорять Британию люди не стремились — слишком уж холодно там было.