15 мифологических существ с указанием, где они обитают, и сравнением их размеров с человеком

У каждого народа даже самого молодого по историческим меркам есть своя мифология, то есть совокупность историй, в которых присутствуют события и существа, чья реалистичность должна быть сведена к минимуму. Таковы правила. Иначе нельзя.
Люди, живущие в совершенно разных частях планеты, не сговариваясь, напридумывали огромное количество максимально неправдоподобных и кое-где прям отбитых легенд, которые крайне любопытны для изучения. К тому же они интересно подчёркивают особенности самих народов.
А где мифы, там и мифологические существа.
Авторы проекта abookofcreatures («книга существ»), среди которых, кстати, нет Джоан Роулинг, рисуют всех известных мифологии существ, дотошно соблюдая все каноничные особенности их внешнего вида.
Давайте посмотрим на этих героев мирового фольклора, узнаем их места обитания и поразимся их размерам. Кого-то из них вы, возможно, видели.
Эх-ушкье
Из шотландской мифологии.
Плотоядный оборотень, который маскируется под красивую лошадь и уносит своих всадников в воду, чтобы сожрать их, оставляя их печень на поверхности.
Кама-итати
Из японского фольклора.
Ласка с серповидными когтями, которая перемещается вихрями и наносит порезы людям. Зачем-то. Как вы понимаете, мифологических существ, не причиняющих урон человеку, не бывает.
Мантабунгал
Из филиппинской мифологии.
Горный демон, напоминающий лохматую корову с двумя парами огромных клыков. Разрушает туристические лагеря и разрывает людей в клочья.
Якул
Встречается в мифологии многих стран.
Это змея, которая прыгает на своих жертв (естественно, людей) с деревьев подобно дротику или копью, пронзая их одежду и плоть.
Карколь
Из французского фольклора.
Гигантская лохматая змеевидная улитка, обитающая в пещерах под французским городом Астенг. Своих жертв она хватает своими щупальцами и затягивает в пасть.
Каммапа (или Ходумодумо)
Из мифологии Южной Африки и Лесото.
С ним в комплекте идёт целый сюжет. Это огромное раздутое существо с множеством острых языков. Когда-то оно поглотило всех вокруг — целые города и сёла — но было убито героем, который освободил своих жертв целыми и невредимыми.
Хуньдунь
Из китайской мифологии.
Представляет собой воплощение хаоса, из которого возникла вся Вселенная. А сам ведь не такой и большой.
Усилосимапунду
Из зулусского фольклора.
Колоссальное существо, которое буквально носит экосистемы на спине, а его голова представляет собой огромный валун. По всей видимости, является олицетворением оползней.
Нурикабэ
Из японского фольклора.
Представляет собой живую (на уровне духа) непроходимую стену, которая появляется перед человеком и мешает ему пройти.
Ямабико
Также из Японии.
Когда люди кричат, он отвечает насмешливым эхом. В Японии вообще обитают самые безобидные сущности.
Вольпертингер
Из немецкого фольклора.
Просто рогатый заяц, ничего необычного.
Саратан
Из ближневосточной мифологии.
Гигантская черепаха (или краб), которая притворяется островом. Когда на него высаживаются моряки, тонет и топит их. Кто бы сомневался.
Тиддалик
Из австралийского фольклора.
Тиддалик был простой австралийской лягушкой, которая когда-то проглотила всю воду мира, увеличившись при этом до огромных размеров (на сравнении с человеком она на начальном этапе поглощения).
Лягуха выпустила воду, вновь наполнив моря и океаны, только после того, как рассмеялась над движениями некоего угря. Никто ничего и не заметил. А угрю — медаль.
Чончон
Из легенд индейцев-мапуче, живущих в Чили и Аргентине.
Сова или злой колдун, замаскированный под сову, с огромными ушами, которые позволяют ему летать. Его зловещий зов возвещает о беде, кроме того он сосёт кровь спящих, но его можно нейтрализовать с помощью различных ритуалов. Во время полёта издаёт звук «ту-ту-ту».
Шадхавар
Из персидской мифологии.
Это антилопа с одним полым разветвлённым рогом. Когда ветер проходит через этот рог, он производит прекрасную музыку. Шадхавара (несправедливо) обвиняют в том, что он поедает людей. Ну, после предыдущих поверить в его невиновность действительно сложно.
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