15 мифологических существ с указанием, где они обитают, и сравнением их размеров с человеком

Люди, живущие в совершенно разных частях планеты, не сговариваясь, напридумывали огромное количество максимально неправдоподобных и кое-где прям отбитых легенд, которые крайне любопытны для изучения. К тому же они интересно подчёркивают особенности самих народов.

А где мифы, там и мифологические существа.

Авторы проекта abookofcreatures («книга существ»), среди которых, кстати, нет Джоан Роулинг, рисуют всех известных мифологии существ, дотошно соблюдая все каноничные особенности их внешнего вида.

Давайте посмотрим на этих героев мирового фольклора, узнаем их места обитания и поразимся их размерам. Кого-то из них вы, возможно, видели.

Эх-ушкье