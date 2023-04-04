FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 570 постов • 73 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
15 мифологических существ с указанием, где они обитают, и сравнением их размеров с человеком

15 мифологических существ с указанием, где они обитают, и сравнением их размеров с человеком

Автор:
04 апреля 2023 08:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   мифология   познавательно   существа   удивительно   факты   фото   
345
16

У каждого народа даже самого молодого по историческим меркам есть своя мифология, то есть совокупность историй, в которых присутствуют события и существа, чья реалистичность должна быть сведена к минимуму. Таковы правила. Иначе нельзя.

Люди, живущие в совершенно разных частях планеты, не сговариваясь, напридумывали огромное количество максимально неправдоподобных и кое-где прям отбитых легенд, которые крайне любопытны для изучения. К тому же они интересно подчёркивают особенности самих народов.

А где мифы, там и мифологические существа.

Авторы проекта abookofcreatures («книга существ»), среди которых, кстати, нет Джоан Роулинг, рисуют всех известных мифологии существ, дотошно соблюдая все каноничные особенности их внешнего вида.

Давайте посмотрим на этих героев мирового фольклора, узнаем их места обитания и поразимся их размерам. Кого-то из них вы, возможно, видели.


Эх-ушкье

×
×

Из шотландской мифологии.

Плотоядный оборотень, который маскируется под красивую лошадь и уносит своих всадников в воду, чтобы сожрать их, оставляя их печень на поверхности.


Кама-итати

Из японского фольклора.

Ласка с серповидными когтями, которая перемещается вихрями и наносит порезы людям. Зачем-то. Как вы понимаете, мифологических существ, не причиняющих урон человеку, не бывает.


Мантабунгал

Из филиппинской мифологии.

Горный демон, напоминающий лохматую корову с двумя парами огромных клыков. Разрушает туристические лагеря и разрывает людей в клочья.


Якул

Встречается в мифологии многих стран.

Это змея, которая прыгает на своих жертв (естественно, людей) с деревьев подобно дротику или копью, пронзая их одежду и плоть.


Карколь

Из французского фольклора.

Гигантская лохматая змеевидная улитка, обитающая в пещерах под французским городом Астенг. Своих жертв она хватает своими щупальцами и затягивает в пасть.


Каммапа (или Ходумодумо)

Из мифологии Южной Африки и Лесото.

С ним в комплекте идёт целый сюжет. Это огромное раздутое существо с множеством острых языков. Когда-то оно поглотило всех вокруг — целые города и сёла — но было убито героем, который освободил своих жертв целыми и невредимыми.


Хуньдунь

Из китайской мифологии.

Представляет собой воплощение хаоса, из которого возникла вся Вселенная. А сам ведь не такой и большой.


Усилосимапунду

Из зулусского фольклора.

Колоссальное существо, которое буквально носит экосистемы на спине, а его голова представляет собой огромный валун. По всей видимости, является олицетворением оползней.


Нурикабэ

Из японского фольклора.

Представляет собой живую (на уровне духа) непроходимую стену, которая появляется перед человеком и мешает ему пройти.


Ямабико

Также из Японии.

Когда люди кричат, он отвечает насмешливым эхом. В Японии вообще обитают самые безобидные сущности.


Вольпертингер

Из немецкого фольклора.

Просто рогатый заяц, ничего необычного.


Саратан

Из ближневосточной мифологии.

Гигантская черепаха (или краб), которая притворяется островом. Когда на него высаживаются моряки, тонет и топит их. Кто бы сомневался.


Тиддалик

Из австралийского фольклора.

Тиддалик был простой австралийской лягушкой, которая когда-то проглотила всю воду мира, увеличившись при этом до огромных размеров (на сравнении с человеком она на начальном этапе поглощения).

Лягуха выпустила воду, вновь наполнив моря и океаны, только после того, как рассмеялась над движениями некоего угря. Никто ничего и не заметил. А угрю — медаль.


Чончон

Из легенд индейцев-мапуче, живущих в Чили и Аргентине.

Сова или злой колдун, замаскированный под сову, с огромными ушами, которые позволяют ему летать. Его зловещий зов возвещает о беде, кроме того он сосёт кровь спящих, но его можно нейтрализовать с помощью различных ритуалов. Во время полёта издаёт звук «ту-ту-ту».


Шадхавар

Из персидской мифологии.

Это антилопа с одним полым разветвлённым рогом. Когда ветер проходит через этот рог, он производит прекрасную музыку. Шадхавара (несправедливо) обвиняют в том, что он поедает людей. Ну, после предыдущих поверить в его невиновность действительно сложно.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: интересно   мифология   познавательно   существа   удивительно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
dima423 50 минут назад
Комментарий к фото
Ну это знаем, такое пивко частенько пью))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vасилич 16 минут назад
А про чупакабру забыли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ваня Полчаса назад
зато у нас водяные, кикиморы и славная баба-яга... чужого нам не надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Наркотики ЗЛО! Они в трезвом уме еще никого не отпустили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Ф Ив 40 минут назад
Реальность как всегда оказалась гораздо более жестокой. Фото клеща под микроскопом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин 58 минут назад
Что-то как-то Персия не там...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1152220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на свинарник
Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на...
14 любопытных фотографий всяких редкостей
14 любопытных фотографий всяких редкостей
Набирающие популярность в сообществах
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
Зачем нам сказки?
Зачем нам сказки?
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#подборка#СССР#аварии#факты#драка#истории#наука
#Юмор#автомобили#интересно#картинки#в мире#дтп#Фотографии#дети#кино#Санкт-Петербург
#Прикол#автомир#интересное#позитив#полиция#Приколы#авто аварии#животные#люди#шоу бизнес
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад 10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠ 10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠ Гигантский белый медведь: в 1.5 раза больше современного белого медведя Гигантский белый медведь: в 1.5 раза больше современного белого медведя Правда ли, что викинги хоронили мертвецов в плывущих подожжённых ладьях? Правда ли, что викинги хоронили мертвецов в плывущих подожжённых ладьях? Как животные видят этот мир Как животные видят этот мир

На что жалуетесь?

Вернуться