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Как Роберт Гук усовершенствовал микроскоп?

Как Роберт Гук усовершенствовал микроскоп?

Автор:
04 марта 2023 10:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Роберт Гук   интересно   микроскоп   познавательно   удивительно   факты   фото   
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Англичанин Роберт Гук был удивительным человеком — восстанавливал Лондон после Великого пожара, занимался астрономией, изучал древние ископаемые и сформулировал физический закон упругости, названный в его честь.

А в 1665 году появилась его «Микрография» — одна из первых книг о микромире. В ней Гук подробно описал микроскоп собственной конструкции и впервые показал, что можно увидеть с его помощью. Подобный прибор хранится в Политехническом музее.

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Сложные микроскопы с несколькими выпуклыми линзами, трубкой, окулярами и объективами в XVII веке уже существовали. Они давали небольшое увеличение — лишь в десятки раз. Но ясное изображение можно было получить только в самом центре поля зрения: по краям картинка теряла чёткость, а белый свет раскладывался в радугу. Такие эффекты в оптической системе называют сферическими и хроматическими аберрациями.

Гук убрал аберрации, добавив между линзами микроскопа диафрагму. Изображение стало более чётким, но при этом значительно потемнело. Чтобы компенсировать это, Гук придумал способ осветить рассматриваемый образец: он фокусировал свет от масляной лампы через дополнительную линзу на подставке и большой стеклянный шар, наполненный водой. Микроскопы конструкции Гука давали увеличение до 150 раз и на протяжении целого столетия считались лучшими в мире.

Именно Роберт Гук ввёл в научный словарь термин «клетка», хотя он и ошибся в его значении. Рассматривая в свой прибор кору пробкового дуба, он назвал поры в структуре дерева «клетками» — cells, что по-английски значит соты. По форме клетки напоминали учёному пчелиные соты. Термин прижился, хотя позднее его значение изменилось.

Англичанин Джон Маршалл немного усовершенствовал конструкцию штатива в микроскопе Гука, добавив шарнир, который позволял установить трубу в трёх положениях — вертикально, под углом или горизонтально.

Микроскоп, который сейчас хранится в музее, был создан в 1710-х годах неизвестным европейским мастером — по образцу изобретения Гука с усовершенствованиями Маршалла. Он сделан из грушевого дерева, корпус на шарнире. Есть три сменных объектива и линза системы освещения.

Микроскоп приобретён Политехническим музеем в 1960-х годах у Николая Лесевицкого. По словам владельца, его дед — инженер Владимир Кнопф — получил микроскоп в подарок от польского помещика графа Скржишевского в 1912 году.

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Метки: Роберт Гук   интересно   микроскоп   познавательно   удивительно   факты   фото   
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