Как Роберт Гук усовершенствовал микроскоп?

Англичанин Джон Маршалл немного усовершенствовал конструкцию штатива в микроскопе Гука, добавив шарнир, который позволял установить трубу в трёх положениях — вертикально, под углом или горизонтально.

Микроскоп, который сейчас хранится в музее, был создан в 1710-х годах неизвестным европейским мастером — по образцу изобретения Гука с усовершенствованиями Маршалла. Он сделан из грушевого дерева, корпус на шарнире. Есть три сменных объектива и линза системы освещения.