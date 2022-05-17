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Пластике - нет: звезды, которые предпочитают стареть естественным способом

Пластике - нет: звезды, которые предпочитают стареть естественным способом

Автор:
17 мая 2022 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было стало   возраст   знаменитости   красота   старость   фото   
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Казалось бы, эти знаменитые женщины могут позволить себе хоть каждый день делать пластические операции, благо они не стеснены в финансах. Однако они предпочитают стареть естественным способом и делают ставку на натуральную красоту.


1. Мэрил Стрип (70 лет)

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Актриса выступает за естественность и подшучивает над своими коллегами, стремящихся вечно оставаться молодыми.


2. Шэрон Стоун (61 год)

Многие не верят в то, что голливудская дива ни разу не ложилась под нож пластических хирургов, ведь для своего возраста она выглядит просто отлично. Но звезда "Основного инстинкта" продолжает утверждать, что ее красота натуральная.


3. Джулия Робертс (51 год)

"Красотка" тоже признается, что никогда не прибегала к помощи пластики и не собирается этого делать.


4. Кейт Уинслет (43 года)

Актриса считает аморальным искусственные вмешательства в естественные процессы старения.


5. Джулианна Мур (58 лет)

По мнению звезды, редко кто после пластики выглядит лучше, чем до операции. Наоборот, человек просто становится другим и теряет себя.


6. Сальма Хайек (52 года)

Знойная красотка признается, что задумывалась о том, чтобы изменить в себе что-либо. Но она так боится уколов, что не решается вмешаться в естественный процесс старения.


7. Кейт Бланшетт (50 лет)

По мнению звезды, оставаться молодой можно питаясь правильно и пользуясь только натуральными косметическими средствами. Вот и весь секрет.


8. Джоди Фостер (56 лет)

Голливудская актриса не осуждает людей, решившихся на пластику. Однако для себя она решила, что лучше будет рассказывать людям о том, кем она является и что сделала, чем демонстрировать то, что она стесняется саму себя.


9. Моника Беллуччи (54 года)

Итальянка старается не думать о том, что красота уйдет, ведь невозможно повернуть время вспять. Поэтому, по ее мнению, лучше расслабиться и получать удовольствие от жизни.


10. Рэйчел Вайс (49 лет)

Актриса с годами совсем не меняется. Она же сама считает, что у каждого возраста есть свои плюсы. А те, кто "стирают" с лица морщины, наоборот, выглядят непривлекательно.


11. Эмма Томпсон (60 лет)

Знаменитость недоумевает, почему общество навязывает мнение, что в 60  лет нужно выглядеть на 30?! Ведь красиво стареть - это тоже искусство.


12. Дайан Китон (73 года)

Женщина признается, что предпочитает оставаться собой и не подражать другим. Ведь ей и так комфортно и хорошо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   возраст   знаменитости   красота   старость   фото   
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3  комментария
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Сергей 11 минут назад
Ты смотри как Эмма Томпсон преобразилась.
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Оксид Бетона 6 минут назад
Все-так Шэрон самая красивая была.
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