Playboy впервые опубликовал фото 61-летней модели в белье

В том числе Неклюдова снялась для рекламы российского бренда белья Petrushka в 2017 году. Именно фотографии из этой съемки и опубликовали в инстаграме Playboy спустя несколько лет и без разрешения Татьяны.





О самой съемке Неклюдова в интервью Wonderzine рассказывала так: «Конечно, это было очень волнующе, но я недолго сомневалась — наоборот, мне пришлось даже убеждать Игоря (Гавара, основателя агентства Oldushka. — ред.), что я действительно готова к такому шагу. Попробовать очень хотелось — думаю, у меня ещё вполне хороший возраст для такой съёмки. Результат мне понравился — не все кадры, но я же взрослый разумный человек и понимаю, что из нескольких сотен в итоге выбирают две-три фотографии».