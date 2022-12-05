20 век в цвете. 1962 год. Наша страна 60 лет назад

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Посмотрим, чем жила наша страна 60 лет назад.
Согласно заявлениям тогдашнего советского руководства, она вышла на "финишную прямую" построения коммунизма, намеченного на 1980 год.
Согласно заявлениям тогдашнего советского руководства, она вышла на "финишную прямую" построения коммунизма, намеченного на 1980 год.
2.
Визит Н.С.Хрущева в Таджикистан, октябрь 1962 год. Справа налево (в шахматном порядке): Д.Расулов, М.Рахматов, С.К.Цвигун, Н.С.Хрущев, И.Коваль
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3.
Новинки сезона. Совместная рекламная фотосессия пассажирского самолёта Ту-124 и универсала ГАЗ-22 в г. Горький (Нижний Новгород), 1962 год
4.
Горняки шахты № 11 приезжают на наряд на собственных автомобилях. Фото из журнала "Огонёк" за 1962 год
12.
Шуба из овчины. Выставка российских производителей. Москва. Александр Невежин, РИА Новости, 1962 год
14.
В читальном зале Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в Москве. Давид Шоломович, РИА Новости, 1962 год
16.
Знаменитая советская балерина Майя Плисецкая на даче в подмосковных Снегирях, РИА Новости, В. Малышев, 1962 год
17.
Популярная советская поэтесса Белла Ахмадулина. Фото Василия Малышева РИА Новости, 28 сентября 1962 год
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