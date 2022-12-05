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20 век в цвете. 1962 год. Наша страна 60 лет назад

20 век в цвете. 1962 год. Наша страна 60 лет назад

Автор:
05 декабря 2022 22:48
Метки: СССР   история   фото   
574
25
Посмотрим, чем жила наша страна 60 лет назад.
Согласно заявлениям тогдашнего советского руководства, она вышла на "финишную прямую" построения коммунизма, намеченного на 1980 год.
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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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765k
А.Берестенко 2 часа назад
1962 год - я родился!
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60k
google.ru 4 часа назад
Невозможно вернуть прошлое. Единственно - что возможно- планировать будущее не повторяя ошибки прошлого...
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