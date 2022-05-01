Очень атмосферные фото первомайских демонстраций

183
16
Праздник весны и труда был одним из самых любимых гражданами СССР. На главных площадях городов всегда проводились яркие демонстрации, которые потом переходили в самые настоящие народные гулянья.
Люди собирались сначала на одну большую демонстрацию, а потом разбивались на компании, продолжая весело праздновать с друзьями и родными. А весь город был украшен транспарантами, лентами, воздушными шарами и цветами.
×
×
Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Андриян Николаев (слева направо) на Красной площади (1967 год)
Молдавская ССР. Тираспольская швейная фабрика им. 40-летия ВЛКСМ
На фото запечатлены фабричные ткачихи.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Трагическая история жизни сиамских близнецов Хилтон
- 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины
Новости партнёров