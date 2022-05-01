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Очень атмосферные фото первомайских демонстраций

Очень атмосферные фото первомайских демонстраций

Автор:
01 мая 2022 10:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1 мая   СССР   интересное   история   советские праздники   советские фото   фото   фоторепортаж   
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Праздник весны и труда был одним из самых любимых гражданами СССР. На главных площадях городов всегда проводились яркие демонстрации, которые потом переходили в самые настоящие народные гулянья.
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Источник:

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Метки: 1 мая   СССР   интересное   история   советские праздники   советские фото   фото   фоторепортаж   
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1  комментарий
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Sasa 50 минут назад
Эх, было время! Когда был маленьким, ходил с мамой и сестрой на парад и стояли на тротуаре, ждали, когда папа со своими заводчанами пройдет мимо и потом шли к бабушке и деду отмечать праздник за столом. Деда приглашал заранее знакомых к себе домой и мы все вместе отмечали этот праздник! Радости и веселья было...
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