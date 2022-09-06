История одной песни: «Ace of Spades» – Motörhead

Самая известная песня Motörhead. «Ace of Spades» – непобедим похоже, но я никогда не думал, что это настолько хорошая песня, – вспоминал Лемми. – Когда я ее писал, это было похоже на упражнение с терминами из азартных игр – сплошные клише.
Клише, ставшее хитом
Я рад, что мы прославились этим, а не какой-нибудь хренью. Хотя я и пел «восьмерку пик» ('eight of spades’ вместо ‘ace of spades’) на протяжении двух лет и никто этого не заметил».
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«Рука Мертвеца»
«Ace of Spades» – это комбинация карт в покере. Ее также называют «рука мертвеца». Комбинация состоит из тузов и восьмёрок чёрных мастей (пиковой и трефовой). Именно эти карты держал в руках «гроза Дикого Запада» Билл Хикок, когда был застрелен в 1876 году. Во многих вестернах «рука мертвеца» – своего рода мистическое указание свыше выпадает персонажу незадолго до его гибели.
«Эй, чувак, давай «Ace of Spades!»
На протяжении многих лет играть «Ace of Spades» Лемми надоело, но он все же не вычеркнул ее из сет-листа. Несмотря на своенравный характер, он любил и уважал своих фанатов: «Если бы я пошел на концерт Литл Ричарда, то хотел бы услышать «Long Tall Sally», – объяснял Лемми. При этом «Эй, чувак, давай «Ace of Spades» – это самая распространенная фраза, которая меня убивает!», – говорил он.
Собственный кавер
В 2010 году вместе с Филом Кэмпбеллом и Микки Ди Лемми записал блюзовую версию «Ace of Spades» для рекламы пива Kronenbourg 1664. Это был первый раз за 30 лет, когда Motörhead вернулись в студию с этой песней с момента релиза оригинала. Режиссер Мэтт Доман вспоминает, что день в студии с Лемми был похож на американские горки, но все потому, что он хотел защитить свою песню.
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Оставить след
У Лемми была татуировка «Ace of Spades» на левом предплечье. В 2015 году после того, как фронтмен Motörhead ушел из жизни, Дэйв Грол сделал себе тату «Ace of Spades» на запястье. «У меня есть татуировка «Ace of Spades», но дело в том, что Лемми и Motörhead оставили свой след на мне давным-давно, так же, как и для всех, кто любит рок-н-ролл», – говорил Грол.
С первых секунд
Скотт Иэн : «В 1980 году я купил свой первый альбом Motörhead – «Ace of Spades». Я ничего об этой группе не знал и частенько покупал пластинки с понравившимся мне обложками. Посмотрел на обложку «Ace…» и подумал: «Мама дорогая, наверное, музыка там классная» – ведь на картинке крутые чуваки красовались! Отправился домой и слушал диск в наушниках, в крохотной комнатенке в квартире своей мамы. Первой грянула тема «Ace of Spades», а когда 15-ти летний пацан впервые в жизни слышит такое, ему все мозги на хрен выносит!».
Печальная закономерность
«Ace of Spades» была не только хитом во время активной деятельности Motörhead, но и также стала подтверждением печально закономерности. После смерти Лемми Килмистера 28 декабря 2015 года «Ace of Spades» вновь вошла в музыкальные чарты. В UK Top 40 песня заняла 13 строчку, а в 1980 году «Ace of Spades» в этом же рейтинге находился на 15 позиции.
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