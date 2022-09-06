История одной песни: «Ace of Spades» – Motörhead

«Эй, чувак, давай «Ace of Spades!»

На протяжении многих лет играть «Ace of Spades» Лемми надоело, но он все же не вычеркнул ее из сет-листа. Несмотря на своенравный характер, он любил и уважал своих фанатов: «Если бы я пошел на концерт Литл Ричарда, то хотел бы услышать «Long Tall Sally», – объяснял Лемми. При этом «Эй, чувак, давай «Ace of Spades» – это самая распространенная фраза, которая меня убивает!», – говорил он.

Собственный кавер

В 2010 году вместе с Филом Кэмпбеллом и Микки Ди Лемми записал блюзовую версию «Ace of Spades» для рекламы пива Kronenbourg 1664. Это был первый раз за 30 лет, когда Motörhead вернулись в студию с этой песней с момента релиза оригинала. Режиссер Мэтт Доман вспоминает, что день в студии с Лемми был похож на американские горки, но все потому, что он хотел защитить свою песню.