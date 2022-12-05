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У этих людей день был явно хуже, чем у вас!

У этих людей день был явно хуже, чем у вас!

Автор:
05 декабря 2022 12:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   лузеры   не день бэкхема   невезение   невезучие   неудачи   смешно   
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Думаете, у вас сегодня плохой день? Посмотрите эту подборку - и вы поймете, что такое по-настоящему неудачный день!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   лузеры   не день бэкхема   невезение   невезучие   неудачи   смешно   
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6  комментариев
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216
Victor 53 минуты назад
фотографии типа из США. про половину из них (нагреватель, печеньки, антифриз в движок) словами Задорнова: "ну тупые!!!"
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7k
Elena Ki 7 минут назад
Покупать огромный телик, который некуда поставить, кроме как впритык к дивану. Повесить кронштейн на стену - или не дотумкать или стена картонная, как обычно. Он, хотя бы, был застрахован?
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13k
Kucher 12 минут назад
Комментарий к фото
Начальник связи нашего отряда, в командировке, будучи под шафе (весьма), вот так-же со стеной что-то не поделил, точь в точь след был на гипсокартоне.
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32k
russger 24 минуты назад
«Мой новый телевизор за $1600»

Он сам фильмы снимает за такие бабки?
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9k
Света Полчаса назад
Как говаривал мой папа, "разъ.ёбе бог не помогает". Это применимо к большинству представленных фото. Особенно доставляет "оправдание" пользователя дуршлагом. Можно подумать для пользования надо проходить обучение, получать права и допуск к работе.
А просто мозгами пользоваться не пробовал?
Про ммдмс тоже смешно. На упаковке пишут вес. Пакетик может быть одинаковый, но вес разниться. Или это на вот таких дураков расчитано, чтобы за коробочку платили раз читать не умеют.
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546
Uganda 48 минут назад
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