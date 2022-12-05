У этих людей день был явно хуже, чем у вас!

Думаете, у вас сегодня плохой день? Посмотрите эту подборку - и вы поймете, что такое по-настоящему неудачный день!

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«Результаты аллергопроб на окружающую среду указывают на крайнюю чувствительность практически ко всему. Доктор вызвал медсестер в палату, чтобы посмотреть на меня - чудо природы» 0 Источник:

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«Упс, похоже, сегодня мой счастливый день, и я проведу его на крыше» 0 Источник:

«Он думал, что датчик температуры — это таймер» 0 Источник:

«Внук играл на диване. Его игрушечный грузовик въехал на диванную подушку - и вот результат» 0 Источник:

«Только что видел это на стоянке. Кажется, кому-то не повезло…» 0 Источник:

«Отключил электричество на неделю на время поездки, забыл о еде в холодильнике. Вернулся - и увидел ЭТО» 0 Источник:

«Сын-подросток и его друзья сказали, что оставили нам «половину орехового пирога» 0 Источник:

«На выходных крысы прогрызли себе путь в наш рабочий холодильник» 0 Источник:

«Помыл посуду перед выходом из дома. Не слушал маму, когда она говорила: «Просто купи больше капсул для посудомоечной машины и никогда не пользуйся средством для мытья посуды» 0 Источник:

«Мой новый телевизор за $1600» 0 Источник:

«Черт!» 0 Источник:

«У нас была небольшая вечеринка, и мы поцарапали туфлями новые полы в доме моих родителей. Они возвращаются сегодня вечером. Помолитесь за меня» 0 Источник:

«Кажется, что-то пошло не так» 0 Источник:

«ДРешил как следует почистить кошачьи лотки. По пути к помойке мешок для мусора порвался, песок и какашки рассыпались по лестнице и мне в обувь» 0 Источник:

«Я шел на работу в новых ботинках, когда подо мной проломился лед, и я провалился одной ногой в глубокую грязную лужу» 0 Источник:

«Владелица этого (бывшего) авто залила в двигатель жидкость для стеклоочистителей вместо масла» 0 Источник:

«Сегодня ночью кто-то пытался угнать мою машину» 0 Источник:

«Мой двухлетний рсын сегодня бросил пульт в телевизор» 0 Источник:

«Сегодня я узнала, что даже ветчина медленного приготовления за ночь все равно сгорит» 0 Источник:

«Я переехал в новый офис. На моем этаже есть общая кухня. Я нашел это в холодильнике, который якобы «убирают каждую пятницу» 0 Источник:

«Мой садовник не смыл гербицид со своих ботинок перед тем, как выйти на газон» 0 Источник:

«Это кешью в шоколаде, который я принял за свой второй наушник. Страшно подумать, где он на самом деле» 0 Источник:

«Вчера я заснула на шелковых простынях с новой татуировкой» 0 Источник:

«На одном из новых носков моего малыша противоскользящая поверхность оказалась не с той стороны» 0 Источник:

«Мне достался бургер с напечатанным на нем сроком годности» 0 Источник:

«Почему я никогда не могу спокойно начать новый рулон?!» 0 Источник:

«Я почему-то решила что на упаковке указано 350 минут, - а оказалось, что это были градусы» 0 Источник:

«В свое оправдание могу только сказать, что я никогда раньше не пользовался дуршлагом» 0 Источник:

«Моя собака обожает носиться по комнате. Сегодня она уж слишком разогналась и пропустила поворот. С собакой все в порядке, а со стеной — нет» 0 Источник:

«Я доплатил за место у окна» 0 Источник:

«В большой коробке с M&M’s находится обычный пакетик нормального размера. А стоит это вдвое дороже». 0 Источник: