У этих людей день был явно хуже, чем у вас!

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Думаете, у вас сегодня плохой день? Посмотрите эту подборку - и вы поймете, что такое по-настоящему неудачный день!
«Результаты аллергопроб на окружающую среду указывают на крайнюю чувствительность практически ко всему. Доктор вызвал медсестер в палату, чтобы посмотреть на меня - чудо природы»
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«Внук играл на диване. Его игрушечный грузовик въехал на диванную подушку - и вот результат»
«Отключил электричество на неделю на время поездки, забыл о еде в холодильнике. Вернулся - и увидел ЭТО»
«Помыл посуду перед выходом из дома. Не слушал маму, когда она говорила: «Просто купи больше капсул для посудомоечной машины и никогда не пользуйся средством для мытья посуды»
«У нас была небольшая вечеринка, и мы поцарапали туфлями новые полы в доме моих родителей. Они возвращаются сегодня вечером. Помолитесь за меня»
«ДРешил как следует почистить кошачьи лотки. По пути к помойке мешок для мусора порвался, песок и какашки рассыпались по лестнице и мне в обувь»
«Я шел на работу в новых ботинках, когда подо мной проломился лед, и я провалился одной ногой в глубокую грязную лужу»
«Владелица этого (бывшего) авто залила в двигатель жидкость для стеклоочистителей вместо масла»
«Я переехал в новый офис. На моем этаже есть общая кухня. Я нашел это в холодильнике, который якобы «убирают каждую пятницу»
«Это кешью в шоколаде, который я принял за свой второй наушник. Страшно подумать, где он на самом деле»
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«Я почему-то решила что на упаковке указано 350 минут, - а оказалось, что это были градусы»
«Моя собака обожает носиться по комнате. Сегодня она уж слишком разогналась и пропустила поворот. С собакой все в порядке, а со стеной — нет»
«В большой коробке с M&M’s находится обычный пакетик нормального размера. А стоит это вдвое дороже».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он сам фильмы снимает за такие бабки?
Про ммдмс тоже смешно. На упаковке пишут вес. Пакетик может быть одинаковый, но вес разниться. Или это на вот таких дураков расчитано, чтобы за коробочку платили раз читать не умеют.