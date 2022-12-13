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У этих людей день явно не задался

У этих людей день явно не задался

Автор:
13 декабря 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жизнь со спины   забавно   не твой день   невезение   невезучие   неудача   смешно   
1891
33
Иногда жизнь поворачивается к нам тем местом, где спина теряет свое благородное название. А иногда - не к нам, а к кому-нибудь другому. И тогда смотреть на это - сплошное удовольствие: как здорово, что все это - не со мной!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жизнь со спины   забавно   не твой день   невезение   невезучие   неудача   смешно   
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9  комментариев
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2k
MPEG-8 Час назад
Этому сатанисту наверняка ктото кирпичом зарядил.
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lekha-fil Полчаса назад
Х*у*е*т*а.
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15k
Голос Вселенной 43 минуты назад
Комментарий к фото
Зато беде есть - это все меняет!
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15k
Голос Вселенной 44 минуты назад
Комментарий к фото
У меня друг ездил с семьей в Турцию лет 7 назад... Ну, как водится, турбо-ультра-пипец как все включено... Вы общем, вернулся - ноги по колено облезшие почти до мяса. Перебрал, говорит, во второй день отдыха с алкоголем, уснул на шезлонге под грибочком. Солнце переместилось со временем, ноги вылезли и сгорели... Дальше он рассказывал, каким адом был оставшийся отдых... Смеялись до коликов
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15k
Голос Вселенной 47 минут назад
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Не удивительно... знак Сатаны заметили "сверху"
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50k
dima423 Час назад
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ну нифига себе...это даже прикольно))
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dima423 Час назад
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ну тут уж жизненный баланс)) машинку жаль конечно, зато от шкуры избавился)
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50k
dima423 Час назад
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ну может и нестандарт...но все равно вполне аппетитно выглядит)
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