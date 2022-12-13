Белая Муха
У этих людей день явно не задался
Автор:
13 декабря 2022 08:30
Иногда жизнь поворачивается к нам тем местом, где спина теряет свое благородное название. А иногда - не к нам, а к кому-нибудь другому. И тогда смотреть на это - сплошное удовольствие: как здорово, что все это - не со мной!
«Я сантехник. Не хочу говорить, что сейчас у меня на лице...»
«Мой кот использовал мое лицо как доску для прыжков, когда я спала»
«Сегодня уехал с заправки вместе с пистолетом. Это обошлось мне в $450»
«Проснулся в 4:30 утра от какого-то шума на кухне и обнаружил, что кошки разобрали шкафчик с продуктами»
"Я 2 часа ждал эту пиццу, которая и на пиццу-то оказалась не похожа"
"Как думаете, они уже готовы?"
Арбуз оказался сильнее ножа
«От меня только что ушла подруга, через день стал барахлить генератор, и вот, когда ремонт был закончен, механик въехал в эвакуатор»
«Я разорвал пакет, как чертов енот, а потом заметил, что он с многоразовой застежкой»
«Успешно преодолел долгий путь домой, только чтобы застрять на подъездной дорожке»
«Разрезала цветную капусту и нашла это. Потеряла аппетит и приобрела новую фобию»
«Кто-то заблудился на стоянке в супермаркете»
"Мой пес сгрыз мой стилус от Apple"
"Купил сегодня аппетитный бургер"
«Пришла на работу, сделала кофе… и уронила любимую кружку»
«Я просто стоял на светофоре, и вдруг мое заднее стекло просто осыпалось. Ну что ж, по крайней мере, теперь я знаю, каким будет мой подарок на Рождество»
«Каждое утро я просыпаюсь замерзшим, потому что мой кот заслоняет собой обогреватель»
"Моя подруга провела день на жаре в рваных джинсах"
«Мой ноутбук переехала багажная тележка в аэропорту»
«На фотографиях на сайте бронирования туалет и кровать ни разу не присутствовали на одном изображении»
«Вернувшись из отпуска, я нашел свой второй телефон вот в таком виде»
"Сегодня утром летучая мышь врезалась мне в лицо и упала в мой завтрак''
"Утром я красила глаза... и вдруг чихнула"
"Утром я шел на работу в новых ботинках. Я шел по льду, но тут он треснул - и я провалился в грязную лужу"
«Впервые в жизни вырезал светильник из тыквы»
"Попытка повесить новый рулон туалетной бумаги закончилась неудачей"
«Мой 8-летний ребенок не забыл вынуть пакетик из фольги! Но, увы, забыл добавить воды...»
"Я всего лишь протирал очки"
«Купленный вчера арбуз взорвался и разбрызгал гнилостный сок по всей кухне»
«Я пошел в душ в водостойких часах…»
«Мама одолжила мою игровую мышь, потому что потеряла свою. Вот в каком виде она ее вернула»
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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