У этих людей день явно не задался

Иногда жизнь поворачивается к нам тем местом, где спина теряет свое благородное название. А иногда - не к нам, а к кому-нибудь другому. И тогда смотреть на это - сплошное удовольствие: как здорово, что все это - не со мной!

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«Я сантехник. Не хочу говорить, что сейчас у меня на лице...» 0 Источник:

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«Мой кот использовал мое лицо как доску для прыжков, когда я спала» 0 Источник:

«Сегодня уехал с заправки вместе с пистолетом. Это обошлось мне в $450» 0 Источник:

«Проснулся в 4:30 утра от какого-то шума на кухне и обнаружил, что кошки разобрали шкафчик с продуктами» 0 Источник:

"Я 2 часа ждал эту пиццу, которая и на пиццу-то оказалась не похожа" 0 Источник:

"Упс" 0 Источник:

"Как думаете, они уже готовы?" 0 Источник:

Арбуз оказался сильнее ножа 0 Источник:

«От меня только что ушла подруга, через день стал барахлить генератор, и вот, когда ремонт был закончен, механик въехал в эвакуатор» 0 Источник:

«Я разорвал пакет, как чертов енот, а потом заметил, что он с многоразовой застежкой» 0 Источник:

«Успешно преодолел долгий путь домой, только чтобы застрять на подъездной дорожке» 0 Источник:

«Разрезала цветную капусту и нашла это. Потеряла аппетит и приобрела новую фобию» 0 Источник:

«Кто-то заблудился на стоянке в супермаркете» 0 Источник:

"Мой пес сгрыз мой стилус от Apple" 0 Источник:

"Купил сегодня аппетитный бургер" 0 Источник:

«Пришла на работу, сделала кофе… и уронила любимую кружку» 0 Источник:

«Я просто стоял на светофоре, и вдруг мое заднее стекло просто осыпалось. Ну что ж, по крайней мере, теперь я знаю, каким будет мой подарок на Рождество» 0 Источник:

«Каждое утро я просыпаюсь замерзшим, потому что мой кот заслоняет собой обогреватель» 0 Источник:

"Моя подруга провела день на жаре в рваных джинсах" 0 Источник:

«Мой ноутбук переехала багажная тележка в аэропорту» 0 Источник:

«На фотографиях на сайте бронирования туалет и кровать ни разу не присутствовали на одном изображении» 0 Источник:

«Вернувшись из отпуска, я нашел свой второй телефон вот в таком виде» 0 Источник:

"Сегодня утром летучая мышь врезалась мне в лицо и упала в мой завтрак'' 0 Источник:

"Утром я красила глаза... и вдруг чихнула" 0 Источник:

"Утром я шел на работу в новых ботинках. Я шел по льду, но тут он треснул - и я провалился в грязную лужу" 0 Источник:

«Впервые в жизни вырезал светильник из тыквы» 0 Источник:

"Попытка повесить новый рулон туалетной бумаги закончилась неудачей" 0 Источник:

«Мой 8-летний ребенок не забыл вынуть пакетик из фольги! Но, увы, забыл добавить воды...» 0 Источник:

"Я всего лишь протирал очки" 0 Источник:

«Купленный вчера арбуз взорвался и разбрызгал гнилостный сок по всей кухне» 0 Источник:

«Я пошел в душ в водостойких часах…» 0 Источник: