Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили

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Когда на ровном месте ты вляпываешься в неприятность, это обидно. Когда это происходит в новый год, это еще обиднее: не зря ведь говорят, что, как встретишь новый год, так его и проведешь!
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"Взял в банке пару рулонов монет в четверть цента, чтобы перед праздниками перестирать белье в автоматической прачечной. Вот что там оказалось"
"Папа приятеля решил сделать нам роллы с корицей. Только вместо корицы он сыпанул туда от души острого перца. Ага, пару столовых ложек"
"Чтобы вынуть из коробки дочкин подарок - игрушку на радиоуправлении - обрезали с нее все проволочки-держатели. Одной из них оказалась антенна для дистанционного управления"
"Я пригласил подругу в праздничный вечер вместе сходить на нового "Человека-паука". Она не пришла"
"Ель, которую купил мой приятель, оказалась заражена клещами, мы снимали их всю новогоднюю ночь"
"Открыл почтовый ящик в поисках поздравительных открыток. Нашел счет за услуги скорой помощи в июле на $2543 (180 000 рублей). Тогда меня увезли на скорой с места аварии. Теперь - подкрепили "приятные" воспоминания
"Что ж, теперь будем искать, где нам продадут пиццу или бургеры навынос за 5 часов до нового года"
"Моя жена последние 5 часов готовила соус. Сейчас она пошла процедить его и случайно вылила все в трубу"
"Хотела поехать домой на каникулы, но из-за ковида осталась на карантине. Тогда решила, по крайней мере, приготовить себе вкусный новогодний ужин. Только что уронила и сломала единственный нож, мой любимый к тому же"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нихрена не понял
И так было раз 5.
Ну да, "а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо."
Подумаешь тысячи и тысячи американцев лишились собственности, всего каких-то 1000 домов сгорели...
Ножик сломанный это безусловно важней....