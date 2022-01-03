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Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили

Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили (23 фото)

Автор:
03 января 2022 16:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не повезло   невезение   неприятности   неудачи   новый год   смешно   
859
23
Когда на ровном месте ты вляпываешься в неприятность, это обидно. Когда это происходит в новый год, это еще обиднее: не зря ведь говорят, что, как встретишь новый год, так его и проведешь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   невезение   неприятности   неудачи   новый год   смешно   
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19  комментариев
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447
Киса Кацман 42 минуты назад
"... пару рулонов монет в четверть цента, чтобы перед праздниками перестирать белье в автоматической прачечной ..." (с)
Нихрена не понял
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940
foma 84 Минуту назад
Ну это уже, конечно, полный звездос. Жадность 80 lvl (или тупость)

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22k
ПаганецЪ 12 минут назад
(С)...Закружилась голова, поскользнулась, приложилась о бетонный пол...(/С)
И так было раз 5.
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4k
Дмитрий 15 минут назад
Не в тему, но! Немного о мирских делах: кому-нибудь в России, когда-нибудь приходил счёт о "услугах Скорой помощи" с места ДТП? А в принципе с любого места вызова СП?
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42k
dima423 17 минут назад
Комментарий к фото
ну понятно что любимый... раз он единственный))
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42k
dima423 19 минут назад
Комментарий к фото
ну надеюсь у них не общая посуда, если так то можно выкинуть все нахер и пусть покупает себе новую)
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15k
Агент Безопасной Национальности 22 минуты назад
Херь какая-то...
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15k
sssss3 Полчаса назад
Какие-то дешёвые пиндосские обломы.... а где сгоревшие города в штате Колорадо в этот Новый Год???
Ну да, "а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо."
Подумаешь тысячи и тысячи американцев лишились собственности, всего каких-то 1000 домов сгорели...
Ножик сломанный это безусловно важней....
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374
Andrey Полчаса назад
Как люди умудряются ломать ножи ? Моему ножу уже больше 15 лет и хоть бы х.у.й !
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14k
Patmaz 43 минуты назад
Мне полагался дополнительный недельный отпуск, который я решил взять перед Новым годом и хотел провести его в своей мастерской занимаясь любимым хобби - резьбой по дереву. За день до отпуска повредил кисть левой руки (30 швов).
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374
Andrey Patmaz Полчаса назад
Ну да,ну да - резьба по дереву
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