Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили

Когда на ровном месте ты вляпываешься в неприятность, это обидно. Когда это происходит в новый год, это еще обиднее: не зря ведь говорят, что, как встретишь новый год, так его и проведешь!

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"Сыр победил" 0 Источник:

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"Взял в банке пару рулонов монет в четверть цента, чтобы перед праздниками перестирать белье в автоматической прачечной. Вот что там оказалось" 0 Источник:

"Как только у меня не ломались наушники, но этот способ - ну самый экзотический!" 0 Источник:

"Закружилась голова, поскользнулась, приложилась о бетонный пол. С новым годом!" 0 Источник:

"Папа приятеля решил сделать нам роллы с корицей. Только вместо корицы он сыпанул туда от души острого перца. Ага, пару столовых ложек" 0 Источник:

"Чтобы вынуть из коробки дочкин подарок - игрушку на радиоуправлении - обрезали с нее все проволочки-держатели. Одной из них оказалась антенна для дистанционного управления" 0 Источник:

"Я пригласил подругу в праздничный вечер вместе сходить на нового "Человека-паука". Она не пришла" 0 Источник:

"В рождественский сочельник, в полутора часах езды от дома у меня стуканул движок" 0 Источник:

"Я надеялась, что утро нового года будет выглядеть поприличнее" 0 Источник:

"Раздвижная крыша моего кабриолета провалилась под тяжестью снега" 0 Источник:

"Ель, которую купил мой приятель, оказалась заражена клещами, мы снимали их всю новогоднюю ночь" 0 Источник:

"Открыл почтовый ящик в поисках поздравительных открыток. Нашел счет за услуги скорой помощи в июле на $2543 (180 000 рублей). Тогда меня увезли на скорой с места аварии. Теперь - подкрепили "приятные" воспоминания 0 Источник:

"Когда ты подъехал к своей станции, двери открываются... и ты видишь ЭТО" 0 Источник:

"Заражение в коленном суставе началось как раз в рождественский сочельник. С рождеством!" 0 Источник:

"Что ж, теперь будем искать, где нам продадут пиццу или бургеры навынос за 5 часов до нового года" 0 Источник:

"Моя жена последние 5 часов готовила соус. Сейчас она пошла процедить его и случайно вылила все в трубу" 0 Источник:

"Я сделал для бабушки подарок, но по пути к ней уронил его - и все разлетелось" 0 Источник:

"Мой сосед по комнате уехал домой на каникулы, оставив мне новогодний сюрприз" 0 Источник:

"Потерял колесо. Сноп искр из-под заднего колеса вполне сошел бы за фейерверк" 0 Источник:

"Коллега уронил паллету со стеклянной посудой на $40 000" 0 Источник:

"Хотела поехать домой на каникулы, но из-за ковида осталась на карантине. Тогда решила, по крайней мере, приготовить себе вкусный новогодний ужин. Только что уронила и сломала единственный нож, мой любимый к тому же" 0 Источник: