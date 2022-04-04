Вот что значит - день не задался!

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Если вы думаете, что сегодня у вас просто ужасный день, посмотрите эту подборку фотографий, - и вы поймёте, что бывает и хуже!
"Я работаю в кондитерской. Сегодня мыла очень острый и скользкий наконечник для выдавливания крема - и, не знаю как, он плотно влез мне на палец"
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«Когда я переехал в Австралию, меня пугали рассказами о змеях и пауках. Ха! Вот вам всего один муравьиный укус»
"Ночью я пошел в туалет и обнаружил, что мой сосед по комнате напился и уснул там, полностью перекрыв путь к унитазу"
"Выронил AirPod Pro из кармана в туалете. Коробка упала на пол, но от удара открылась, и левый наушник отскочил прямо в унитаз, где сработавший датчик движения мгновенно унес его в канализацию. Вот это везение!"
"Я работаю видеооператором на женской конференции. Поскольку все участницы - женщины, мужскую уборную превратили во вторую женскую. Только, увы, они забыли про единственного мужчину тут - про меня. А я очень хочу в туалет"
"Женский туалет".
«Я только что приехал в мой родной город, и кто-то тут же украл колеса с моего велосипеда. Теперь придётся идти 6 километров с велосипедной рамой на спине»
"Так и только так наша собака умеет выражать тревогу и беспокойство по поводу отсутствия хозяев"
"Паркуясь в гараже, внимательно следите за тем, чтобы нога не соскользнула с педали тормоза. Особенно на педаль газа"
"Я 16 лет выращивала плющ, чтобы он полностью закрыл некрасивый каменный забор. Наконец я этого добилась! А вчерашний ураганный ветер свёл всю работу за 16 лет на нет"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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