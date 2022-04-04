Вот что значит - день не задался!

Если вы думаете, что сегодня у вас просто ужасный день, посмотрите эту подборку фотографий, - и вы поймёте, что бывает и хуже!

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"Я работаю в кондитерской. Сегодня мыла очень острый и скользкий наконечник для выдавливания крема - и, не знаю как, он плотно влез мне на палец" 0 Источник:

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«Когда я переехал в Австралию, меня пугали рассказами о змеях и пауках. Ха! Вот вам всего один муравьиный укус» 0 Источник:

"Ночью я пошел в туалет и обнаружил, что мой сосед по комнате напился и уснул там, полностью перекрыв путь к унитазу" 0 Источник:

"У кого-то ласточки вьют гнезда под крышей, ну, а у нас - осы" 0 Источник:

"Бежала за автобусом, не успела, к тому же упала и порвала джинсы" 0 Источник:

"Выронил AirPod Pro из кармана в туалете. Коробка упала на пол, но от удара открылась, и левый наушник отскочил прямо в унитаз, где сработавший датчик движения мгновенно унес его в канализацию. Вот это везение!" 0 Источник:

"Вот что такое неудачная велопрогулка" 0 Источник:

Не довёз 0 Источник:

"Я собралась спать, зашла в спальню - и увидела ЭТО" 0 Источник:

"Нашел при отливе. Кому-то явно не повезло" 0 Источник:

"Пойдём в поход, говорили они. Лес просыпается, говорили они. Вот, проснулся!" 0 Источник:

"Я работаю видеооператором на женской конференции. Поскольку все участницы - женщины, мужскую уборную превратили во вторую женскую. Только, увы, они забыли про единственного мужчину тут - про меня. А я очень хочу в туалет" 0 Источник: "Женский туалет".

«Я только что приехал в мой родной город, и кто-то тут же украл колеса с моего велосипеда. Теперь придётся идти 6 километров с велосипедной рамой на спине» 0 Источник:

"На выходе уронил футляр с Airpod... додумайте остальное" 0 Источник:

"Так и только так наша собака умеет выражать тревогу и беспокойство по поводу отсутствия хозяев" 0 Источник:

"До зарплаты неделя. Запас продуктов не слишком впечатляет" 0 Источник:

"Паркуясь в гараже, внимательно следите за тем, чтобы нога не соскользнула с педали тормоза. Особенно на педаль газа" 0 Источник:

"Я 16 лет выращивала плющ, чтобы он полностью закрыл некрасивый каменный забор. Наконец я этого добилась! А вчерашний ураганный ветер свёл всю работу за 16 лет на нет" 0 Источник:

"Может, я чего-то не понимаю, но, кажется, это не шоколадная помадка с орехами" 0 Источник:

"За пять месяцев я уже во второй раз сталкиваюсь с оленем!" 0 Источник:

«Впервые приготовила вафли на день рождения мужа. Правда, я хозяюшка?» 0 Источник: