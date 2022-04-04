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Вот что значит - день не задался!

Вот что значит - день не задался! (23 фото)

Автор:
04 апреля 2022 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   забавно   не день бэкхема   не повезло   невезучие   неудачи   смешно   
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Если вы думаете, что сегодня у вас просто ужасный день, посмотрите эту подборку фотографий, - и вы поймёте, что бывает и хуже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   забавно   не день бэкхема   не повезло   невезучие   неудачи   смешно   
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5  комментариев
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13k
Александр Час назад
Неудачный день, это когда у тебя бирка на большом пальце, а всё то что тут, это мелочь.
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47
bonli 17 минут назад
как то случай был, иду я значит по мосту через ж\д на электричку, смотрю как раз моя едет, мне было лень бежать и решил не спешить, мимо меня проносится чувак сломя голову, забегает в последний вагон(успел) но поезд не трогается, я думаю ладно, спешить не буду, пойду спокойно(зима скользко) дождется меня поезд хорошо, нет да и ладно, чем ближе я подходил к электричке тем сильнее ускорялся, в итоге успел, а тот чувак который бежал на поезд встал передо мной в тамбуре и начал свои перчатки крутить и теребить, а поезд все еще стоял с открытыми дверями, в итоге чел докрутился свои перчатки, одна упала между поездом и платформой, перед челом стала не простая делема, в итоге он был вынужден выйти и отпустить поезд чтобы поднять свою перчатку, он мою ехидную ухмылку наверное на долго запомнил
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3k
Veprь Макар 59 минут назад
«…и, не знаю как, он плотно влез мне на палец»…ну, ну – гусары молчать!
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762
Шурман 2 часа назад
Это декатлоновский велик , дешевле там же бросить раму или снять седло и пойти купить новый .
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