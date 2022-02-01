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Знаете ли вы, что такое неудачный день?

Знаете ли вы, что такое неудачный день? (31 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   и так бывает   не день бэкхема   не повезло   невезучие   неудачи   смешно   
1857
31
Нет, вы не знаете, что такое неудачный день! А вот герои этих снимков знают это прекрасно на собственном опыте. Вот, смотрите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   и так бывает   не день бэкхема   не повезло   невезучие   неудачи   смешно   
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2k
Past 8 минут назад
"Кухонный нож сломался и пролетел прямо рядом с лицом жены"

То есть то что он пролетел рядом это неудача?)))
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53k
doker 2 минуты назад
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8k
Бритва 2 минуты назад
достал и обнаружил, что монитор изогнутый? лошара
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969
Алексей 4 минуты назад
с животными - собаками и кошками, ошибка и проблема, случилась в тот день, когда вы решили их завести. остальное - неизбежные последствия.

про дерево, тоже прикол. десять лет назад купил дачу. сосед как раз перенес забор, захватив кусок земли который был очень удобен для разворота больших грузовиков. ну зачем это в дачном обществе?... заодно он огромную березу себе "приватизировал". там целый куст, из четырех огромных стволов. разрослось это в разные стороны. с большим наклоном.
и вот этой осенью, уже в начале зимы, он оплатил 25тр - это самая дешевая цена за спилить это дерево получилось.
вобщем куски падали - разбили ему шифер на сарае, погнули забор, и повредили провода. новые провода СИП.
вот летом начнет еще чинить провода.
а так - общество бы из своих средств, платило бы за это дерево...

смешно про сына, который снял пакет, и не налил воды. кто вырастил идиота?
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34k
Опаньки 20 минут назад
на последней мне поплохело
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