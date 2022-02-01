Знаете ли вы, что такое неудачный день?

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Нет, вы не знаете, что такое неудачный день! А вот герои этих снимков знают это прекрасно на собственном опыте. Вот, смотрите!
"Скоро проверю, работает ли мой спасжилет, а если повезет - еще и узнаю, работает ли моя страховка"
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"Продал iPad вечером на улице в - 10, в помещении рассмотрел - оказалось, мне впарили игровые деньги"
"Напомнил 8-летнему сыну вытащить быстрорастворимую лапшу из пакета, но он забыл, что туда надо добавить воды"
"Наконец-то приехал мой широкоэкранный монитор! Обе составляющих части при проверке были в порядке, но когда я забрал его, распаковал и подключил, между ними обнаружился маленький нюанс"
"Это был трехэтажный тортЮ который я испекла ко дню ррждения племянника. Испекла - и уронила"
"В первый день отпуска сильно порезала ногу. Ее зашили и предписали мне лежать 7 дней - как раз до конца отпуска"
"Три недели не пила кофе, а тут захотелось. Вкус, правда, показался странным. Когда я вытащила фильтр, я поняла, почему. Кажется, пора готовиться к промыванию желудка"
"Мое первое самодельное ванильное мороженое. Увы, я перепутала сахар с солью и бухнула туда почти полный стакан"
"Сижу морозным утром на стоянке и вдруг слышу громкий треск. Оказалось, треснуло мое лобовое стекло"
"Это мой дрон перед своим последним стартом. Сразу после этого он поднялся и упал метрах в 100 от берега в океан"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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То есть то что он пролетел рядом это неудача?)))
про дерево, тоже прикол. десять лет назад купил дачу. сосед как раз перенес забор, захватив кусок земли который был очень удобен для разворота больших грузовиков. ну зачем это в дачном обществе?... заодно он огромную березу себе "приватизировал". там целый куст, из четырех огромных стволов. разрослось это в разные стороны. с большим наклоном.
и вот этой осенью, уже в начале зимы, он оплатил 25тр - это самая дешевая цена за спилить это дерево получилось.
вобщем куски падали - разбили ему шифер на сарае, погнули забор, и повредили провода. новые провода СИП.
вот летом начнет еще чинить провода.
а так - общество бы из своих средств, платило бы за это дерево...
смешно про сына, который снял пакет, и не налил воды. кто вырастил идиота?