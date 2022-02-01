Знаете ли вы, что такое неудачный день?

Нет, вы не знаете, что такое неудачный день! А вот герои этих снимков знают это прекрасно на собственном опыте. Вот, смотрите!

0

"Скоро проверю, работает ли мой спасжилет, а если повезет - еще и узнаю, работает ли моя страховка" 0 Источник:

×

×

"Продал iPad вечером на улице в - 10, в помещении рассмотрел - оказалось, мне впарили игровые деньги" 0 Источник:

"Не надо было оставлять собаку наедине с пуховой подушкой на весь день" 0 Источник:

"Начинаю понимать, что поле для гольфа рядом с домом - не всегда преимущество" 0 Источник:

"Вид с моего балкона до и после того, как спилили росшее перед ним дерево" 0 Источник:

"Приехал в аэропорт за два часа - оказалось, что я был оптимистом" 0 Источник:

"Напомнил 8-летнему сыну вытащить быстрорастворимую лапшу из пакета, но он забыл, что туда надо добавить воды" 0 Источник:

Кто-то потерял катер на шоссе 0 Источник:

"На бейсболе чужие дреды ловко попали в мою колу" 0 Источник:

"Наконец-то приехал мой широкоэкранный монитор! Обе составляющих части при проверке были в порядке, но когда я забрал его, распаковал и подключил, между ними обнаружился маленький нюанс" 0 Источник:

"Это был трехэтажный тортЮ который я испекла ко дню ррждения племянника. Испекла - и уронила" 0 Источник:

"Вернулись домой из отпуска и обнаружили, что в доме в самый мороз лопнула труба" 0 Источник:

"В нашем супермаркете - день бесплатных орешков!" 0 Источник:

"В первый день отпуска сильно порезала ногу. Ее зашили и предписали мне лежать 7 дней - как раз до конца отпуска" 0 Источник:

"Кому-то показалось, что краска высохла" 0 Источник:

"У стакана неожиданно отвалилось дно" 0 Источник:

"Три недели не пила кофе, а тут захотелось. Вкус, правда, показался странным. Когда я вытащила фильтр, я поняла, почему. Кажется, пора готовиться к промыванию желудка" 0 Источник:

"Кухонный нож сломался и пролетел прямо рядом с лицом жены" 0 Источник:

"Мое первое самодельное ванильное мороженое. Увы, я перепутала сахар с солью и бухнула туда почти полный стакан" 0 Источник:

"Неожиданно отломилась ручка" 0 Источник:

"Единственное место в моем доме, где после снегопада можно полюбоваться окрестностями" 0 Источник:

"Шеф велел срочно приехать в офис. Кажется, я его разочарую" 0 Источник:

"Стоило залить бетон и отлучиться на пару часов..." 0 Источник:

"Стою и снимаю, как в нашем домашнем гараже красиво взрываются машины. Одна из них - моя" 0 Источник:

"Соседу очень нравилось старое дерево во дворе" 0 Источник:

"Только что мой стеклянный кофейный столик неожиданно взорвался" 0 Источник:

"Сижу морозным утром на стоянке и вдруг слышу громкий треск. Оказалось, треснуло мое лобовое стекло" 0 Источник:

"А у меня сегодня ночью по дороге домой отвалилось колесо" 0 Источник:

"Это мой дрон перед своим последним стартом. Сразу после этого он поднялся и упал метрах в 100 от берега в океан" 0 Источник: