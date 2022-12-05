FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5838 постов • 2276 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В дом украинской блогерши в Латвии бросили коктейль Молотова

В дом украинской блогерши в Латвии бросили коктейль Молотова

Автор:
05 декабря 2022 10:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Стужук   видео   коктейль молотова   латвия   отомстили   политика   хейтеры   
3078
4
2

По словам девушки, в тот самый момент помимо нее в здании находились родственники, включая пятерых детей.

Неизвестные злоумышленники решили сжечь дом украинской блогерши Софьи Стужук. Сейчас она живет в Латвии, а ранее покинула Украину, публично высказав свое недовольство некоторыми политическими решениями Киева и, в частности, подрывом Крымского моста.


А недавно хейтеры Стужук опубликовали в Сети ее латвийский адрес с едким комментарием «фас».


По счастью, в момент, когда в здание бросили коктейль Молотова, Стужук не спала и вовремя заметила огнь. Впрочем, после публикации ею видео в соцсетях, блогерша получила новую порцию хейта и насмешек. Некоторые писали „подумаешь, всего один коктейль“, „ой, горело как от петарды“, а кто-то и вовсе призывал подбросить огонька.


Такое поведение людей ужасает Стужук. "Вот если бы я спала, и загорелся бы гараж, взорвались бы машины… Мне невозможно думать, что в мире есть люди, женщины, желающие смерти другим. Я уже не говорю про детей", — удивляется София.


Беременная на седьмом месяце блогерша рассказала, что уже больше полугода подвергается травле со стороны соотечественников. После того как она осудила подрыв Крымского моста, на Украине у Стужук отобрали дом и заблокировали аккаунты в соцсетях. Женщина с детьми была вынуждена перебраться в Латвию, но, похоже, и тут её не оставят в покое.


«Враг на Украине номер один — Сонька Стужук. Мама троих детей, одна их содержащая, переехавшая сама из своего дома, оставив все, которая никому ничего плохого не пожелала, не сделала и не сказала ничего плохого, никакого вреда никому не нанесла — самый главный враг. Абсурд абсурдный. Самое время пожелать мне гореть заживо со всей моей семьей», — жаловалась летом блогерша. После вчерашнего инцидента с коктейлями Молотова Стужук написала заявление в полицию, но, похоже, спокойной жизни ей не смогут обещать даже латвийские правоохранители.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Стужук   видео   коктейль молотова   латвия   отомстили   политика   хейтеры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Fat Lynx 2 часа назад
Откуда вот эта мода на такие рты? Ну это же пипец! Гуимплен отдыхает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
пропеллер 2 минуты назад
надеюсь она понимает что это не местные,а разжигание ненависти.9я с Риги)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
850
pka2004 5 минут назад
Ничего страшного. Такое бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
674
сергей ремизов 14 минут назад
Это наверно Поляки хулиганят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Eric Cartman Полчаса назад
Избирательная нравственность (атака на Крымский мост - плохо, целенаправленное убийство мирняка артой - норм) приводит к такому вот прозрению. Надеюсь, дама сделает нужные выводы, что немножко беременной быть нельзя. Кому как не ей, с ее многодетностью это было не знать изначально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 44 минуты назад
Нет ничего глупее и вреднее для нации, чем национализм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Николаевич 59 минут назад
Н-да, похоже на психодиагноз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Иван Сусанин Час назад
ей можно стринги на губах носить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Час назад
Человека, которая честно выразила свою позицию, упыри с Украины в покое не оставят, очень жалко ее малышей! А вот если бы ее дети на камеру зиговали и выкрикивали всем известные "кричалки", то к этой блогерша никаких претензий у рогулей не возникло бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
vitai Час назад
Кушайте-не обляпайтесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Катюшка Час назад
Автор, она в Латвии уже с февраля, еще до моста....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Котэ 2 часа назад
ну дык в РФ надо было ехать, здесь много уже хохлов, и Киев безопасно обсирать можно. Уровень жизни конечно не тот, но вам то что нужно - свободу слова или ковбасу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Николай 2 часа назад
Постанова чистой воды. Ну этой утке не привыкать, мне интерено эти 4 ребенка она родила от изнасилований или так Ванька Ветров надул?. На кого это все расчитано?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Катюшка Николай Час назад
трое там от первого мужа, который от короны умер, с ними она в Латвию приехала, сейчас вот беременна от местного ухажера, про четвертого ребенка на фото не знаю - может родственников, как следует из статьи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MС Chungachanga 2 часа назад
Сейчас светло-рылые нам объяснят что это был не коктейль им.Молотова а приветственный,и это по европейски толерантно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

169544



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Что это за штука? 25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки
Что это за штука? 25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
Кот принес хозяйке голову аллигатора
Кот принес хозяйке голову аллигатора
«Три танкиста — три веселых друга». История реального экипажа, ставшего прототипом легендарной песни
«Три танкиста — три веселых друга». История реального экипажа, ставшего прототипом...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#факты#Юмор#кино#Прикол#в мире#Интересные
#люди#история#шоу бизнес#страна#забавно#Приколы#актеры
#интересно#СССР#удивительно#животные#картинки#подборка#конфликт
"Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших... "У нас нет света, а трамваи ходят!": киевляне перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии "У нас нет света, а трамваи ходят!": киевляне перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре от скрипки Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре от скрипки "Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии "Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии

На что жалуетесь?

Вернуться