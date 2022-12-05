В дом украинской блогерши в Латвии бросили коктейль Молотова

По словам девушки, в тот самый момент помимо нее в здании находились родственники, включая пятерых детей.
Неизвестные злоумышленники решили сжечь дом украинской блогерши Софьи Стужук. Сейчас она живет в Латвии, а ранее покинула Украину, публично высказав свое недовольство некоторыми политическими решениями Киева и, в частности, подрывом Крымского моста.
А недавно хейтеры Стужук опубликовали в Сети ее латвийский адрес с едким комментарием «фас».
По счастью, в момент, когда в здание бросили коктейль Молотова, Стужук не спала и вовремя заметила огнь. Впрочем, после публикации ею видео в соцсетях, блогерша получила новую порцию хейта и насмешек. Некоторые писали „подумаешь, всего один коктейль“, „ой, горело как от петарды“, а кто-то и вовсе призывал подбросить огонька.
Такое поведение людей ужасает Стужук. "Вот если бы я спала, и загорелся бы гараж, взорвались бы машины… Мне невозможно думать, что в мире есть люди, женщины, желающие смерти другим. Я уже не говорю про детей", — удивляется София.
Беременная на седьмом месяце блогерша рассказала, что уже больше полугода подвергается травле со стороны соотечественников. После того как она осудила подрыв Крымского моста, на Украине у Стужук отобрали дом и заблокировали аккаунты в соцсетях. Женщина с детьми была вынуждена перебраться в Латвию, но, похоже, и тут её не оставят в покое.
«Враг на Украине номер один — Сонька Стужук. Мама троих детей, одна их содержащая, переехавшая сама из своего дома, оставив все, которая никому ничего плохого не пожелала, не сделала и не сказала ничего плохого, никакого вреда никому не нанесла — самый главный враг. Абсурд абсурдный. Самое время пожелать мне гореть заживо со всей моей семьей», — жаловалась летом блогерша. После вчерашнего инцидента с коктейлями Молотова Стужук написала заявление в полицию, но, похоже, спокойной жизни ей не смогут обещать даже латвийские правоохранители.
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