В дом украинской блогерши в Латвии бросили коктейль Молотова

Беременная на седьмом месяце блогерша рассказала, что уже больше полугода подвергается травле со стороны соотечественников. После того как она осудила подрыв Крымского моста, на Украине у Стужук отобрали дом и заблокировали аккаунты в соцсетях. Женщина с детьми была вынуждена перебраться в Латвию, но, похоже, и тут её не оставят в покое.

«Враг на Украине номер один — Сонька Стужук. Мама троих детей, одна их содержащая, переехавшая сама из своего дома, оставив все, которая никому ничего плохого не пожелала, не сделала и не сказала ничего плохого, никакого вреда никому не нанесла — самый главный враг. Абсурд абсурдный. Самое время пожелать мне гореть заживо со всей моей семьей», — жаловалась летом блогерша. После вчерашнего инцидента с коктейлями Молотова Стужук написала заявление в полицию, но, похоже, спокойной жизни ей не смогут обещать даже латвийские правоохранители.