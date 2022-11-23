Продюсер BBC поделился видео с места диверсии на газопропроводе "Северный поток"

Автор видео замечает, что эти фрагменты были отнесены от своих первоначальных мест на 150-200 метров в сторону.

В материале Би-би-си, опубликованном по итогам проведенных на месте съемок, сообщается, что масштабы разрушений "значительно больше, чем предполагалось". Кроме прочего, Каллегрис публикует карту дна, где находятся обломки и надеется, что отраслевые специалисты помогут проанализировать эти данные.



