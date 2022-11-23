Продюсер BBC поделился видео с места диверсии на газопропроводе "Северный поток"

Судя по кадрам, газопроводы не просто слегка повреждены, а буквально разорваны.
Продюсер телеканала «Би-би-си» Костас Каллергис опубликовал в своем Twitter-аккаунте (соцсеть, заблокированная на территории РФ) видео, которое наглядно свидетельствует о разрушениях газопроводов "Северного потока". По его информации, на одном из участков трубопроводов было оторвано 50 метров трубы.
"Главное из обнаруженного нами - то, что крупные сегменты трубопровода были сорваны с места взрывом и переместились на значительное расстояние относительно своего первоначального места расположения. Данные, которые мы получили с помощью сонара, подтверждают сообщения консорциума Nord Stream 1 о том, что обломки разбросаны по большой территории", собщает автор фото и видео.
При этом, обломков средней величины на месте не обнаружили - как сообщает Каллергис, найдены лишь небольшие (весом до нескольких кг) и очень крупные - например, V-образный участок газопровода, состоящий из четырех 12-метровых секций, сильно поврежденный обломок трубы, торчащий из ила вертикально на пятиметровую высоту.
Автор видео замечает, что эти фрагменты были отнесены от своих первоначальных мест на 150-200 метров в сторону.
В материале Би-би-си, опубликованном по итогам проведенных на месте съемок, сообщается, что масштабы разрушений "значительно больше, чем предполагалось". Кроме прочего, Каллегрис публикует карту дна, где находятся обломки и надеется, что отраслевые специалисты помогут проанализировать эти данные.
Напомним: газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были повреждены в конце сентября, и выдвигалось много противоречивых версий о причинах инцидента. Конечно, не обошлось без предположений о "русском следе". Известно, что сейсмологи тогда зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов.
ФСБ России завела дело об акте международного терроризма, а прокуратура Швеции была вынуждена инициировать расследование инцидента. Позже Служба безопасности Швеции признала, что на месте повреждений были найдены остатки взрывчатых веществ. Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что собрано большое количество улик: "Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов".
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АНТИФИШКИ
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