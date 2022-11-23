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Продюсер BBC поделился видео с места диверсии на газопропроводе "Северный поток"

Продюсер BBC поделился видео с места диверсии на газопропроводе "Северный поток"

Автор:
23 ноября 2022 11:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: BBC   Диверсия   Северный поток   взрыв трубопровода   видео   карта дна   обломки   политика   расследование   расследование диверсии   
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Судя по кадрам, газопроводы не просто слегка повреждены, а буквально разорваны.

Продюсер телеканала «Би-би-си» Костас Каллергис опубликовал в своем Twitter-аккаунте (соцсеть, заблокированная на территории РФ) видео, которое наглядно свидетельствует о разрушениях газопроводов "Северного потока". По его информации, на одном из участков трубопроводов было оторвано 50 метров трубы.


"Главное из обнаруженного нами - то, что крупные сегменты трубопровода были сорваны с места взрывом и переместились на значительное расстояние относительно своего первоначального места расположения. Данные, которые мы получили с помощью сонара, подтверждают сообщения консорциума Nord Stream 1 о том, что обломки разбросаны по большой территории", собщает автор фото и видео.



При этом, обломков средней величины на месте не обнаружили - как сообщает Каллергис, найдены лишь небольшие (весом до нескольких кг) и очень крупные - например, V-образный участок газопровода, состоящий из четырех 12-метровых секций, сильно поврежденный обломок трубы, торчащий из ила вертикально на пятиметровую высоту.



Автор видео замечает, что эти фрагменты были отнесены от своих первоначальных мест на 150-200 метров в сторону.

В материале Би-би-си, опубликованном по итогам проведенных на месте съемок, сообщается, что масштабы разрушений "значительно больше, чем предполагалось". Кроме прочего, Каллегрис публикует карту дна, где находятся обломки и надеется, что отраслевые специалисты помогут проанализировать эти данные.


Напомним: газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были повреждены в конце сентября, и выдвигалось много противоречивых версий о причинах инцидента. Конечно, не обошлось без предположений о "русском следе". Известно, что сейсмологи тогда зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов.


ФСБ России завела дело об акте международного терроризма, а прокуратура Швеции была вынуждена инициировать расследование инцидента. Позже Служба безопасности Швеции признала, что на месте повреждений были найдены остатки взрывчатых веществ. Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что собрано большое количество улик: "Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов".

Источник:

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Метки: BBC   Диверсия   Северный поток   взрыв трубопровода   видео   карта дна   обломки   политика   расследование   расследование диверсии   
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11  комментариев
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iEva 22 минуты назад
По сути, это прямая агрессия против России. Уничтожение её имущества, ресурсов и покушение на экономическую независимость. Это та же война. Все прекрасно знают кто это совершил - представители стран НАТО. Это совершил North Atlantic Treaty Organization. НАТО поставляет оружие, боеприпасы, специалистов, наёмников, предоставляет разведывательные ресурсы, снабжает средствами, обучает украинских нацистов. Всё это убивает граждан России, всё это приносит непоправимый вред Российской Федерации. Это война. Очень жаль, что Россия так долго расчухивается и допускает массу ошибок. С украинскими нацистами и их непосредственными хозяевами-покровителями, а для России однозначными врагами - следует поступать предельно жёстко и в чём-то даже жестоко. Иначе до победы, как до Москвы пешком...
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7k
mbr 12 минут назад
С каких пор в Военно Воздушных Силах появились продюсеры и они начали заныривать?
Что за бред?
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265
Aleks Полчаса назад
Что Россия не принимает ни каких мер? Боится Европу или Великобританию что ли? Взорвите в ответку кабеля интернета на нейтральных водах которые соединяют Америку и Европу.там точно будет кризиз ,все банковские операции к минимуму отойдут.
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8k
au3 44 минуты назад
Хотя бы выдворить всех дипломатов сша и британии было нужно .... Пшеков тоже добавить.
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64
Sata33 au3 Полчаса назад
это все не так просто ...
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64
Sata33 iEva 15 минут назад
Если бы , дипломатия вещь тонкая , что бы ты им предъявил ?
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