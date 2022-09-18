Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае!

Любой, кому довелось видеть архитектуру Дубая, согласится, что этот город – воплощение самых инновационных идей. Дубай является не только домом для более трёх миллионов человек, но и настоящим раем для любителей шопинга.
Не удивительно, что во время туристического визита здесь можно обнаружить поистине поразительные вещи: от автомата, торгующего золотом, до самого высокого в мире теннисного корта! Перед вами 8 поразительных вещей, которые можно увидеть только в Дубае!
Брошенные автомобили
Есть кое-что, что способно довести до слёз любого автолюбителя – это дорогие роскошные автомобили, брошенные на произвол судьбы и медленно приходящие в негодность. В Дубае так много брошенных спорткаров, что большую их часть приходится утилизировать при помощи специальной техники. Прямо как этот ламборгини на фото. Какая жалость…
Почему бы просто не пожертвовать их людям, которые в них нуждается, вместо того, чтобы уничтожать отличные авто? Кстати, мы бы такому подарку точно нашли применение, уж поверьте! Что ж, наверняка вы подумали, что машины бросают на парковках и в аэропортах богачи, не знающие цену деньгам. Однако причина часто кроется в другом. Ежегодно две-три тысячи машин остаются бесхозными – выплаты за них становятся владельцам не по карману. Нередко виной тому низкие цены на нефть и мировой финансовый кризис. Но почему автовладельцы просто не объявят себя банкротами? Проблема в том, что в Дубае понятия «банкротство» нет. Согласно шариату, совокупности норм мусульманского права, не оплата долгов является преступлением. Если не можешь выплатить кредит, не важно, насколько он мал или велик, добро пожаловать за решётку. Потому многие иностранцы, приехавшие на заработки, и некоторые местные бегут из страны подальше от сурового наказания.
Экзотические питомцы
В Дубае много богачей. А среди богачей много тех, кто стремится показать всем вокруг, насколько они состоятельны. Надеть на любимого пёсика или котика ошейник с бриллиантами – это уже недостаточно впечатляюще. Многие известные и состоятельные люди в Дубае прямо-таки изощряются в попытке доказать окружающим свою финансовую состоятельность. Потому-то одно время они и покупали таких экзотических питомцев, как тигры и гепарды и фотографировались с ними на фоне роскошных автомобилей. Даже просто прогуливаясь по улице, нередко можно было натолкнуться на тигра на поводке.
Когда-то это было в норме вещей. К счастью, это безумное время закончилось. По крайней мере, для законопослушных граждан. Под давлением сообществ по защите прав животных был принят закон, запрещающий продажу диких и опасных животных и их покупку в частную собственность. Теперь жителям Дубая, если они, конечно, не владельцы зоопарка или заповедника, приходится довольствоваться кошками да собаками. Что случится, если кто-то решит незаконно приютить экзотическое животное? Как минимум питомца конфискуют, а как максимум – владельцу могут назначить тюремный срок в шесть месяцев.
Торговый автомат, продающий золотые слитки
Когда мы слышим словосочетание «торговый автомат», у нас сразу возникают ассоциации с разными вкусностями и снеками. Или же с освежающими напитками. Но в Дубайских автоматах можно найти нечто куда более интересное. Если решите остановиться в отеле Абу-Даби, в тамошних торговых автоматах вы сможете приобрести настоящее золото! И речь идёт не о шоколадных монетах в золотистой фольге из новогодних подарков. В пятизвёздочном Emirates Palace стоит автомат, торгующий золотыми слитками и монетами. За ним закрепилось звание первого «золотого» торгового автомата в мире. И слитки и монеты выдаются в небольших подарочных коробочках; для покупки доступны 1, 5 и 10 граммов золота и 24-каратные золотые слитки.
Монеты ввозят из Австралии, Южной Африки и Канады. Да-а, к такому торговому автомату со сдачей из супермаркета точно не подойдёшь! Эта машина по выдаче золота меняет расценки ежедневно, цены указаны за унцию (~28,3 грамма) золота и соответствуют значениям онлайн-магазина. И, надо заметить, цены довольно конкурентоспособные – ведь нет нужды оплачивать работу посредников, как в обычном магазине. В среднем цена за унцию – 1600 долларов (~121.000 рублей). Только представьте, сколько монет придётся вставить в автомат, чтобы он наконец выдал слиток!
Автобусные остановки с кондиционером
Даже в самое холодное время года температура воздуха в Дубае не опускается ниже 15 градусов по Цельсию. С мая по сентябрь средняя температура воздуха держится в районе 38 градусов и выше! Что же делать тем, у кого нет роскошного авто с кондиционером и кто вынужден пользоваться общественным транспортом? В первую очередь не паниковать: общественный транспорт оснащён всем необходимым для комфортной поездки. В Дубае никто не стоит под палящим солнцем в ожидании автобуса – его ждут в приятной прохладе. В 2006 году управление общественного транспорта в Дубае начало установку остановок, оснащённых кондиционерами. Их внедрение заняло всего лишь один год. Сегодня по всему Дубаю разбросаны сотни подобных остановок. Теперь работникам, пришедшим запыхавшимися и вспотевшими, нет никакого оправдания! Но на прохладных остановках правительство Дубая не остановилось. Стоило только и Абу-Даби установить остановки с кондиционерами, Дубай уже придумал кое-что новое и оказался снова на шаг впереди! На его остановках появился бесплатный вай-фай для владельцев транспортных карт. Подумать только, ожидая автобус можно не только освежиться, но и посмотреть серию любимого сериала!
Подводный мир
Одной прогулки по Дубаю достаточно, чтобы понять, что именно этот город задаёт модные тенденции в попытке стать лучшим абсолютно по всем возможным пунктам. Из раза в раз Дубай находит новые способы выделиться. И «Подводный мир» принёс ему ошеломительный успех. Этот «мир» является самым большим аквариумом и подводным зоопарком на планете! Аквариум выдерживает 10 миллионов литров воды, а обитает в нём более 200 видов морских животных, общее число обитателей достигает 33 тысяч. Аквариум состоит из акриловых панелей, и эта конструкция занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая крупная среди подобных. Также этот подводный зоопарк удостоился нескольких наград. Каждый визит в подводный мир становится памятным событием; восторженные посетители возвращаются сюда по десять раз – и каждый раз как первый. Здесь можно увидеть крокодилов, пингвинов, медуз, крабов-пауков и ещё много кого! Есть даже выставка жутких ползучих существ и рептилий. Всё самое невообразимое и интересное, что есть в морском мире, собрано в одном аквариуме в Дубае. И что самое поразительное: этот подводный зоопарк расположен в торговом центре!
Крупнейший в мире искусственный остров
Что делать, когда суши для возведения построек на береговой линии недостаточно? Создать больше суши, разумеется! Именно этим и занялись дубайские энтузиасты. Они создали – и продолжают создавать – самый большой в мире рукотворный остров! И нет, они не просто свалили кучу песка в воду и назвали это островом. Они вложили уйму сил, чтобы сформировать сушу в форме пальмовых деревьев. Рукотворные острова назвали Палм-Дейра, Палм-Джумейра и Палм-Джабаль-Али. Целью как раз таки было создания самого большого в мире искусственного острова.
Кроме того, на полосах суши площадью примерно 46 миллионов квадратных метров удалось разместить более миллиона людей. Первый остров, Палм-Дейра, по размерам обходит Париж. Его создание началось ещё в 2001 году; финансирование возведения острова Палм-Джумейра шло из средств, заработанных Дубаем на нефти. Этот искусственный архипелаг настолько большой, что его можно увидеть даже с международной космической станции! На острове располагаются частные дома и отели. В основе – лишь песок и камни, никакого бетона или стали! Примерно 5.5 кубических метров камня пришло добыть из 16 карьеров в Дубае, а с морского дна было поднято 94 миллиона кубических метров песка. Также в дело пошло примерно 700 тонн известняка.
Самое высокое в мире здание
Возвести самую высокую постройку на планете – вот чего жаждет каждая страна! Кому-то удаётся воплотить эту мечту в жизнь, но потом другая страна строит здание повыше и отнимает первенство. Эта гонка бесконечна. Однако сейчас первенство держится за Дубаем. И всё благодаря небоскрёбу Бурдж-Халифа, чьим владельцем и застройщиком является Эмар Пропертис. Башню называют вертикальным городом, её высота составляет 829,8 метров. Строительство началось в 2004 году и к 1 октября 2009 успешно завершилось. С тех пор Бурдж-Халифа является высочайшим в мире зданием. Наружная облицовка башни состоит из 26.000 стеклянных панелей, нарезанных вручную. Здание также имеет У-образное сечение – так на большой высоте ветер не доставит неприятностей. Габариты тоже поражают: чтобы вымыть в одиночку окна от верхушки до основания, потребуется примерно 3 месяца! Над возведением легендарного строения работало более 12 тысяч человек, и его поистине можно назвать произведением искусства. Вряд ли в ближайшем будущем кому-то удастся построить здание, столь же высокое и поразительное, как Бурдж-Халифа.
Самый высокий в мире теннисный корт
Самые высокие здания и самые богатые люди – вот в чём Дубай вечно пытается превзойти другие страны. И ему этого мало: Дубай берёт первенство даже в тех гонках, где у него нет ни единого соперника. Например, знали ли вы, что в Дубае есть теннисная площадка, расположенная на рекордной высоте? Зачем? А почему бы и нет! Теннисисты играют на высоте птичьего полёта – примерно 211 метров над землёй. Находится этот корт в отеле Бурдж-эль-Араб. Так что, если будете прогуливаться поблизости и с неба внезапно упадёт теннисный мяч, не пугайтесь! Проектировщики решили не просто возвести корт на крыше отеля во время постройки, нет, всё куда интереснее.
Теннисный корт возвели на месте бывшей вертолётной площадки, чья площадь – 418 квадратных метров. Сделано это было в поддержку Теннисного чемпионата Дубая в 2005 году. Роджер Федерер и Андре Агасси удостоились чести сыграть на этой площадке, а также отправить несколько мячей в полёт с высоты. По словам Андре, сыграть на высоте более 200 метров – это уникальный, ни с чем не сравнимый опыт. Он сказал, стоит лишь привыкнуть к высоте – и игра становится сплошным удовольствием. Теннисист также отметил, что у него нет страха высоты… если только речь не идёт о прыжке с тарзанки!
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АНТИФИШКИ
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