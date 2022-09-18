Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае!

Даже в самое холодное время года температура воздуха в Дубае не опускается ниже 15 градусов по Цельсию. С мая по сентябрь средняя температура воздуха держится в районе 38 градусов и выше! Что же делать тем, у кого нет роскошного авто с кондиционером и кто вынужден пользоваться общественным транспортом? В первую очередь не паниковать: общественный транспорт оснащён всем необходимым для комфортной поездки. В Дубае никто не стоит под палящим солнцем в ожидании автобуса – его ждут в приятной прохладе. В 2006 году управление общественного транспорта в Дубае начало установку остановок, оснащённых кондиционерами. Их внедрение заняло всего лишь один год. Сегодня по всему Дубаю разбросаны сотни подобных остановок. Теперь работникам, пришедшим запыхавшимися и вспотевшими, нет никакого оправдания! Но на прохладных остановках правительство Дубая не остановилось. Стоило только и Абу-Даби установить остановки с кондиционерами, Дубай уже придумал кое-что новое и оказался снова на шаг впереди! На его остановках появился бесплатный вай-фай для владельцев транспортных карт. Подумать только, ожидая автобус можно не только освежиться, но и посмотреть серию любимого сериала!

Подводный мир