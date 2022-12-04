FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2699 постов • 467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе

Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе

Автор:
04 декабря 2022 10:42
Сообщество : Искусство
Метки: pink   Шимпанзе   животные   забавно   искусство   картина   фото   
298
4

Певица действительно приобрела картину, нарисованную самой настоящей шимпанзе за несколько тысяч долларов.


В Майами на выставке картин, которые пишут приматы, исполнительница Пинк приобрела один из шедевров, после того, как узнала, что художественный процесс полезен для обезьян и имеет терапевтический эффект. Певица достаточно долгое время борется за жизнь и свободу животных, поддерживает вегетарианство и сама прибегает к такому стилю жизни. Состоит в организации РЕТА.

×
×

Пинк слишком заинтересовалась произведением искусства и ей было приятно услышать, что для приматов очень полезен процесс написания картин. Обезьяны сильно похожи на человека и имеют склонность к методу углубленного исследования человеком моментов личной активности, такой метод зовётся интроспекцией.

Исполнительницы не было на выставке в живую, она приобрела холст он-лайн на сайте. Её внимание привлекла картина с черным фоном и разбрызганной ярко-розовой, голубой и белой красками. Квартира была названа в честь её художника-шимпанзе.

Деньги, которые организаторы выставки получили при продаже произведений, уйдут на развитие благотворительных организаций по спасению и уходу за животными, также в заповедник в штате Флорида. В нем обитают более двухсот шимпанзе, которых волонтеры спасли из зоопарков и лабораторий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: pink   Шимпанзе   животные   забавно   искусство   картина   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
GROMOZEKA 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
23k
MrGod Полчаса назад
Когда развитие как у художника, приходится восхищаться его творчеством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Артур Гевондян Полчаса назад
Малевич, я не узнаю вас в гриме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
google.ru Час назад
Что то стали о ней забывать.. Думаю на последние деньги напоминает о себе.. кто-нибудь помнит её?!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria Час назад
Картины, нарисованные шимпанзе Конго.
А последняя - художник-авангардист Пьер Брассо в своей клетке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА 2 часа назад
Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзеПосмотреть
Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1144120



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
30 потрясающих изделий из кожи, которыми мастера поделились онлайн
30 потрясающих изделий из кожи, которыми мастера поделились онлайн
Набирающие популярность в сообществах
Кот принес хозяйке голову аллигатора
Кот принес хозяйке голову аллигатора
Хионея: Это насекомое бодрствует зимой и гуляет по сугробам! Для этого оно превратило свою кровь в незамерзайку
Хионея: Это насекомое бодрствует зимой и гуляет по сугробам! Для этого оно превратило...
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#Прикол#новости#Разное#фильм#Reddit#Прошлое#интересное
#интересно#история#люди#подборка#сатира#животные#актеры#забавно#сарказм#скандал
#Юмор#картинки#фотографии#кино#шоу бизнес#искусство#страна#мило#творчество#роль
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства Скучающие на карантине продолжают копировать шедевры искусства Скучающие на карантине продолжают копировать шедевры искусства Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов Собака нашла свежую картину и решила приобщиться к искусству Собака нашла свежую картину и решила приобщиться к искусству Расширяем границы произведений искусства Расширяем границы произведений искусства

На что жалуетесь?

Вернуться