Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе





В Майами на выставке картин, которые пишут приматы, исполнительница Пинк приобрела один из шедевров, после того, как узнала, что художественный процесс полезен для обезьян и имеет терапевтический эффект. Певица достаточно долгое время борется за жизнь и свободу животных, поддерживает вегетарианство и сама прибегает к такому стилю жизни. Состоит в организации РЕТА.