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12 котов на картинах знаменитых художников, которые изобразили питомцев в своём неповторимом стиле

12 котов на картинах знаменитых художников, которые изобразили питомцев в своём неповторимом стиле

Автор:
14 августа 2023 10:29
Сообщество : Искусство
Метки: Питомец   животные   искусство   картина   кот   фото   художник   
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С древних времён эти мурчащие создания подчиняли себе сердце человека. Сегодня во всех социальных сетях и в каждом фотоальбоме можно найти забавные и милые фотографии любимых питомцев.

Но ещё до создания подобной техники человек старался запечатлеть этих независимых и ласковых животных с помощью холста и кисти. Правда, в разные времена отношения к котам менялось. В Средневековье, например, их совсем не жаловали. Зачем тогда они появлялись на полотнах и гравюрах художников? И как к ним относились художники других эпох? Всё это увидите ниже.


«Белый кот», Марк Франц

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«Ребёнок и спящая кошка», Николай Тархов


«Олимпия», Эдуард Мане

Для художников XIX века животные на картинах служили дополнительным средством выражения эмоций, так и в картине Мане чёрный кот (справа) подчёркивает тёмную натуру обольстительной женщины.


«Коты и собаки (Бродвей)», Энди Уорхол

Художник был страстным кошатником: он заводил сиамских котов и всех называл Сэмами. А эта картина стала самой известной среди его «кошачьих работ» и была продана за 701 тысячу долларов.


«Двое детей играют с котом», Аннибале Карраччи


«Кошка, пожирающая птицу», Пабло Пикассо

Наши любимые питомцы бывают не только милыми…


«Натюрморт с рыбой и котом», Клара Петерс

Такое ощущение, что кот пробрался к ароматной инсталляции, и художнице пришлось его дорисовать. Получилось весело!


«Дора Маар с кошкой», Пабло Пикассо

Так сразу и не поймёшь, где кошка.


«Сцена из домашней жизни русских царей», Вячеслав Шварц


«Любовники моей жены», Карл Калер

Картина является самым большим полотном с изображением животных. Кота в центре зовут Султан (ну ещё бы!), его владелицей (и других изображённых котов) является Кейт Джонсон, она же заказчица картины.


«Визит к прядильщице», Израэль фон Мекенема

Думаете, на этой гравюре всё так просто? В Средневековье кошку связывали с низшими силами, а в данном случае — с вожделением. Получается, на этой картине запечатлены довольно пикантные отношения.


«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев

Две искусительницы.

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Метки: Питомец   животные   искусство   картина   кот   фото   художник   
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Кирилл 54 минуты назад
"Любовная сцена", Джулио Романо (Эрмитаж)
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Александр 12 минут назад
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Александр 17 минут назад
Кошка, вид сзади
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