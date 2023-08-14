12 котов на картинах знаменитых художников, которые изобразили питомцев в своём неповторимом стиле

Но ещё до создания подобной техники человек старался запечатлеть этих независимых и ласковых животных с помощью холста и кисти. Правда, в разные времена отношения к котам менялось. В Средневековье, например, их совсем не жаловали. Зачем тогда они появлялись на полотнах и гравюрах художников? И как к ним относились художники других эпох? Всё это увидите ниже.

«Белый кот», Марк Франц