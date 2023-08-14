12 котов на картинах знаменитых художников, которые изобразили питомцев в своём неповторимом стиле

С древних времён эти мурчащие создания подчиняли себе сердце человека. Сегодня во всех социальных сетях и в каждом фотоальбоме можно найти забавные и милые фотографии любимых питомцев.
Но ещё до создания подобной техники человек старался запечатлеть этих независимых и ласковых животных с помощью холста и кисти. Правда, в разные времена отношения к котам менялось. В Средневековье, например, их совсем не жаловали. Зачем тогда они появлялись на полотнах и гравюрах художников? И как к ним относились художники других эпох? Всё это увидите ниже.
«Белый кот», Марк Франц
«Ребёнок и спящая кошка», Николай Тархов
«Олимпия», Эдуард Мане
Для художников XIX века животные на картинах служили дополнительным средством выражения эмоций, так и в картине Мане чёрный кот (справа) подчёркивает тёмную натуру обольстительной женщины.
«Коты и собаки (Бродвей)», Энди Уорхол
Художник был страстным кошатником: он заводил сиамских котов и всех называл Сэмами. А эта картина стала самой известной среди его «кошачьих работ» и была продана за 701 тысячу долларов.
«Двое детей играют с котом», Аннибале Карраччи
«Кошка, пожирающая птицу», Пабло Пикассо
Наши любимые питомцы бывают не только милыми…
«Натюрморт с рыбой и котом», Клара Петерс
Такое ощущение, что кот пробрался к ароматной инсталляции, и художнице пришлось его дорисовать. Получилось весело!
«Дора Маар с кошкой», Пабло Пикассо
Так сразу и не поймёшь, где кошка.
«Сцена из домашней жизни русских царей», Вячеслав Шварц
«Любовники моей жены», Карл Калер
Картина является самым большим полотном с изображением животных. Кота в центре зовут Султан (ну ещё бы!), его владелицей (и других изображённых котов) является Кейт Джонсон, она же заказчица картины.
«Визит к прядильщице», Израэль фон Мекенема
Думаете, на этой гравюре всё так просто? В Средневековье кошку связывали с низшими силами, а в данном случае — с вожделением. Получается, на этой картине запечатлены довольно пикантные отношения.
«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
Две искусительницы.
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