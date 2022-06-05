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Художница показала, чем занимаются герои знаменитых картин ночью, когда их никто не видит

Художница показала, чем занимаются герои знаменитых картин ночью, когда их никто не видит

Автор:
05 июня 2022 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   искусство   картина   фото   художница   
477
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Быть героем известной картины не так уж и весело — постоянно приходится, замерев, стоять в одном положении, ежедневно собирая на вебе взгляды людей. Благо, по ночам галереи обычно не работают, и персонажи Да Винчи, Ван Гога, Пикассо и других художников могут отдохнуть.

Пермская художница Леся Гусева затеяла свою собственную «Ночь в музее», когда все экспонаты оживают по ночам и начинают заниматься своими делами. Она представила, как могла выглядеть ночная жизнь персонажей с известных полотен и как бы они взаимодействовали, если бы были соседями по галерее.


«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли

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«Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» Ван Гога и  «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи

«Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина и «Танец» Анри Матисса

«Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского и «Богатыри» Виктора Васнецова

«Сын Человеческий» Рене Магритта

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи

«Девочка с персиками» Валентина Серова и «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева

«Неравный брак» Василия Пукирева и «Американская готика» Гранта Вуда

«Девочка на шаре» Пабло Пикассо и «Опять двойка» Фёдора Решетникова

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   искусство   картина   фото   художница   
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7  комментариев
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2k
Старичок 52 минуты назад
кто-нибудь отберите у этой "художницы" карандаши и краски.
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Atanas Rakov 7 минут назад
А мне понравилось.
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1k
Evgeniy 7 минут назад
Богохульство. Админу: Забаньте по причине оскорбления чувств верующих
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3k
Parus59 Полчаса назад
неприхотливые какие-то богатыри, я думал они ночью по бабам ломануться))).
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230
Lexx 40 минут назад
Богатыри мылись в бане, а там ванн не было.
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VikaR 42 минуты назад
Что за хрень я только что посмотрела
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