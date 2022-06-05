Художница показала, чем занимаются герои знаменитых картин ночью, когда их никто не видит

Пермская художница Леся Гусева затеяла свою собственную «Ночь в музее», когда все экспонаты оживают по ночам и начинают заниматься своими делами. Она представила, как могла выглядеть ночная жизнь персонажей с известных полотен и как бы они взаимодействовали, если бы были соседями по галерее.

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли