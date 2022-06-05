Художница показала, чем занимаются герои знаменитых картин ночью, когда их никто не видит

Быть героем известной картины не так уж и весело — постоянно приходится, замерев, стоять в одном положении, ежедневно собирая на вебе взгляды людей. Благо, по ночам галереи обычно не работают, и персонажи Да Винчи, Ван Гога, Пикассо и других художников могут отдохнуть.
Пермская художница Леся Гусева затеяла свою собственную «Ночь в музее», когда все экспонаты оживают по ночам и начинают заниматься своими делами. Она представила, как могла выглядеть ночная жизнь персонажей с известных полотен и как бы они взаимодействовали, если бы были соседями по галерее.
«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли
«Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» Ван Гога и «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи
«Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина и «Танец» Анри Матисса
«Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского и «Богатыри» Виктора Васнецова
«Сын Человеческий» Рене Магритта
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи
«Девочка с персиками» Валентина Серова и «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева
«Неравный брак» Василия Пукирева и «Американская готика» Гранта Вуда
«Девочка на шаре» Пабло Пикассо и «Опять двойка» Фёдора Решетникова
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АНТИФИШКИ
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