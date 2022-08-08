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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 392 поста • 233 подписчика подписаться
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Художница из Москвы превращает котов в королевских особ

Художница из Москвы превращает котов в королевских особ

Автор:
08 августа 2022 21:06
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: животные   забавно   искусство   коты   кошки   креатив   рисунки   творчество   фото   художники   
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Коты - поистине короли! Не просто так в древние времена их почитали почти как божественных существ. Цифровая художница Галина Бугаевская в своём проекте "Коты везде" создаёт портреты котов в образе королевских особ. Она использует оригинальные портреты разных лет, и объединяет их с кошачьими фото - и получаются очень забавные работы. Оцените творения художницы!
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Источник:

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Метки: животные   забавно   искусство   коты   кошки   креатив   рисунки   творчество   фото   художники   
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4  комментария
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
Ваше Котейшество
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9
Iprit Полминуты назад
С утра ко мне подошёл мой кот "Шанти" и пока я ошалело, растерявшись вникал вподобные призвидения....стащил сволота кусок баранины.... серавно люблю этого олуха....
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51k
smakido 23 минуты назад
Весьма оригинально!
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22k
Добрый Алабай Час назад
Вот оно - тайное мировое правительство.
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