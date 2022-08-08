Художница из Москвы превращает котов в королевских особ

Галина Бугаевская мастерски владеет Фотошопом и обожает котов - это она объединила в своём проекте "Коты везде". В его рамках художница представляет котов в самых разных образах, и помещает их в самые неожиданные места. На этот раз она показала серию работ с кошками в образах с классических портретов. Галина призналась, что когда-то начинала с простых фотошоп-коллажей, которые просили сделать её друзья. Затем она начала публиковать работы в соцсетях - и у неё стремительно набирались поклонники. Сейчас многие подписчики просят художницу создать изображение с участием их котов - и она часто с радостью выполняет их задумки.