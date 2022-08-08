Художница из Москвы превращает котов в королевских особ

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Коты - поистине короли! Не просто так в древние времена их почитали почти как божественных существ. Цифровая художница Галина Бугаевская в своём проекте "Коты везде" создаёт портреты котов в образе королевских особ. Она использует оригинальные портреты разных лет, и объединяет их с кошачьими фото - и получаются очень забавные работы. Оцените творения художницы!
Галина Бугаевская мастерски владеет Фотошопом и обожает котов - это она объединила в своём проекте "Коты везде". В его рамках художница представляет котов в самых разных образах, и помещает их в самые неожиданные места. На этот раз она показала серию работ с кошками в образах с классических портретов. Галина призналась, что когда-то начинала с простых фотошоп-коллажей, которые просили сделать её друзья. Затем она начала публиковать работы в соцсетях - и у неё стремительно набирались поклонники. Сейчас многие подписчики просят художницу создать изображение с участием их котов - и она часто с радостью выполняет их задумки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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