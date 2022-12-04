От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе

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Городской ад можно найти везде.
Чтобы функционировать, всем им нужно не только жилое пространство, но и инфраструктура, которая обеспечивает комфорт, благополучие, здоровье человека. Увы, иногда все идет не по плану и выходит из-под контроля. В таких случаях комфортные города превращаются в городской ад, бетонные джунгли, городскую тюрьму, и, к сожалению, они вполне реальны. Причем такой городской ад можно найти даже в самых современных мегаполисах.
Железная дорога в Лос-Анджелесе
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Жилой район в Гонконге
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