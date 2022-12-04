От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе

Чтобы функционировать, всем им нужно не только жилое пространство, но и инфраструктура, которая обеспечивает комфорт, благополучие, здоровье человека. Увы, иногда все идет не по плану и выходит из-под контроля. В таких случаях комфортные города превращаются в городской ад, бетонные джунгли, городскую тюрьму, и, к сожалению, они вполне реальны. Причем такой городской ад можно найти даже в самых современных мегаполисах.

Железная дорога в Лос-Анджелесе