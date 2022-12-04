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От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе

От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе

Автор:
04 декабря 2022 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   ад   ад в городе   город   люди   мегополис   фото   
1658
15

Городской ад можно найти везде.

Чтобы функционировать, всем им нужно не только жилое пространство, но и инфраструктура, которая обеспечивает комфорт, благополучие, здоровье человека. Увы, иногда все идет не по плану и выходит из-под контроля. В таких случаях комфортные города превращаются в городской ад, бетонные джунгли, городскую тюрьму, и, к сожалению, они вполне реальны. Причем такой городской ад можно найти даже в самых современных мегаполисах.


Железная дорога в Лос-Анджелесе

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Жилой район в Гонконге

Лас-Вегас сверху днем и без подсветки

Сан-Паулу, похожий на какую компьютерную игру

Череповец, который входит в десятку промышленных центров России

Три вида домов и три социальных класса Филиппин

Сингапур

Многоэтажка в Калькутте

Провода над улицами Бангкока

В Дакке, Бангладеш, тоже не придумали, куда прятать электропровода

Однотипные дома в американском пригороде

Детская площадка в Токио

Ландшафт калифорнийского города Бейкерсфилд в Штатах

Разрыв между богатыми и бедными в индийском городе Мумбаи

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Метки: Жизнь   ад   ад в городе   город   люди   мегополис   фото   
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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16k
Поручик Час назад
Череповец выглядит на фото совершенно инфернально!
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1k
Змей Горыныч Час назад
Киев. Петровка
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