Таинственное ЦРУ: самые странные секретные проекты американских спецслужб

Какие же детища американских спецслужб по праву можно назвать необычными?

И начнём с проекта, готовившегося против одного конкретного человека. В общем-то, удивляет не это, ведь покушение на видных политических деятелей было обыденным делом для спецслужб. Особенно, если говорить о кубинском лидере Фиделе Кастро, которого неоднократно пытались лишить жизни.

Именно его и коснулась странная задумка ЦРУ. Хотя правильнее сказать его бороды. Спецслужбы хотели добиться, что Кастро лишился знаменитой растительности на лице посредством токсичного таллия, а следом и мужественности.