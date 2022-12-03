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Таинственное ЦРУ: самые странные секретные проекты американских спецслужб

Таинственное ЦРУ: самые странные секретные проекты американских спецслужб

Автор:
03 декабря 2022 02:02
Сообщество : Истории
Метки: ЛСД   Секретные проекты   ФидельКастро   истории   спецслужбы   телекинез   цру   
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Не секрет, что во многих странах есть свои спецслужбы, работа которых окутана секретностью и настоящей таинственностью. Не является исключением и ЦРУ, занимавшегося порой настолько странными проектами, что они больше походят на городскую байку. Однако они действительно имели место быть.

Какие же детища американских спецслужб по праву можно назвать необычными?


И начнём с проекта, готовившегося против одного конкретного человека. В общем-то, удивляет не это, ведь покушение на видных политических деятелей было обыденным делом для спецслужб. Особенно, если говорить о кубинском лидере Фиделе Кастро, которого неоднократно пытались лишить жизни.

Именно его и коснулась странная задумка ЦРУ. Хотя правильнее сказать его бороды. Спецслужбы хотели добиться, что Кастро лишился знаменитой растительности на лице посредством токсичного таллия, а следом и мужественности.

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Неизвестно, сработал ли бы план, поскольку встречу, во время которой ему и планировали подсыпать таллий, Кастро отменил.


Многие спецслужбы пытаются добиться успехов в получении контроля за разумом. Американцы не стали исключением, ведь именно у них есть подобный проект с названием MK-Ultra. Ещё в прошлом столетии химик Сидни Готлиб выпросил для реализации своей программы 240 тыс. долларов.

Такая сумма пошла на наркотик ЛСД, чтобы проверить, можно ли с помощью него взять под контроль разум. О попытках реализации проекта уже ходят легенды, однако был ли достигнут желаемый успех неизвестно. В любом случае, конспирологи получили отличную возможность разгуляться в теориях заговора.


Успех работы спецслужб во многом зависит от информации. Однако странно, что для её получения ЦРУ решило использовать кошек, назвав проект «Acoustic Kitty». По задумке в питомцев должны были вживить микрофон, чтобы получить возможность записывать тайные разговоры, когда они находятся рядом с объектом.

Несмотря на большие надежды, в 1967 году проект свернули. И это неудивительно, ведь во время перевозки кота на первые же испытания, он выскочил из фургона и сразу попал под такси.


Очевидно, что, если ЦРУ добралось до кошек, то оно не могло пройти и мимо людей,  в которых пыталось найти экстрасенсорные и паранормальные способности. Всё это происходило в рамках проекта «Звёздные врата», практически сразу переданного американской разведке. Отдельно спецслужбы пытались развить телекинез, чтобы с помощью него собирать необходимые данные.

Ожидаемо задумки не привели к желаемому результату, поэтому потраченные за 20 лет 20 млн. долларов ушли в никуда.

Ну и закончим надувными секс-куклами для отвлечения внимания КГБ. Такие действительно имелись у ЦРУ в 80-х годах. По задумке, сидевший на пассажирском сиденье агент мог быстро ретироваться за углом, оставив на своём месте быстро надувающуюся куклу, и, тем самым, избавиться от «хвоста».

А какой проект, по вашему мнению, выглядит наиболее странным или, наоборот, вполне мог оказаться эффективным?

 

Источник:

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Метки: ЛСД   Секретные проекты   ФидельКастро   истории   спецслужбы   телекинез   цру   
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1  комментарий
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Александр Полчаса назад
Откройте! ЦРУ!
Не открою! Цри за дверью!
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Антибиотик
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