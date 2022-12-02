Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть?

После успеха второй части игры, геймеры стали искать первую. Всем ведь было интересно узнать, с чего начинала свой путь культовая "Dune 2". Но в продаже ее нигде не было. Каково же было удивление геймеров, когда они все таки нашли первую часть игры.

История

В 1988 году основатель компании "Mastertronic" Мартин Альпер загорелся сделать игру по вселенной "Дюны", автором которой является писатель Фрэнк Герберт. Мартин понимал, что благодаря высоким продажам книг и огромной фанатской базе он сможет привлечь игроков, несмотря на то, что кроме идеи у него на тот момент ничего не было.

Тем не менее, все попытки Мартина получить права были безуспешными. Но в 1990 году, когда компания "Mastertronic" была поглощена знаменитой компанией "Virgin games", Мартин Альпер решил немного схитрить ради получения прав.

Ему удалось договориться со студией "Universal", которая владела правами на экранизацию провального фильма "Дюна" (1984). Ему было плевать на то, что фильм был провальным. Главное для него было именно получение прав.