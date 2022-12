Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть?

В итоге обе этих игры были изданы компанией "Virgin games" в 1992 году. Оставалось лишь распределить нумерацию игр. Тут поступили довольно просто. Какая игра вышла раньше, такая и получила первый номер. Первой была выпущена игра от "Cryo interactive" для компьютеров и консолей "Sega CD". Видимо, поэтому о ее существовании знает так мало людей.

Вторая часть игры от "Westwood studios" была выпущена в 1992 году для персональных компьютеров, получив название "Dune 2: Build of dinasty" в американской версии. Европейская же версии игры получила название "Dune 2: The battle for arrakis".