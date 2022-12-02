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Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть?

Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть?

Автор:
02 декабря 2022 10:28
Сообщество : Игромир
Метки: Dune 2   геймеры   игра   интересно   познавательно   факты   фото   
1008
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Наверняка, многие из вас играли в культовую стратегию "Dune 2" на приставке Sega Mega Drive 2 ,а некоторые счастливчиком даже удалось поиграть в оригинал на компьютере.

Игра стала настоящим хитом, да и по сути именно она является основоположником жанра RTS. Но почему именно "Dune 2"? Почему первая часть игры "Dune" не заслужила такого внимания?

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После успеха второй части игры, геймеры стали искать первую. Всем ведь было интересно узнать, с чего начинала свой путь культовая "Dune 2". Но в продаже ее нигде не было. Каково же было удивление геймеров, когда они все таки нашли первую часть игры.

История

В 1988 году основатель компании "Mastertronic" Мартин Альпер загорелся сделать игру по вселенной "Дюны", автором которой является писатель Фрэнк Герберт. Мартин понимал, что благодаря высоким продажам книг и огромной фанатской базе он сможет привлечь игроков, несмотря на то, что кроме идеи у него на тот момент ничего не было.

Тем не менее, все попытки Мартина получить права были безуспешными. Но в 1990 году, когда компания "Mastertronic" была поглощена знаменитой компанией "Virgin games", Мартин Альпер решил немного схитрить ради получения прав.

Ему удалось договориться со студией "Universal", которая владела правами на экранизацию провального фильма "Дюна" (1984). Ему было плевать на то, что фильм был провальным. Главное для него было именно получение прав.

В итоге Мартин заключает контракт с компанией "CRYO Interactive" на разработку космической игры с элементами стратегии под названием "Дюна", на которое у Мартина уже были права.

И игра "Dune" действительно вышла в свет. И это была не та самая игра, к которой мы привыкли. "Dune". В данной игре упор делался на диалоги, принятие решений и наращиванием военной мощи. То есть, игроку придется полностью погрузиться в ситуацию на планете Арракис.

Одновременно с этим, компания "Virgin games" приобрела студию "Westwood studios". Им она поручила приступить к разработке своей версии игры "Dune".

Компания "Westwood" решила отклониться от пути привычных стратегий, напоминающих настольные игры, и сделать что-то новое и более интересное. Они собрали весь свой опыт, взяв лучшее из различных ранее разработанных игр. Например, от игры "Sid's Mayer Civilization" разработчики взяли сбор и управление ресурсами, от игры "Popolous" было взято управление мышью, а от игры "Herzog Zwei" - бой в реальном времени с видом сверху.

"Sid's Mayer Civilization"

Кстати, именно игра "Herzog zwei" для приставки "Sega mega drive" по большей степени и повлияла на игру "Dune 2", в частности внешний вид, развитие армии и бои юнитами в режиме реального времени.

Но самое интересное, что компания "Westwood studios" была на 100% уверена, что разработка игры "Dune" компанией "Cryo interactive" была остановлена. Как же они ошибались.

В итоге обе этих игры были изданы компанией "Virgin games" в 1992 году. Оставалось лишь распределить нумерацию игр. Тут поступили довольно просто. Какая игра вышла раньше, такая и получила первый номер. Первой была выпущена игра от "Cryo interactive" для компьютеров и консолей "Sega CD". Видимо, поэтому о ее существовании знает так мало людей.

Вторая часть игры от "Westwood studios" была выпущена в 1992 году для персональных компьютеров, получив название "Dune 2: Build of dinasty" в американской версии. Европейская же версии игры получила название "Dune 2: The battle for arrakis".

Ну а в 1994 году для приставки "Sega Mega Drive" вышел официальный порт игры "Dune 2: The battle for Arrakis", благодаря которому многие из нас и познакомились с этой вселенной.

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Метки: Dune 2   геймеры   игра   интересно   познавательно   факты   фото   
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13  комментариев
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3k
brrr 2 часа назад
lookaround, splurgiola )))
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9k
JeanLuk 4 минуты назад
Мировая игра, как и первая Цива, засиживался в ней часами в детстве
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0
Мисиков Лев 19 минут назад
Unit lost
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1k
Tu9R Полчаса назад
Это очень странная игра. Как то я пришёл к брату на работу с утра, запустил дюну на компьютере и следующая картинка,- как за мной приехал отец в 10 вечера.
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47
Spoyler XXX 51 минуту назад
Да уж, на тот момент была бомбическая вещь! Пару лет назад с другом сдули пыль со старенькой сеги и решили вспомнить детство. Ни одна игруха не зашла... Видимо современные игры, несмотря на банальность сюжетов, в технологическом плане на голову выше всего того, во что мы раньше рубились
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1k
Victor 2 часа назад
ну почему же не видели первой игры? я пытался играть в нее на компе во времена своей юности. но т.к. это было на работе у мамы и там была куча диалогов, то она мне не зашла и я летал на F-19 :)
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29k
Владимир 2 часа назад
В смысле "никто и никогда не видел"?
Я видел, и даже играл. Только это не стратегия совсем, и всего то. Слишком сложная и для освоения, и сам геймплей был для того времени, тем более перевода и близко не было.
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59k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
кимченын в моей дюне?
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6k
tamin 2 часа назад
Я на компе играл. Ох сколько часов было потрачено в борьбе) за все 3 фракции проходил и не по одному разу. Соник танк, девастатор, штука, которая делала вражеский юнит твоим. Бомба игра. Сейчас таких не делают
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302
Flint tamin Час назад
Вышла недавно новая дюна, посмотрел как кореш играет - шляпа какая-то : /
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