Тетрис: все, что вам нужно знать о культовой видеоигре

Тетрис разработал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. В 80-ые годы он работал в Вычислительном центре Академии наук СССР — занимался распознаванием речи на «Электронике-60».

В то время в Москве были популярны математические головоломки-игрушки Пентамино, где плоские пятиклеточные фигурки из дерева нужно было укладывать в форму-коробку. Чтобы отдохнуть от работы, вечерами Пажитнов оцифровывал эту физическую игру. Но старому компьютеру такое оказалось не под силу, пришлось упростить.

В стакан стали падать четырехклеточные фигурки — тетрамино. Так и родилось название тетрис: от соединения слов тетра (четыре по-гречески) и теннис (любимый спорт Пажитнова). В первой версии не было ни уровней, ни очков, но автор и так не мог оторваться от своего детища пару недель.На самом деле, за Тетрис стоит благодарить не только Пажитнова. Игрой заинтересовался его коллега, программист Дмитрий Павловский, и познакомил Алексея с юным стажером Академии наук СССР Вадимом Герасимовым. Тот портировал Тетрис на персональный компьютер IBM PC, а потом вместе с Пажитновым добавил подсчет результатов и звук.

Однако единственным создателем игры считается лишь Пажитнов: Герасимову на тот момент было 16 лет, и его попросили подписать бумагу об отказе на любые права на игру, его имя исчезло из всех документов. И Герасимов, и Павловский, и Пажитнов сейчас живут и работают за границей. Российским СМИ Пажитнов интервью не дает, а Герасимов не выходит на связь.