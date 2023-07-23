Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем

Однако почему у нас фигуру сию гордую именуют ферзем, а на Западе - королевой?

Итак, рассказываю. Изначально, фигура сия звалась именно ферзем. То бишь, "великим, мудрым" - от персидского слова فرزین‎ (farzin). Так на древнем востоке обычно именовали главного полководца или наиболее авторитетного советника шаха. Блатной ферзь, в общем!