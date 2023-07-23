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Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем

Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем

Автор:
23 июля 2023 11:16
Сообщество : Факты
Метки: игра   интересно   королева   настольные игры   факты   ферзь   фото   шахматы   
1252
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Ферзь... Самая сильная фигура на шахматной доске, быстро бегающая по всему полю. Потеря ферзя для игрока очень часто равняется сливу всей партии.


Однако почему у нас фигуру сию гордую именуют ферзем, а на Западе - королевой?

Итак, рассказываю. Изначально, фигура сия звалась именно ферзем. То бишь, "великим, мудрым" - от персидского слова فرزین‎ (farzin). Так на древнем востоке обычно именовали главного полководца или наиболее авторитетного советника шаха. Блатной ферзь, в общем!

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Однако в Европе как-то с влиятельным визирями и прочими советниками у тамошних королей делов не сложилось. Потому европейцы, заполучив шахматы, нарекли сию фигуру королевой (к примеру, queen в английском). Ибо на "продвинутом" средневековом Западе королевы играли куда большую роль в правлении государством, нежели какие-то там советники.

Взять тут же испанскую королеву Изабеллу, в конце XV-го столетия, на пару с мужем правившую огромной империей. Короче, не томились европейские первые леди по гаремам, в отличие от тех же персидских "коллег".

Сыграл тут свою определенную роль и католической культ Девы Марии, с которой нередко ассоциировали шахматную фигуру в западной Европе. Так потому и зовут ферзя европейцы королевой (англичане), просто дамой (испанцы, французы).

Но вот на Руси нашей могучей с названием фигуры сразу же возник закономерный вопрос. Думали назвать царицей - но наши царицы тоже отнюдь до самого расцвета "бабьего" XVIII-го столетия особой роли в правлении государством не играли. Да и вообще, домострой у нас, негоже, чтоб баба мужика круче была. Даже на шахматной доске...

Потому русские шахматисты для сильнейшей фигуры на доске оставили исконное восточное название "ферзь" - тем более, что с персидскими ферзями знаться нашим дипломатам и прочим аристократам много доводилось. Слово учить не требовалось дополнительно.

Впрочем, в XIX-м столетии к нам с Запада, возможно с той же кэролловской Алисой, пришла и ее величество шахматная королева. В начале-середине XX-го столетия ферзя русские шахматисты частенько вычурно звали королевой - почитайте те же воспоминания великого Алехина. Да и Владимир Семеныч спел бессмертное:

Однако вычурно королевой ныне ферзя в России зовут только совсем уж древние пенсионеры, наиболее деревенские колхозники и прочие интересные личности.

Из-за разницы в названии фигуры у нас иногда все же иногда бывают сложности с наименованиями западных фильмов, где фигурирует слово "ферзь". Например, знаменитый сериал "Ход королевы" о девушке-шахматистке. Под королевой тут имеется в виду и самая крутая фигура на доске, и рыжеволосая красавица ею бодро ходящая.

Интересно, что другие восточные народы тоже никаких королев на шахматной доске не знают. Те же турки вполне себе рубятся да ставят друг дружке маты "визирями" - vezir....

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Метки: игра   интересно   королева   настольные игры   факты   ферзь   фото   шахматы   
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Anatolij Час назад
Годный пост. Про визиря и ферзя думается, этимология одна и та же, дело лишь в произношении.
Автор, даёшь ещё выпуски про "ладью" - "туру" и "слона" - "офицера"!!!
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30k
Юрий 15 минут назад
А вот из классики

Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
- Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, ПОЗОРНО назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.
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30k
Юрий 22 минуты назад
"знаменитый сериал "Ход королевы" о девушке-шахматистке." - ещё была и книжка "Ход белой королевы", только не про шахматистов....

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10k
Бритва Час назад
у них вся линейка переименована: knight, bishop, rook. Что такое rook?
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177
Павел Верещагин Бритва 44 минуты назад
rook-ладья,она же тура,она же иногда ,в просторечии башня
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