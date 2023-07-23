Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем

Ферзь... Самая сильная фигура на шахматной доске, быстро бегающая по всему полю. Потеря ферзя для игрока очень часто равняется сливу всей партии.
Однако почему у нас фигуру сию гордую именуют ферзем, а на Западе - королевой?
Итак, рассказываю. Изначально, фигура сия звалась именно ферзем. То бишь, "великим, мудрым" - от персидского слова فرزین (farzin). Так на древнем востоке обычно именовали главного полководца или наиболее авторитетного советника шаха. Блатной ферзь, в общем!
Однако в Европе как-то с влиятельным визирями и прочими советниками у тамошних королей делов не сложилось. Потому европейцы, заполучив шахматы, нарекли сию фигуру королевой (к примеру, queen в английском). Ибо на "продвинутом" средневековом Западе королевы играли куда большую роль в правлении государством, нежели какие-то там советники.
Взять тут же испанскую королеву Изабеллу, в конце XV-го столетия, на пару с мужем правившую огромной империей. Короче, не томились европейские первые леди по гаремам, в отличие от тех же персидских "коллег".
Сыграл тут свою определенную роль и католической культ Девы Марии, с которой нередко ассоциировали шахматную фигуру в западной Европе. Так потому и зовут ферзя европейцы королевой (англичане), просто дамой (испанцы, французы).
Но вот на Руси нашей могучей с названием фигуры сразу же возник закономерный вопрос. Думали назвать царицей - но наши царицы тоже отнюдь до самого расцвета "бабьего" XVIII-го столетия особой роли в правлении государством не играли. Да и вообще, домострой у нас, негоже, чтоб баба мужика круче была. Даже на шахматной доске...
Потому русские шахматисты для сильнейшей фигуры на доске оставили исконное восточное название "ферзь" - тем более, что с персидскими ферзями знаться нашим дипломатам и прочим аристократам много доводилось. Слово учить не требовалось дополнительно.
Впрочем, в XIX-м столетии к нам с Запада, возможно с той же кэролловской Алисой, пришла и ее величество шахматная королева. В начале-середине XX-го столетия ферзя русские шахматисты частенько вычурно звали королевой - почитайте те же воспоминания великого Алехина. Да и Владимир Семеныч спел бессмертное:
Однако вычурно королевой ныне ферзя в России зовут только совсем уж древние пенсионеры, наиболее деревенские колхозники и прочие интересные личности.
Из-за разницы в названии фигуры у нас иногда все же иногда бывают сложности с наименованиями западных фильмов, где фигурирует слово "ферзь". Например, знаменитый сериал "Ход королевы" о девушке-шахматистке. Под королевой тут имеется в виду и самая крутая фигура на доске, и рыжеволосая красавица ею бодро ходящая.
Интересно, что другие восточные народы тоже никаких королев на шахматной доске не знают. Те же турки вполне себе рубятся да ставят друг дружке маты "визирями" - vezir....
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Автор, даёшь ещё выпуски про "ладью" - "туру" и "слона" - "офицера"!!!
Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
- Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
Остап проанализировал положение, ПОЗОРНО назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.