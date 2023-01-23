Если бы не Попай-моряк, то мы бы никогда не увидели Марио

Ну а в качестве главного злодея выступала горилла по имени Donkey Kong, которая также получит свою порцию славы. Более того, нельзя забывать и про самую известную игру на приставке Super Nintendo (SNES), где Donkey Kong станет главным героем игры. Речь конечно же идет об игре "Donkey Kong country".

Новая игра получила название "Donkey Kong" в честь антагониста игры. И к удивлению многих данная игра получила бешеную популярность, поэтому выход сиквелов был просто неизбежен.

Увидев успех игры, правообладатели Попайя пожалели о том, что не согласились выдать лицензию компании "Nintendo" на использование своих персонажей.

Но все еще можно было исправить, поэтому они разрешили нинтендовцам использовать своих персонажей для новой игры. Таким образом, в 1982 году вышла совершенно новая игра под названием "Popeye" с простым, но весьма интересным геймплеем.