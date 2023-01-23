Если бы не Попай-моряк, то мы бы никогда не увидели Марио

Наверняка, многие из вас играли на приставке "Dendy" в игру про морячка Попайя из одноименного мультфильма. Данная игра стала одной из первых игр, которая появилась на 8-битной консоли, но мало кто знает, что этой игры могло бы и не быть.
Игра "Popeye" впервые появилась в 1982 году на аркадных автоматах. Разработчиком и издателем игры стала компания "Nintendo", которая и портировала эту игру с аркадного автомата на приставку NES (Dendy) в 1983 году.
Но на самом деле игра про моряка Попайя могла выйти еще в 1981 году, правда сюжет и игровой процесс там должны были быть совершенно другими.
Компания "Nintendo" хотела сделать игру про Попайя, который должен был спасти свою подругу Олив от похитившего ее Блуто. Проблема была лишь в том, что Блуто постоянно кидался в Попайя бочками.
И все бы ничего, но правообладатели персонажей отказали компании "Nintendo" в лицензии, поэтому им пришлось придумывать для своей игры совершенно новых персонажей. И в итоге, главным героем игры стал некий плотник по прозвищу попрыгун (Jumpman), который позже получит имя Марио и станет талисманом компании Nintendo и одним из самых популярных персонажей за всю историю видеоигр.
Ну а в качестве главного злодея выступала горилла по имени Donkey Kong, которая также получит свою порцию славы. Более того, нельзя забывать и про самую известную игру на приставке Super Nintendo (SNES), где Donkey Kong станет главным героем игры. Речь конечно же идет об игре "Donkey Kong country".
Новая игра получила название "Donkey Kong" в честь антагониста игры. И к удивлению многих данная игра получила бешеную популярность, поэтому выход сиквелов был просто неизбежен.
Увидев успех игры, правообладатели Попайя пожалели о том, что не согласились выдать лицензию компании "Nintendo" на использование своих персонажей.
Но все еще можно было исправить, поэтому они разрешили нинтендовцам использовать своих персонажей для новой игры. Таким образом, в 1982 году вышла совершенно новая игра под названием "Popeye" с простым, но весьма интересным геймплеем.
Наш герой должен был собирать сердца, ноты или буквы, которая Олив сбрасывала сверху. Но злодей Блуто всячески мешал герою это делать, поэтому приходилось то и дело от него убегать. Правда, было два способа временно нейтрализовать Блуто, а именно - сбросить на него ведро или взять шпинат (1 раз за уровень), который давал Попайю временную силу и способность победить Блуто, правда, тоже временно.
Ну а в 1983 году игра была перенесена на 8-битную консоль, правда, она имела некоторые отличия от оригинала. Например, в оригинале средняя лестница была урезана, из-за чего по ней можно было спуститься, но нельзя было подняться. Да и в целом аркадный вариант все же посложнее, но зато графика там намного лучше, да и сам игровой процесс намного более плавный.
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