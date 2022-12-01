Илон Маск впервые показал, как чипированная обезьяна управляет компьютером силой мысли

А через полгода он хочет вживить нейроимплант человеку.
Илон Маск был одним из создателей системы PayPal, а сейчас владеет компаниями SpaceX, Tesla, Starlink и Twitter. Да и вообще он наверное захватит всё цифровое (и не только) пространство.
Но сейчас внимание привлёк его стартап Neuralink. Изначально он создавался для лечения людей с нарушениями зрения. А теперь там делают нейроимпланты, чтобы гаджетами и проводят опыты на обезьянах. Недавно Маск показал одну из таких чипированных зверушек.
Мартышка написала на клавиатуре «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?», контролируя курсор с помощью мозга.
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Маск заявил, что через полгода начнётся тестирование нейрочипов на людях. Импланты будут вживлять роботы-хирурги. А чипированный персонаж сможет, например, печатать на своём смартфоне силой мысли.
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Чипы крохотные, их сложно обнаружить. «Чисто гипотетически я мог бы имплантировать устройство Neuralink вам прямо сейчас, и вы бы даже не узнали», — бодро пошутил Маск.
Пока это выглядит как развлечение или какая-то игра, но кто знает, во что это превратится в будущем.
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