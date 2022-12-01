Илон Маск впервые показал, как чипированная обезьяна управляет компьютером силой мысли

Илон Маск был одним из создателей системы PayPal, а сейчас владеет компаниями SpaceX, Tesla, Starlink и Twitter. Да и вообще он наверное захватит всё цифровое (и не только) пространство.

Но сейчас внимание привлёк его стартап Neuralink. Изначально он создавался для лечения людей с нарушениями зрения. А теперь там делают нейроимпланты, чтобы гаджетами и проводят опыты на обезьянах. Недавно Маск показал одну из таких чипированных зверушек.

Мартышка написала на клавиатуре «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?», контролируя курсор с помощью мозга.