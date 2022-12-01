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Илон Маск впервые показал, как чипированная обезьяна управляет компьютером силой мысли

Илон Маск впервые показал, как чипированная обезьяна управляет компьютером силой мысли

Автор:
01 декабря 2022 14:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Чипирование   гаджеты   имплант   нейрочип   обезьяна   создатель   
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А через полгода он хочет вживить нейроимплант человеку.

Илон Маск был одним из создателей системы PayPal, а сейчас владеет компаниями SpaceX, Tesla, Starlink и Twitter. Да и вообще он наверное захватит всё цифровое (и не только) пространство.

Но сейчас внимание привлёк его стартап Neuralink. Изначально он создавался для лечения людей с нарушениями зрения. А теперь там делают нейроимпланты, чтобы гаджетами и проводят опыты на обезьянах. Недавно Маск показал одну из таких чипированных зверушек.

Мартышка написала на клавиатуре «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?», контролируя курсор с помощью мозга.

Маск заявил, что через полгода начнётся тестирование нейрочипов на людях. Импланты будут вживлять роботы-хирурги. А чипированный персонаж сможет, например, печатать на своём смартфоне силой мысли.

Чипы крохотные, их сложно обнаружить. «Чисто гипотетически я мог бы имплантировать устройство Neuralink вам прямо сейчас, и вы бы даже не узнали», — бодро пошутил Маск.

Пока это выглядит как развлечение или какая-то игра, но кто знает, во что это превратится в будущем.

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Метки: Илон Маск   Чипирование   гаджеты   имплант   нейрочип   обезьяна   создатель   
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4  комментария
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389
дмитрий Полчаса назад
чипировали:)
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16k
Александр 17 минут назад
А потом компуктир будет управлять обезьяной
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3k
Equilibrium 18 минут назад
Сначала человек компом управляет, а потом комп человеком, и не заметит никто.
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1k
КолдурасЪ 24 минуты назад
Понятно,считает людей обезьянами,решил что пора всех чипировать.
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