Илон Маск показал миру свинью

Кроме чипов, были разработаны роботы для автоматизированных имплантаций этого устройства. Сотрудники компании провели эксперимент на двух свиньях. Сначала они вживили чип в мозг подопытным, а потом извлекли его обратно. Пока девайс находился в голове свиньи учёные имели возможность следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком. Кроме того, они смогли стимулировать отдельные нервные клетки. По официальной версии это позволит бороться с эпилепсией, и прочими заболеваниями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.