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Илон Маск показал миру свинью

Илон Маск показал миру свинью (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 08:54
Сообщество : Наука
Метки: Илон Маск   Чипирование   наука   свинья   ученые   чип   эксперименты   
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Пока в сети шутят про чипирование, Илон Маск уже тренируется на свиньях. Во время прямой трансляции он показал животное с вживлённым прототипом мозгового чипа.

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Метки: Илон Маск   Чипирование   наука   свинья   ученые   чип   эксперименты   
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6  комментариев
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28k
winergy2012 2 часа назад
А мог бы и себе вживить,как иатинный ученый.Ах да,я ж забыл.Менеджер на такое не способен.
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481
GoInDown Полчаса назад
Весь видос ждал когда уже хряк ще не вмерлу затянет, а тут ..... скучно.
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141
Nane First NameLast 54 минуты назад
Борьба за свободные розетки станет еще более ожесточенной. Хрен с ним со смартфоном, тут бы чип в башке не сел полностью
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1k
psn3 Час назад
Последнее время новости с Маском все больше напоминают новости от британских ученых.
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1k
K_II_T Час назад
Какие страсти кипят. Чего-то боятся.
А слепые так и ходят с палкой.
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Считай подложил
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