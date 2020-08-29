Илон Маск показал миру свинью

Пока в сети шутят про чипирование, Илон Маск уже тренируется на свиньях. Во время прямой трансляции он показал животное с вживлённым прототипом мозгового чипа.
Дело в том, что компания Neuralink под руководством американского предпринимателя, вовсю трудится над созданием подобного девайся. За прошедший год они не только уменьшили размеры чипа, но и сделали его максимально незаметным. Во время пресс-конференции Маск заявил, что теперь чип при имплантации можно будет полностью замаскировать под кость черепа. Также он отметил, что учёным удалось увеличить время его работы без подзарядки.
Кроме чипов, были разработаны роботы для автоматизированных имплантаций этого устройства. Сотрудники компании провели эксперимент на двух свиньях. Сначала они вживили чип в мозг подопытным, а потом извлекли его обратно. Пока девайс находился в голове свиньи учёные имели возможность следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком. Кроме того, они смогли стимулировать отдельные нервные клетки. По официальной версии это позволит бороться с эпилепсией, и прочими заболеваниями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.
Маск сообщил, что чипирование подобных больных в ближайшее время ожидать не стоит. Учёным нужен ещё как минимум год для усовершенствования своего изобретения. Да и после этого подобная операция будет стоить не дёшево. Бизнесмен сообщил, что в будущем может удастся добиться снижения стоимости процедуры до нескольких тысяч долларов. Так что массовое чипирование населения откладывается. Выдыхайте.
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Метки: Илон Маск Чипирование наука свинья ученые чип эксперименты
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А слепые так и ходят с палкой.