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И это за $120 тысяч? Автолюбитель показал качество сборки новой Tesla

И это за $120 тысяч? Автолюбитель показал качество сборки новой Tesla

Автор:
17 ноября 2022 07:30
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Илон Маск   видео   качество авто   электрокар   
6321
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Интересно, что сказал бы на это Илон Маск...

Электрокар Tesla - весьма дорогая техника, которая по карману далеко не каждому автолюбителю. Некоторые из водителей лишь мечтают о подобной машине. Впрочем, глядя на это видео, понимаешь, что не всегда красивая обёртка скрывает вкусную конфету. Кстати, в данном конкретном случае и обёртка вызывает удивление.


Автолюбитель приобрел Tesla за $120 тысяч и недоумевает: разве так должен выглядеть распиаренный автомобиль?



Кстати, внешние недостатки - еще цветочки. Недавно в Китае "Тесла" "сошла с ума" и после торможения самостоятельно набрала скорость, сбив насмерть двух человек. По сравнению с этим капризом электроники некачественная обшивка кажется детским лепетом...

Источник:

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Метки: Tesla   Илон Маск   видео   качество авто   электрокар   
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56  комментариев
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3k
Григорий 3 часа назад
нищеброды! теслы надо менять как ипхоны, раз пол года
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14k
ss 18 минут назад
Так купил бы себе настоящую машину!
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Конкуренты постят.
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13k
sonic24a 42 минуты назад
Он же китайскый.
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10k
Seledochnik Час назад
Доипаться можно до любого автомобиля за любую сумму.
Лучшим наказанием для производителя будет просто не покупать эти автомобили.
Но скудоумные головы потребителей настроены не на качество, а на то, чтобы казаться крутым - отсюда уклон в пи ар у производителей, а не на качество изделия. Сейчас качеством никого не привлечешь, если будешь показывать рекламу по телевизору в стиле старых тойот, когда их там с обрыва кидают и воде топят и они продолжают ехать. Сейчас реклама начинается с....."ты успешный?.....ты добился всего?......ты показываешь свой статус?..... (заставка далее) - тогда наше говно для тебя!!!! (нужный бренд подставить).........
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1k
Mil-ast Час назад
Хорошо у нашей Лады этих проблем нет... )) [sarcasm]
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820
Swazi Час назад
Срать конечно на эту теслу, но по видео непонятно:
Новая ли это тесла или старая?
А может быть это не тесла?
Может это обзор нового Москвича?
Информацию надо проверить :)
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8k
Regerald Час назад
Недаром акции Тесла за год упали на 53 %.
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2k
Leonid Час назад
Красная цена этим машинам $35 тыс.
За те деньги за которые её втюхивают можно купить дом/квартиру в любой столице мира, а это немножко разные вещи- железка с кучей проводов и недвижимость...
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309
Javier Leonid Полчаса назад
Эксперт GM говорил, что электрокары по умолчанию дешевле, чем ДВС автомобили. Механики там по минимуму...
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14k
MrForstd 2 часа назад
На теслу пофигу, но думаю, что у человека с ником Хромоклон и такой авой, общего с теслой и электротранспортом в целом, только его кредитный электросамокат :)
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2k
Konstantin 2 часа назад
Илон, великий комбинатор!
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14k
Голос Вселенной 2 часа назад
А ведь этот дядя по слухам делает аппарат для полета на Марс. Интересно, качество схоже???
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2k
MPEG-8 2 часа назад
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4k
Евгений Д 2 часа назад
распиаренный бренд, реальная стоимость гораздо ниже
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24k
pssst 2 часа назад
С тех пор, как Маск купил твиттер, с теслами вообще беда случилась.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Так всегда...первые партии чего либо из товара...делают в идеале..чтобы пипл покупательский возврадывался)...а потом барыгам насрать на всякое качество..пипл уже возрадованный...))
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5k
Alexander 2 часа назад
Ну ситуация как с айфонами.
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25k
Юрий 2 часа назад
Вот достойная замена хвалёной Тесле!!!
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2k
Anatoly Tananykhin 3 часа назад
Просто Илон Маск снова опередил свое время и сделал автомобиль биоразлагаемым!
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52
Роня 3 часа назад
"Автолюбитель приобрел Tesla за $120 тысяч и недоумевает..." Не понял. Он так же себе и ботинки покупает? Иль перевод кривой...
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1k
Тордион 3 часа назад
Тесла не единственный производитель электроавтомобилей. Даже КАМАЗ делает это!)
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