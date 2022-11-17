И это за $120 тысяч? Автолюбитель показал качество сборки новой Tesla

Интересно, что сказал бы на это Илон Маск...
Электрокар Tesla - весьма дорогая техника, которая по карману далеко не каждому автолюбителю. Некоторые из водителей лишь мечтают о подобной машине. Впрочем, глядя на это видео, понимаешь, что не всегда красивая обёртка скрывает вкусную конфету. Кстати, в данном конкретном случае и обёртка вызывает удивление.
Автолюбитель приобрел Tesla за $120 тысяч и недоумевает: разве так должен выглядеть распиаренный автомобиль?
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Кстати, внешние недостатки - еще цветочки. Недавно в Китае "Тесла" "сошла с ума" и после торможения самостоятельно набрала скорость, сбив насмерть двух человек. По сравнению с этим капризом электроники некачественная обшивка кажется детским лепетом...
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АНТИФИШКИ
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Лучшим наказанием для производителя будет просто не покупать эти автомобили.
Но скудоумные головы потребителей настроены не на качество, а на то, чтобы казаться крутым - отсюда уклон в пи ар у производителей, а не на качество изделия. Сейчас качеством никого не привлечешь, если будешь показывать рекламу по телевизору в стиле старых тойот, когда их там с обрыва кидают и воде топят и они продолжают ехать. Сейчас реклама начинается с....."ты успешный?.....ты добился всего?......ты показываешь свой статус?..... (заставка далее) - тогда наше говно для тебя!!!! (нужный бренд подставить).........
Новая ли это тесла или старая?
А может быть это не тесла?
Может это обзор нового Москвича?
Информацию надо проверить :)
На цену акций также повлияла попытка генерального директора Илона Маска сначала купить Twitter а затем отказаться от сделки, чтобы в итоге снова заявить о намерении купить компанию.
За те деньги за которые её втюхивают можно купить дом/квартиру в любой столице мира, а это немножко разные вещи- железка с кучей проводов и недвижимость...
Бывают, конечно, и "лав сторис" без этого всего, но тут как и с машинами: повезёт-не повезёт.
120 000 * 60 = 7 200 000. 7 200 000 : 605 850=11.8
11 таких можно купить, ещё и на зарядную станцию останется.