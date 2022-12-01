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24 факта, способных спасти вашу жизнь

24 факта, способных спасти вашу жизнь

Автор:
01 декабря 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: выживание   знания   интересно   катастрофы   неожиданно   остаться в живых   полезно   факты   
2852
25
Знания лишними не бывают. Об этом нам говорили нам еще школьные учителя, но доверия их слова почему-то не вызывали. Но чем дальше от нас школа, тем отчетливее понимание: чем больше ты знаешь, тем увереннее чувствуешь себя в этой жизни. А иногда только знания могут помочь нам выйти живыми и здоровыми из неприятной передряги. Так что запоминайте!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выживание   знания   интересно   катастрофы   неожиданно   остаться в живых   полезно   факты   
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26  комментариев
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6k
Алексей 2 часа назад
"Если в вашем доме пахнет рыбой абсолютно без причины, в девяти случаях из десяти это означает, что где-то в доме горит проводка".
После такой глупости дальше можно было не читать. Но я стал читать дальше-и бинго!: "Если вас когда-нибудь запихнут в багажник, отсоедините провода стоп-сигналов, чтобы привлечь внимание полиции."
Это полный пидзец товарищи!
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1k
Dimon 5 минут назад
Не ну а чо? Обычно первым делом под лавиной хочется плюнуть и смотреть доооолго куда там капает слюна))) Волки тоже , особенно стаей, любят просто постоять кружком и потом уходят, индийские волки перед уходом обязательно с вами станцуют! Лосяш тоже на дороге обычно даёт вам время подумать, куда там получше свернуть, особенно когда по краям деревья и скорость 90 +. А уж если при вас пырнули кого - то ножом, то 100% первым делом вы будете думать : как там правильно сначала убежать , а потом нож вытащить или наоборот!
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67
sky writer 7 минут назад
Херасе!!! Самораспаковывающийся ланч!
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5k
heta 10 минут назад
.....Если торнадо выглядит так, как будто он не движется, на самом деле он движется к вам.....
Или от вас.
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38k
Александр 10 минут назад
А что делать, если за мнорй гонятся сразу стая волков, белый медведт и аллигатор, а впереди стоят лось с оленем?
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901
asd 12 минут назад
Животных на дороге нужно объезжать сзади (со стороны хвоста). Этот совет мне пригодился на практике и все разошлись(разъехались разбежались) миром.
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4
Евгений 13 минут назад
Про запах газа, согласен. Выключатель света дает искру. Очень плохо, что об этом не пишут в каждом подъезде каждого многоквартирного дома с газовыми плитами. А большинство остальных рекомендаций сомнительные какие-то...
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14k
Alex 14 минут назад
Бред...
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758
Olufsen Полчаса назад
Если кто-то окровавленный зовет на помощь - идите быстро быстро в противоположную сторону. Вероятность что вы сможете оказать профессиональную медицинскую помощь равна нулю, вероятность, что вас посадят если окровавленный умрет - процентов 95.
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89k
parallax 43 минуты назад
Раздется убегая от белого медведя, не очень хорошая идея. Они живут в заполярье, где даже летом отнюдь не жарко.
Может вы и убежите, но в последствии замёрзнете.
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6k
Bjornsson 47 минут назад
правильно! надо отсоединить контакты стопов, тогда в зад машины обязательно въедет "жопонюх" и если вас не сомнет в багажнике, то вас обязательно спасут.
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1k
no_fate 48 минут назад
Если в вашем доме без причины пахнет рыбой - попросите свою девушку подмыться :)
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13k
sonic24a 56 минут назад
Перегруз проводки - пожар - смерть
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1k
bosayk Час назад
интересно а с чем можно перепутать антифриз и омывайку и выпить... если только не с бомбейчиком и абсентом.. тогда да если у чела абсент и джин хранятся в пластиковых канистрах в гараже там обязательно должна стоять рядом бочка водки)
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1k
bosayk Час назад
мне один курсант школы мвд говорил в молодости, что из машины надо прыгать спиной вперед, не знаю зачем, но я запомнил)
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24k
Егор Час назад
Были уже подобные советы. Самый полезный способ, чтобы тебя нашли, когда заблудился это сесть срать под дерево. Сразу же мимо начнут проходить туристы, грибники, спортсмены бегать, собачники гулять.
А если закурить, то и автобус подъедет (с)
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2k
Yus Час назад
"Если вас преследует белый медведь, разденьтесь и бросьте одежду на землю, а сами бегите. Медведь непременно тщательно обнюхает вашу одежду, прежде чем снова преследовать вас, а вы тем временем успеете убежать достаточно далеко."
===========================
Тебя преследует белый медведь, но у тебя есть время раздеться? Поздравляю, медведю не придется жрать твои обосраные штаны.
-----------------------------
"Если кого-то при вас ударили ножом, не вынимайте нож из раны. Он действует как пробка, предотвращая потерю крови. Вместо этого по возможности покрепче прижмите рану любой тканью и позвоните в полицию."
------------------------
Если ты не врач, то не лезь. И очень часто, внутреннее кровотечение опаснее наружного.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Горящая проводка пахнет рыбой...
Ну-ну...
Сборник маразмов.
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