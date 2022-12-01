24 факта, способных спасти вашу жизнь

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Знания лишними не бывают. Об этом нам говорили нам еще школьные учителя, но доверия их слова почему-то не вызывали. Но чем дальше от нас школа, тем отчетливее понимание: чем больше ты знаешь, тем увереннее чувствуешь себя в этой жизни. А иногда только знания могут помочь нам выйти живыми и здоровыми из неприятной передряги. Так что запоминайте!
Если в вашем доме пахнет рыбой абсолютно без причины, в девяти случаях из десяти это означает, что где-то в доме горит проводка.
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Если вы находитесь за границей и вам нужно позвать на помощь, но вы не знаете номер службы службы спасения, позвоните по номеру 112. Это международный номер службы экстренной помощи, по которому вы автоматически соединитесь с ближайшей линией помощи.
Если вам покажется, что кто-то преследует вашу машину, сделайте четыре поворота направо. Таким образом вы опишете круг. Если они все еще позади вас, это означает, что они действительно следуют за вами. В этом случае не езжайте домой, просто позвоните в полицию и езжайте в полицейский участок.
Если кто-то попытается схватить вас, расцарапайте ему кожу на любом участке. Если что-то случится, его ДНК теперь будет под вашими ногтями.
Если вас когда-нибудь погребет под лавиной, плюньте. В прямом смысле. Так вы определите, где верх, а где низ. Ваша слюна будет следовать за гравитацией, и вы сможете просто копать в противоположную сторону.
Если вы когда-нибудь проснетесь посреди ночи от запаха газа, НЕ включайте свет. Искра от выключателя могла взорвать весь дом.
Если служебная собака или собака-поводырь приближается к вам без хозяина, следуйте за ней и делайте это быстро, потому что потенциально вы можете спасти чью-то жизнь.
Если вы случайно потревожили улей или осиное гнездо, не бегите к воде. Обитатели гнезда будут ждать, пока вы всплывете на поверхность, и продолжат вас жалить. Просто бегите быстро и как можно дальше, потому что в конце концов они перестанут преследовать вас.
Чем ярче и красочнее животное, тем больше вероятность того, что оно ядовито, и вам ни в коем случае не следует его есть.
Все ненавидят красные глаза на фотографиях. Но если ваши зрачки отражают белый цвет на изображении, это может быть признаком того, что у вас серьезные проблемы с глазами. Это может быть катаракта, проблемы с сетчаткой или даже рак глаза.
Если вас преследует белый медведь, разденьтесь и бросьте одежду на землю, а сами бегите. Медведь непременно тщательно обнюхает вашу одежду, прежде чем снова преследовать вас, а вы тем временем успеете убежать достаточно далеко.
Если кого-то при вас ударили ножом, не вынимайте нож из раны. Он действует как пробка, предотвращая потерю крови. Вместо этого по возможности покрепче прижмите рану любой тканью и позвоните в полицию.
Волки нападут на вас только в том случае, если смогут напугать вас и заставить бежать от них. Стоять перед стаей, не убегая, будет ужасно, но в конце концов они обязательно уйдут.
Машина, которая устанавливает кегли в боулинге, чрезвычайно опасна. Если вы залезете в отверстие, где выставляются кегли, например, ради шутки, есть очень большая вероятность, что вас раздавит насмерть.
Если вы когда-нибудь по какой-то причине выпьете стеклоочиститель или антифриз, выпейте большое количество водки, чтобы она не разрушила ваши почки, и у вас было время добраться до больницы.
Если бандиты угоняют вашу машину вместе с вами, вскочив в салон и велев вам ехать, врежьтесь в любую машину по пути. Скорее всего, они не будут пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому во время столкновения они получат травмы или будут оглушены. Вы можете воспользоваться этим шансом, чтобы выскочить из машины и бежать.
Если вы когда-нибудь упадете с края платформы метро и попадете на рельсы, не пытайтесь вылезти обратно на платформу - вас убьет током. Бегите к месту остановки первого вагона и уже оттуда зовите дежурного. Если на это нет времени, ложитесь в желоб между рельсами - поезд его не заденет.
Если олень перебегает дорогу, лучше ударить его, чем свернуть и улететь в канаву. А вот если видите на пути лося, лучше улетайте в канаву. Ударить лося - все равно, что врезаться в кирпичную стену
Вам когда-нибудь говорили, что если за вами гонится аллигатор, вы должны бежать зигзагом? На самом деле, вопреки распространенному мнению, аллигаторы не глупы и могут бегать со скоростью до 50 километров в час, не тратя времени на зигзаги. Так что просто бегите прямо и бегите изо всех сил.
Вы всегда можете набрать номер службы спасения, даже если ваш телефон не ловит сеть, потому что в экстренной ситуации ваш телефон подключится к любой ближайшей вышке сотовой связи, если в нем есть заряд.
Если вас когда-нибудь запихнут в багажник, отсоедините провода стоп-сигналов, чтобы привлечь внимание полиции. Когда преступников остановят, начинайте колотиться в багажнике - это наверняка заинтересует полицию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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После такой глупости дальше можно было не читать. Но я стал читать дальше-и бинго!: "Если вас когда-нибудь запихнут в багажник, отсоедините провода стоп-сигналов, чтобы привлечь внимание полиции."
Это полный пидзец товарищи!
Или от вас.
Может вы и убежите, но в последствии замёрзнете.
если вы прыгнете спиной вперед (в сторону движения транспорта), то вы добавляете скорости относительно земли и не имеете никакого контроля при приземление, в лучшем случае будете кувыркаться
если вы прыгаете спиной назад (в противположную сторону движения транспорта), то вы снижаете свою скорость относительно земли и имеет визуальный контроль куда вы приземляетесь, тот же кувырок, если понадобится, превращается в контролируемый
А если закурить, то и автобус подъедет (с)
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Тебя преследует белый медведь, но у тебя есть время раздеться? Поздравляю, медведю не придется жрать твои обосраные штаны.
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"Если кого-то при вас ударили ножом, не вынимайте нож из раны. Он действует как пробка, предотвращая потерю крови. Вместо этого по возможности покрепче прижмите рану любой тканью и позвоните в полицию."
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Если ты не врач, то не лезь. И очень часто, внутреннее кровотечение опаснее наружного.
Ну-ну...
Сборник маразмов.