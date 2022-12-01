24 факта, способных спасти вашу жизнь

Знания лишними не бывают. Об этом нам говорили нам еще школьные учителя, но доверия их слова почему-то не вызывали. Но чем дальше от нас школа, тем отчетливее понимание: чем больше ты знаешь, тем увереннее чувствуешь себя в этой жизни. А иногда только знания могут помочь нам выйти живыми и здоровыми из неприятной передряги. Так что запоминайте!

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0 Источник: Если в вашем доме пахнет рыбой абсолютно без причины, в девяти случаях из десяти это означает, что где-то в доме горит проводка.

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0 Источник: Если вы находитесь за границей и вам нужно позвать на помощь, но вы не знаете номер службы службы спасения, позвоните по номеру 112. Это международный номер службы экстренной помощи, по которому вы автоматически соединитесь с ближайшей линией помощи.

0 Источник: Если торнадо выглядит так, как будто он не движется, на самом деле он движется к вам.

0 Источник: Если вам покажется, что кто-то преследует вашу машину, сделайте четыре поворота направо. Таким образом вы опишете круг. Если они все еще позади вас, это означает, что они действительно следуют за вами. В этом случае не езжайте домой, просто позвоните в полицию и езжайте в полицейский участок.

0 Источник: Если кто-то попытается схватить вас, расцарапайте ему кожу на любом участке. Если что-то случится, его ДНК теперь будет под вашими ногтями.

0 Источник: Если вас когда-нибудь погребет под лавиной, плюньте. В прямом смысле. Так вы определите, где верх, а где низ. Ваша слюна будет следовать за гравитацией, и вы сможете просто копать в противоположную сторону.

0 Источник: Если вы когда-нибудь проснетесь посреди ночи от запаха газа, НЕ включайте свет. Искра от выключателя могла взорвать весь дом.

0 Источник: Если служебная собака или собака-поводырь приближается к вам без хозяина, следуйте за ней и делайте это быстро, потому что потенциально вы можете спасти чью-то жизнь.

0 Источник: Если вы случайно потревожили улей или осиное гнездо, не бегите к воде. Обитатели гнезда будут ждать, пока вы всплывете на поверхность, и продолжат вас жалить. Просто бегите быстро и как можно дальше, потому что в конце концов они перестанут преследовать вас.

0 Источник: Чем ярче и красочнее животное, тем больше вероятность того, что оно ядовито, и вам ни в коем случае не следует его есть.

0 Источник: Все ненавидят красные глаза на фотографиях. Но если ваши зрачки отражают белый цвет на изображении, это может быть признаком того, что у вас серьезные проблемы с глазами. Это может быть катаракта, проблемы с сетчаткой или даже рак глаза.

0 Источник: Если вас преследует белый медведь, разденьтесь и бросьте одежду на землю, а сами бегите. Медведь непременно тщательно обнюхает вашу одежду, прежде чем снова преследовать вас, а вы тем временем успеете убежать достаточно далеко.

0 Источник: Если кого-то при вас ударили ножом, не вынимайте нож из раны. Он действует как пробка, предотвращая потерю крови. Вместо этого по возможности покрепче прижмите рану любой тканью и позвоните в полицию.

0 Источник: Волки нападут на вас только в том случае, если смогут напугать вас и заставить бежать от них. Стоять перед стаей, не убегая, будет ужасно, но в конце концов они обязательно уйдут.

0 Источник: Машина, которая устанавливает кегли в боулинге, чрезвычайно опасна. Если вы залезете в отверстие, где выставляются кегли, например, ради шутки, есть очень большая вероятность, что вас раздавит насмерть.

0 Источник: Если вы когда-нибудь по какой-то причине выпьете стеклоочиститель или антифриз, выпейте большое количество водки, чтобы она не разрушила ваши почки, и у вас было время добраться до больницы.

0 Источник: Если бандиты угоняют вашу машину вместе с вами, вскочив в салон и велев вам ехать, врежьтесь в любую машину по пути. Скорее всего, они не будут пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому во время столкновения они получат травмы или будут оглушены. Вы можете воспользоваться этим шансом, чтобы выскочить из машины и бежать.

0 Источник: Лежать на спине — лучший способ выжить в падающем лифте.

0 Источник: Если вы когда-нибудь упадете с края платформы метро и попадете на рельсы, не пытайтесь вылезти обратно на платформу - вас убьет током. Бегите к месту остановки первого вагона и уже оттуда зовите дежурного. Если на это нет времени, ложитесь в желоб между рельсами - поезд его не заденет.

0 Источник: Если олень перебегает дорогу, лучше ударить его, чем свернуть и улететь в канаву. А вот если видите на пути лося, лучше улетайте в канаву. Ударить лося - все равно, что врезаться в кирпичную стену

0 Источник: Вам когда-нибудь говорили, что если за вами гонится аллигатор, вы должны бежать зигзагом? На самом деле, вопреки распространенному мнению, аллигаторы не глупы и могут бегать со скоростью до 50 километров в час, не тратя времени на зигзаги. Так что просто бегите прямо и бегите изо всех сил.

0 Источник: Вы всегда можете набрать номер службы спасения, даже если ваш телефон не ловит сеть, потому что в экстренной ситуации ваш телефон подключится к любой ближайшей вышке сотовой связи, если в нем есть заряд.

0 Источник: Если вас когда-нибудь запихнут в багажник, отсоедините провода стоп-сигналов, чтобы привлечь внимание полиции. Когда преступников остановят, начинайте колотиться в багажнике - это наверняка заинтересует полицию.