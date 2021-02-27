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Безобидные предметы, которые могут поджечь дом

Безобидные предметы, которые могут поджечь дом (19 фото)

Автор:
27 февраля 2021 09:15
Сообщество : Факты
Метки: безопасность   домашние хитрости   интересно   неожиданно   пожар   полезно   противопожарная безопасность   факты   
604
19
Эти вещи кажутся безопасными, но будьте осторожны: они могут стать причиной пожара!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безопасность   домашние хитрости   интересно   неожиданно   пожар   полезно   противопожарная безопасность   факты   
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12k
Yasen_Perec Полчаса назад
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1k
lekha-fil 12 минут назад
Москва, 2018 год, чемпионат мира по футболу. Бутылка с минералкой в форме футбольного мяча была оставлена на час на ярком солнце - и загорелась!!! Бутылка с водой загорелась!!! Дебилы. Бутылку с водой не зажжет и открытый огонь.
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245
Юрий 16 минут назад
Не пробовал чинить окна, но наверняка есть шпатлевки или жидкий акрил. Все дешевле, чем менять окно... А так зеркало для макияжа кривое и его лучше хранить в сложенном виде в ящике выдвижном скажем.
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