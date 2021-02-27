Безобидные предметы, которые могут поджечь дом

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Эти вещи кажутся безопасными, но будьте осторожны: они могут стать причиной пожара!
"Хрустальный шар нужно держать закрытым, когда ты им не пользуешься. Иначе он подожжет комнату. Это я узнал на своем опыте"
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Москва, 2018 год, чемпионат мира по футболу. Бутылка с минералкой в форме футбольного мяча была оставлена на час на ярком солнце - и загорелась
"Моя сестра оставила зеркало для макияжа перед окном рядом с ноутбуком. Сфокусированный им луч выжег дыру в экране"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: безопасность домашние хитрости интересно неожиданно пожар полезно противопожарная безопасность факты
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