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30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь

30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь (31 фото)

Автор:
02 января 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   бытовые приборы   интересно   неожиданно   полезно   рекомендации   советы   факты   
2309
31
Самые привычные предметы таят в себе новые возможности использования, о которых вы и не подозеваете!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: быт   бытовые приборы   интересно   неожиданно   полезно   рекомендации   советы   факты   
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Чтобы легче зажечь спичку, надо резко провести коричневым кончиком по боку коробка.
Чтобы съесть суп быстрее, ложку надо держать вогнутой стороной вниз.
Если налить чай в чашку, то его можно пить.
Если открыть окно, то можно проверить комнату.
Чтобы продукты дольше хранились, их можно положить в холодильник.
Время легко узнать, взглянув на часы.
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5k
Эх, Вася, Вася 4 минуты назад
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
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11k
Змей Горыныч 13 минут назад
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизньПосмотреть
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
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2k
Manul 15 минут назад
растительное масло в замочную скважину? серьезно? более быстрого способа убить замок не придумать. Был у меня знакомый который смазывал замки таким маслом. Да. На месяц помогает потом остатки масла начинают густеть и замок засоряется. Удивлялся какие замки хреновые. Живут пол года максимум. Для таких случаев продается в каждом магазине баллончик силиконового масла. Одного баллончика хватит на много лет смазывать разные поверхности. Замочные скважины. Петли. стулья если начали поскрипывать. Но ни в коем случае не растительными маслами. Пример нужной смазки на фото
растительное масло в замочную скважину? серьезно? более быстрого способа убить замок не придумать. Был у меня знакомый который смазывал замки таким маслом. Да. На месяц помогает потом остатки масла начинают густеть и замок засоряется. Удивлялся какие замки хреновые. Живут пол года максимум. Для таких случаев продается в каждом магазине баллончик силиконового масла. Одного баллончика хватит на много лет смазывать разные поверхности. Замочные скважины. Петли. стулья если начали поскрипывать. Но ни в коем случае не растительными маслами. Пример нужной смазки на фото
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278
Дмитрий Берёзка 18 минут назад
Часы под мышью - гениально. А потратить три минуты и настроить спящий режим-фу фу фу...
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26k
Snork Snorkoff Дмитрий Берёзка Минуту назад
На корпоративных ноутах это проблематично, там эти настройки залочены. У меня к примеру эта сцука засыпает через 5 минут и чтобы разбудить нужно вводить 12 значный пароль с разными регистрами, цифрами и знаками.
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2k
newegg Полчаса назад
Единственный дельный совет - это как мыть блендер, особенно если ножи не снимаются.
Правда, я сам до этого допер лет 40 тому.
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1k
Иннокентий Смоктуновский 39 минут назад
Автор, у мну тебе такой совет:
Встань на против стены на расстоянии 10 метров, потом очень быстро разгоняешься и просто убиваешься об эту стену! Вот такой лайфхак
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5k
klop 2 часа назад
Когда читал эти советы чувствовал себя малолетним дебилом
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6
juvv 2 часа назад
Растительное масло в личинку дверного замка, это просто треш. Риск, что вы не сможете повернуть ключ через некоторое время. Не делайте так.
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5k
Lucky juvv 2 часа назад
Совершенно верно! Растительное масло под воздействием воздуха начинает затвердевать (полимеризоваться) и через некоторое время шплинты в секрете замка заклинит и замок невозможно будет открыть или закрыть. Так что это совершенно идиотский совет, смазывать растительным маслом. Только синтетическое или минеральное масло, так же хорошо помагают силиконовые смазки, так как они не густеют на холоде.
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58k
Viktor juvv 2 часа назад
Да, это дебильный совет (как и многие здесь), я один раз попробовал смазать растительным маслом пружину собачьего поводка (за неимением машинного), оно засохло и пришлось разбирать по новой, промывать и т.д.

Да, это дебильный совет (как и многие здесь), я один раз попробовал смазать растительным маслом пружину собачьего поводка (за неимением машинного), оно засохло и пришлось разбирать по новой, промывать и т.д.
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9k
Сережа juvv 2 часа назад
Особенно на морозе. :)
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2k
V2.Smirnov juvv 2 часа назад
Угу. Проверочные слово "Олифа"
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2k
доктор М juvv 2 часа назад
не риск , а практически гарантия , особенно если уличный замок , то гарантия 200%
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