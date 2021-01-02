30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь

На лезвие ножа для бумаг нанесена перфорация - по этим рискам можно обломать лезвие, когда оно затупится, и в вашем распоряжении опять будет острый инструмент. А чтобы обломать его было проще, делайте это с помощью специально приспособленной для этого задней съемной части ручки такого ножа.