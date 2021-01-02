30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь

Самые привычные предметы таят в себе новые возможности использования, о которых вы и не подозеваете!
Разогревая еду в микроволновке, оставьте пустое место в центре тарелки. Так еда разогреется более равномерно.
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Вместо того, чтобы чистить апельсин или мандарин, срежьте у него верхнюю и нижнюю крышечки, затем разрежьте вдоль по боку и разверните.
После использования надейте в блендер немного воды, капните моющего средства и включите блендер. Чаша будет чистой через несколько секунд, и вам останется только сполоснуть ее.
Цифра с буквой М на банке с кремом означает число месяцев, в течение которых крем следует использовать после открытия банки.
Кусочки ткани, прилагаемые к одежде, нужны не для заплат, а для того, чтобы можно было проверить, как на них действуют различные виды моющих и чистящих средств.
Налтвая молоко или сок из картонного пакета в стакан, держите пакет так, чтобы отверстие было наверху и дальше от пакета, как на фото. Так жидкость равномернее распределяется в пакете и наливается без брызг.
Стрелка на табло автообиля рядом с пиктограммой бензоколонки указывает на то, с какойстороны расположен лючок бензобака, чтобы вы могли подъехать к колонке нужной стороной.
Чистите банан не сверху, а снизу, - так вы не помнете фрукт. Кстати, обезтяны чистят бананы именно так.
Не покрывайте пастой всю длину зубной щетки - для качественной чистки зубов полне достаточно одного шарика.
Если вы поставите в микроволновку два блюда сразу - одно на поворотную тарелку, другое на любую подставку, - вы сможете разогреть обед вдвое быстрее.
Нашлепка с двумя прорезями на рюкзаке предназначена для крепления и переноски крупногабаритных предметов - топора. пилы или пенопориуретанового коврика.
На металлические петли сбоку магазинной тележки можно вешать пакеты, которые не помещаются или могут быть раздавлены в тележке.
Отдавайте предпочтение деревянным вещалкам длдя одежды: традиыионно их делают из пород дерева, отпугивающих насекомых, так что такая вешалка позаботится не только о том, чтобы одежда не помялась, но и о том, чтобы ее не тронула моль.
Заколку-"невидимку" следует использовать волнистой стороной вниз - так она будет лучше держать волосы.
Чтобы бутылка быстрее охладилась, перед тем, как ставить в холодильник, оберните ее мокрой бумагой.
Закладывайте в блендер сначала жидкие, а потом твердые компоненты блюда: таким образом твердые составляющие будут поступать прямо к ножам, и все взобьется быстрее.
Ящик под духовкой предназначен для того, чтобы убирать туда готовое горячее - оно долго останется теплым, но не подгорит и не высохнет.
Вантузы бывают разные: обычные, плоские, предназначены для раковин, вантузы с конической прижимной частью - для туалета.
Если ключ начал заедать в замке, возможно механизм просто начал ржаветь. Капните пару капель обычного растительного масла в замочную скважину - это решит проблему.
Лучше всего посудомойка промывает посуду, стоящую в центре. Так что самые грязные тарелки или сковородки ставьте в центр, так, чтобы загрязненная поверхность была ориентирована навстречу струям.
На лезвие ножа для бумаг нанесена перфорация - по этим рискам можно обломать лезвие, когда оно затупится, и в вашем распоряжении опять будет острый инструмент. А чтобы обломать его было проще, делайте это с помощью специально приспособленной для этого задней съемной части ручки такого ножа.
Чтобы достать из баночки одно драже TikTak, положите банку набок и откройте крышку: в специальной выемке будет лежать ровно одна конфета.
Если вы хотите купить холодный напиток, выбирайте более тонкую бутылку - она будет охлаждена лучше, чем более толстая.
Открыть банку с клапаном можно такой же открывалкой, какой вы открываете обычно бутылки и банки, - так вам не придется ломать ногти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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