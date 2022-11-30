Современные «шагающие» экскаваторы-пауки оказались способны на невероятные трюки

Современные шагающие экскаваторы обладают даже большей мощью, чем традиционные землеройные машины. Однако они не получили широкого распространения из-за более сложной конструкции и большей стоимости обслуживания. Хозяева могут не запирать их, ведь охотников завладеть такой техникой найти очень сложно. Глядя на то, как они работают, можно любоваться этим «праздником гидравлического оборудования», понимая, что все это придумали люди. Также в голову приходит мысль о том, насколько они сложны в управлении.