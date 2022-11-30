Современные «шагающие» экскаваторы-пауки оказались способны на невероятные трюки

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Даже увидев такой экскаватор-«паук» на бумаге, можно немало удивиться. Еще больше удивления он вызывает в реальной жизни. За счет шарнирных соединений и выдвижных опор, стабилизаторов и наклонных колес такие механизмы имеют невероятно широкий спектр возможностей.
При этом первые модели начали появляться еще в 60-е годы прошлого века. А настоящий расцвет конструкторской мысли в данном направлении пришелся на 70-е годы, когда появился телескопический гидравлический цилиндр.
Современные шагающие экскаваторы обладают даже большей мощью, чем традиционные землеройные машины. Однако они не получили широкого распространения из-за более сложной конструкции и большей стоимости обслуживания. Хозяева могут не запирать их, ведь охотников завладеть такой техникой найти очень сложно. Глядя на то, как они работают, можно любоваться этим «праздником гидравлического оборудования», понимая, что все это придумали люди. Также в голову приходит мысль о том, насколько они сложны в управлении.
Изначально эти машины были разработаны для работ на крутых заснеженных склонах Швейцарских Альп, где условия близки к экстремальным. Их авторами принято считать двух инженеров — Йозефа Кайзера и Эрнста Менци. Однако погружение в бизнес разрушило их дружбу и они начали строить «пауков» каждый по-своему, а их фирмы конкурируют до сих пор. Благодаря новациям и технологиям, работающий экскаватор выглядит как стальное животное, а не машина.
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Метки: попса автоботов. технологии экскаватор
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