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Современные «шагающие» экскаваторы-пауки оказались способны на невероятные трюки

Современные «шагающие» экскаваторы-пауки оказались способны на невероятные трюки

Автор:
30 ноября 2022 20:24
Метки: попса автоботов.   технологии   экскаватор   
371
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Даже увидев такой экскаватор-«паук» на бумаге, можно немало удивиться. Еще больше удивления он вызывает в реальной жизни. За счет шарнирных соединений и выдвижных опор, стабилизаторов и наклонных колес такие механизмы имеют невероятно широкий спектр возможностей.

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Метки: попса автоботов.   технологии   экскаватор   
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7  комментариев
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66k
Вит Z 11 часов назад
Хорошая техника,но всё зависит от человека,который ей управляет.Был у меня знакомый,крановщик,работал на простой белорусской "Машке",15-ти тонной,но он такие вещи на ней вытворял,просто человек чуствовал технику.
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3k
Трям 10 часов назад
Прям вот "оказались"? Т.е. их даже не проектировали для всякой нестандартной .хуйни , а они случано "оказались"? Ну-ну...
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