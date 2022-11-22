Почему пока нет высокоскоростных поездов, способных ехать со скоростью 600-700 км/ч

Есть несколько причин. Начать стоит с той, что лежит на поверхности. Во-первых, те, кто живёт недалеко от аэропортов, прекрасно знают уровень шума от взлетающих и приземляющихся самолётов. И это при том, что всё-равно расстояние от взлётно-посадочной полосы до ближайшего жилого дома обычно минимум около полутора километров. А вот в городе железнодорожные вокзалы часто соседствуют с жилыми домами.

То есть пришлось бы вынести пассажирские терминалы куда-то на пустырь или даже за черту города. Большие финансовые вложения и не только в сам вокзал, но и в транспортную инфраструктуру, чтобы вокзал был доступен.