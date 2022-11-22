Почему пока нет высокоскоростных поездов, способных ехать со скоростью 600-700 км/ч

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Почему же в мире до сих не существует поездов с реактивными двигателями, которые могли бы перемещаться очень быстро? Представляете, из Москвы в какой-нибудь Санкт-Петербург да за час-полтора доехать?
Есть несколько причин. Начать стоит с той, что лежит на поверхности. Во-первых, те, кто живёт недалеко от аэропортов, прекрасно знают уровень шума от взлетающих и приземляющихся самолётов. И это при том, что всё-равно расстояние от взлётно-посадочной полосы до ближайшего жилого дома обычно минимум около полутора километров. А вот в городе железнодорожные вокзалы часто соседствуют с жилыми домами.
То есть пришлось бы вынести пассажирские терминалы куда-то на пустырь или даже за черту города. Большие финансовые вложения и не только в сам вокзал, но и в транспортную инфраструктуру, чтобы вокзал был доступен.
То есть пришлось бы вынести пассажирские терминалы куда-то на пустырь или даже за черту города. Большие финансовые вложения и не только в сам вокзал, но и в транспортную инфраструктуру, чтобы вокзал был доступен.
Вторая банальная причина - это особенные требования к железнодорожному пути. Минимум, необходимо, чтобы он был полностью забетонирован, иначе реактивная струя просто сдувала бы гравий, щебень и пыль с путей.
Но в основном всё дело в том, что опыты показали, что ходовая часть поезда ведёт себя устойчиво на скоростях до 360 км/ч. Французы, правда, смогли поставить рекорд, который до сих пор никто не побил - 574 км/ч. Но это был эксперимент и они, видимо, поняли, что на классических рельсах такие скорости - это не совсем безопасно, ведь колёса начинают вести себя неустойчиво уже на скорости свыше 400 км/ч и это опасность движения.
Если говорить про увеличение скорости движения на наземном транспорте, то это уже не будет классический поезд, а поезд на магнитной подушке, который сможет развить скорость и 600 км/ч (именно такой рекорд поставили японцы), или же вакуумный поезд, проект которого предложил Илон Маск - знаменитый "Hyperloop".
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Реактивная струя - откуда у поезда такая? Были в одной великой стране смелые идеи, которые находили практическое обличье. Но не срослось - как раз по тем причинам, что афтар лепит на экспрессы.
3. Гравий - наименьшая из озвученных проблем. Проблемы в динамике массивного тела и требованиях безопасности. Так например "сапсан" способен ехать быстрее его крейсерских 250км/ч, но в России с дорогами всё сложно. Риск растёт по экспоненте с увеличением скорости и вихревой эффект действительно опасен - "баллистическая" волна спереди и вакуум сзади.