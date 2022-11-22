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Почему пока нет высокоскоростных поездов, способных ехать со скоростью 600-700 км/ч

Почему пока нет высокоскоростных поездов, способных ехать со скоростью 600-700 км/ч

Автор:
22 ноября 2022 19:26
Сообщество : RealFishki
Метки: инженерия   интересное   наука   поезда   путешествия   технологии   туризм   
1911
4
Почему же в мире до сих не существует поездов с реактивными двигателями, которые могли бы перемещаться очень быстро? Представляете, из Москвы в какой-нибудь Санкт-Петербург да за час-полтора доехать?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: инженерия   интересное   наука   поезда   путешествия   технологии   туризм   
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6  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Когда -нибудь всё это будет. И скорости в 600-700 км/ч будут "выглядеть" смешными.
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19k
Valiko 59 секунд назад
1. Скоростной поезд вполне мог бы набирать скорость за пределами жилой зоны. Причина липовая.
2. Реактивная струя - откуда у поезда такая? Были в одной великой стране смелые идеи, которые находили практическое обличье. Но не срослось - как раз по тем причинам, что афтар лепит на экспрессы.
3. Гравий - наименьшая из озвученных проблем. Проблемы в динамике массивного тела и требованиях безопасности. Так например "сапсан" способен ехать быстрее его крейсерских 250км/ч, но в России с дорогами всё сложно. Риск растёт по экспоненте с увеличением скорости и вихревой эффект действительно опасен - "баллистическая" волна спереди и вакуум сзади.
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3k
vfrcbvec 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Saplus 23 минуты назад
Поленьев для паровоза просто правильных нету

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359
Бухаю по пятницам Полчаса назад
Сейчас я вам выдам быстрее французов.
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