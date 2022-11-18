8 патентов, которые показывают, каким техногиганты видят наше будущее

Ежегодно в мире технологий разрабатывается множество концепций революционных продуктов, но большинство из них так никогда и не выходят на рынок. Портал SimpleGhar задался вопросом, как бы выглядели футуристические продукты, основанные на реальных патентах таких технологических гигантов, как Apple, Google, Facebook* и других, если бы их все-таки произвели, и вот что получилось.
SimpleGhar пишет: «Хотя нам пришлось немного пофантазировать при интерпретации планов и придумывании названий продуктов, эти восемь дизайнов показывают, что самые большие имена в области технологий представляли для нашего не столь отдаленного будущего».
Идея «костюма свободы» от Fluglicht была «рождена из врожденного желания летать не ради скорости или комфортного путешествия, а ради острых ощущений и свободы, которые полет может предоставить».
Как пишет SimpleGhar, искреннее желание летать объединило людей с одинаковым видением: «Эта страсть побуждает команду Fluglicht разработать первый в мире носимый экзоскелет, который имитирует движение крыльев птиц».
Планируется, что полет в «костюме свободы» «будет генерироваться движением самого пользователя».
Объясняя логику технологии, SimpleGhar добавляет: «Выполняя маховое движение, [пользователь сможет летать] с помощью гидравлики, встроенной в крылья, которые будут нести основную тяжесть веса тела пользователя». В воздухе «крылья будут фиксироваться на месте, чтобы пользователь мог без труда планировать» и наслаждаться полетом.
Simpleghar представил концепцию продукта, разработанного Apple. С помощью этого набора новых разработок Apple стремится «повысить удобство использования и функциональность своих портативных устройств».
Набор от Apple «состоит из ряда магнитных аксессуаров, позволяющих геймерам повысить ставки, переключать экран и получать непревзойденный контроль над игровым процессом».
«Пользователи Apple смогут менять настройки в зависимости от своих пожеланий», — добавляет SimpleGhar. — «Различные аксессуары будут крепиться магнитами к устройству Apple, позволяя пользователям менять настройки в зависимости от того, как они хотели бы играть».
Считается, что Apple iMag позволит пользователям улучшить игровой процесс. «Это поднимет игровой процесс на новый уровень, поскольку пользователи смогут создавать индивидуальные настройки для каждой игры в своей коллекции».
Дизайн также включает в себя контроллеры и другие аксессуары, поскольку «Apple стремится переизобрести портативную игровую консоль». «Комплект iMag Gaming Accessory позволит геймерам настроить интерфейс и управление так, чтобы они наилучшим образом соответствовали их игровому процессу», — поделился SimpleGhar.
SimpleGhar воплотил еще один гаджет Apple. iScribе — это «умный стилус, не требующий сенсорной поверхности, чтобы оживить ваши творения». Эта технология является инновационным инструментом для «писателей, дизайнеров и художников, позволяющий им развивать свое мастерство».
Объясняя механику продукта, SimpleGhar продолжил: «Он будет использовать несколько методов отслеживания движения, включая датчики движения, камеры и даже электромагнитную триангуляцию, обеспечивающую высокую точность».
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз разбивал экран телефона. И Apple предложила решение этой проблемы, найдя способ интегрировать «гениальную систему защиты, чтобы наконец положить конец поврежденным экранам», сообщает SimpleGhar.
Устройство встроено в экран iPhone и состоит из нескольких механических частей, таких как «штифты для защиты экрана», которые «амортизируют экран при ударе, чтобы предотвратить любые поломки».
Apple создала механическую систему, позволяющую устройству понимать свое положение и скорость движения, чтобы активировать «iShield» при необходимости.
То есть, устройство со встроенным iShield может «обнаруживать, когда оно находится в свободном падении, что автоматически активирует систему защиты», — поделился SimpleGhar.
«После активации штифты вылезут, вращаясь вокруг своей оси в каждой из точек напряжения экрана, чтобы послужить буфером между устройством и полом, после чего аккуратно втянутся обратно в устройство, когда телефон будет надежно зафиксирован».
SimpleGhar воплотил видение Ford об одноколесном транспорте, представив еще одну инновационную технологию.
«Привнося новую универсальность в повседневный автомобиль, технология MonoWheel позволит водителям переключиться с четырехколесного автомобиля на одноместный самоходный одноколесный велосипед».
Эта технология позволит водителю превратить колесо автомобиля в моноцикл: «Пользователи смогут превратить колесо своего автомобиля в идеальный городской транспорт», — пишет SimpleGhar. — «Мощные двигатели будут вращать колесо, позволяя водителям без проблем скользить по пробкам».
«Усовершенствованная система подвески» помогает «снимать и устанавливать колесо обратно». SimpleGhar объясняет процедуру дальше: «При нажатии кнопки задняя часть автомобиля поднимется над землей, а колесо отсоединится. Затем моторизованная ступица легко присоединяется, позволяя водителю продолжить свое путешествие на MonoWheel».
SimpleGhar знакомит нас с Facebook* Optical Drift, левитирующей камерой, которая «не знает границ и предоставляет собеседникам свободу общения, как если бы они находились вместе в одной комнате».
Благодаря уникальной технологии, «Optical Drift оставит руки пользователя свободными и не будет ограничена фиксированным полем зрения, как традиционная веб-камера».
Камера будет левитировать и сможет эффективно запечатлеть нужные моменты: «Камера будет парить над подставкой с помощью электромагнитов и сможет вращаться на 360 градусов».
Камера также позаботится о потребностях пользователя. «Пользователю нужно будет просто установить ее в удобном месте, а затем он сможет свободно двигаться, зная, что камера отслеживает каждое его движение и подстраивается, чтобы держать его в центре кадра и в фокусе».
Google Palm Reader — это инновационная идея для мобильных телефонов будущего. Как сообщает SimpleGhar, «Palm Reader использует умные очки для проецирования данных на поверхность, например, на ладонь пользователя».
SimpleGhar объясняет, как работает эта технология: «На одной стороне очков будет проектор, а на другой — камера для записи и обработки информации».
Эта технология «предлагает неисчислимые преимущества, поскольку проекция может передавать информацию и параметры ввода прямо на вашу ладонь», —пишет SimpleGhar.
Технология будет полезна тем, кто постоянно в движении, поскольку сводит к минимуму время, затрачиваемое на портативные устройства: «Palm Reader предоставляет пользователям быстрый и удобный цифровой опыт без необходимости использования экрана или осязаемого портативного устройства».
Чтобы повысить точность Palm Reader и ускорить процесс обработки данных, устройство «также будет использовать инфракрасную технологию для отслеживания движения».
Согласно SimpleGhar, устройство, разработанное Samsung, будет «проецировать информацию прямо в поле зрения пользователя».
«Линззы будут не просто расширением интерфейса мобильного телефона», — утверждает портал. — «Эта технология откроет двери для новых возможностей дополненной и виртуальной реальности».
Эта технология, «позволяющая захватывать изображения прямо с линзы» «осуществит футуристические мечты многих», считает SimpleGhar.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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PS у автомобиля колесо сняли, а с "чего" сняли? Оси там нет...
Нафиг-нафиг! Пусть лучше разработают новый дизайн обуви, или изменят логотип компании... Вот это круть, а не эти ваши полёты.