8 патентов, которые показывают, каким техногиганты видят наше будущее

Ежегодно в мире технологий разрабатывается множество концепций революционных продуктов, но большинство из них так никогда и не выходят на рынок. Портал SimpleGhar задался вопросом, как бы выглядели футуристические продукты, основанные на реальных патентах таких технологических гигантов, как Apple, Google, Facebook* и других, если бы их все-таки произвели, и вот что получилось.