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10 впечатляющих скульптур, которые бросают вызов законам гравитации

10 впечатляющих скульптур, которые бросают вызов законам гравитации

Автор:
30 октября 2022 22:55
Сообщество : Искусство
Метки: Бросают   Скульптуры   впечатляющие   вызов   гравитация   произведения   технологии   
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Есть талантливые художники и скульпторы, которые открыли для себя новые технологии, и добились невероятных результатов. Их сюрреалистичные произведения бросают вызов закону притяжения. Это просто потрясающе, взгляните!
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Источник:

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Метки: Бросают   Скульптуры   впечатляющие   вызов   гравитация   произведения   технологии   
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3  комментария
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27k
Квантовый переход 11 часов назад
Вот технологии.Которым больше тысячи лет.До сих пор повторить не могут.
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Екатеринбург , 10ка настоящая
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27k
Квантовый переход 11 часов назад
открыли для себя новые технологии
------------------------------------
И где тут новые технологии?
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