10 впечатляющих скульптур, которые бросают вызов законам гравитации

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Есть талантливые художники и скульпторы, которые открыли для себя новые технологии, и добились невероятных результатов. Их сюрреалистичные произведения бросают вызов закону притяжения. Это просто потрясающе, взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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И где тут новые технологии?