10 впечатляющих скульптур, которые бросают вызов законам гравитации

Есть талантливые художники и скульпторы, которые открыли для себя новые технологии, и добились невероятных результатов. Их сюрреалистичные произведения бросают вызов закону притяжения. Это просто потрясающе, взгляните!

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Бриллиант, автор Нил Доусон, Новая Зеландия 0 Источник:

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Лестница в рай, Дэвид Маккарен, Сидней 0 Источник:

Тайная вечеря, Альберт Шукальски, пустыня Мохаве 0 Источник:

Голова девушки, Жауме Пленса, Калгари, Канада 0 Источник:

Скульптура, Адам Мартинакис 0 Источник:

"Движение", Костас Вароцос 0 Источник:

Карма, Do Ho Suh, Новый Орлеан 0 Источник:

Балансирующие камни, Адриан Грей 0 Источник:

Иллюзия, Том Экерт 0 Источник: