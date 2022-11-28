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«Вы в какой стране находитесь?»: в саратовский бар не пустили мобилизованных в военной форме

«Вы в какой стране находитесь?»: в саратовский бар не пустили мобилизованных в военной форме

Автор:
28 ноября 2022 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Угрозы   бар   заявление   мобилизованные   охранник   полиция   расправа   руководство   саратов   форма   
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Руководство заведения считает, что охранники были правы - они действовали по инструкции.

В Саратове двое мобилизованных захотели посидеть в баре, но не вышло. Охрана заявила, что в форме заходить нельзя и не пустила их в заведение.

После этого в соцсетях пошли призывы собраться у этого бара и потребовать объяснений от владельцев.

Представитель паба Кристина Бананова сказала, что они написали заявление в полицию, потому что боятся «физической расправы».

«Активисты собираются сегодня наносить то ли физический вред, то ли ещё что-то нашему заведению. Они собираются сегодня вечером прийти к нашему заведению и что-то с нами делать. Мы обратились в правоохранительные органы, мы уже всё сделали, чтобы себя обезопасить. Сыплются от них угрозы физической расправы, оскорбления в личных сообщениях и в мой адрес, и в адрес охранника».

Бананова пояснила, что к охраннику у руководства претензий нет, потому что он действовал по инструкции заведения.

«Есть определённое условие, при котором люди в своей служебной форме не могут ходить в заведения. Это касается и полиции, и пожарных. Мы тоже не пускаем людей в форме — ни в пожарной, ни в медицинской, ни в военной. Поэтому, собственно, их и не пустили. Эти молодые люди были в нетрезвом состоянии».

Как заявляет Бананова, к бару подъехало несколько человек, но «никаких линчеваний не было». Потому что к заведению уже приехала полиция.

«Они подъезжали на машинах, но из машин не выходили. Так что всё прошло благополучно, не было никаких линчеваний.

Что касается полиции, часть приехала потому, что мы просили, а часть – потому, что в соцсетях писали, что у нас планируется несанкционированная акция. Пока работаем в штатном режиме. Алкоголь у нас не изымали, как кто-то писал, это всё фейки. Работа бара была приостановлена, потому что у нас было закрытое мероприятие. Для гостей, которые были внутри, она продолжалась».

По словам Банановой, угрозы расправой прекратились, потому что она закрыла страницы в соцсетях.

«Возможно, они ещё поступают, но уже не мне. В любом случае мы будем подавать заявление в полицию, что угрожали мне и коллеге, который, собственно, стал звездой. Готовим сейчас документы».

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Метки: Угрозы   бар   заявление   мобилизованные   охранник   полиция   расправа   руководство   саратов   форма   
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66  комментариев
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1k
Жирный бот 2 часа назад
ну есть фейсконтроль... Так же как завернут в спортивном костюме или шортах.. Это хайп в чистом виде.. нельзя было нормально одеться? Ну военный, но есть же и гражданская одежда... У меня отец бывший военный, но ему было не западло к кино или театр в гражданской одежде ходить..
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15k
Vital Idol 8 минут назад
а у МО разве нет своих баров?!
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8k
GROMOZEKA 18 минут назад
Вчера уже в телеге видел эту новость.
Причем этот лысый бородач, выступавший о том, что фейсконтроль у него в заведении и в форме низззя, сам в военной форме в своем же заведении постил фоточки.
Причем в форме иностранного образца.
Так что не все так просто.
К слову все его жалкие отмазки никуда не годятся.
Это не консерватория а обычная рыгаловка.
Да и по опыту других всегда получается что когда копнут, то форма ни при чем, просто это хохлолюбы
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679
сергей ремизов 24 минуты назад
Ничего не понял ,но было интересно. Ну хочешь ты в кафешку или ресторан пойти, одень нормальный костюм. Зачем вести себя как быдло.
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1k
master_luga Полчаса назад
Если честно , частенько ребята в форме не совсем правильно используют своё положение.(мягко выразился).
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−3
Alek 36 минут назад
А в неньки вообще в форме бизнес сразу отжимают с транспортом и жильем, хорошо если не выдерут или расстреляют. Но в кабак не пустить, херло бородатое ответить должно
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367
Бухаю по пятницам Alek 24 минуты назад
Чего сказать-то хотел ? Ты давай хотя бы матом, а то же непонятно ничего.
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62
Иванов 36 минут назад
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−3
Alek 40 минут назад
А а геньки
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6k
tamin 45 минут назад
Человеческий фактор. Сидел я в мск в одном баре, пил пенное. Заходят двое, в форме. Сидят спокойно разговаривают, выпивают. Я официанта спросил, говорит в увольнительной с фронта. Я попросил, чтобы их счет потом мне дали, я закрою. Она говорит расслабься, владелец ресторана это уже сделал. Так что не везде чмошник и гниды сидят. Есть нормальные.
Зы. В харатсе еда не вкусная. И пиво так себе
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5
Василий Алибабаевич 46 минут назад
щя этих пи..дор.ов в мундирах будет пруд пруди !будут бить себя в грудь в случае чего что они вас защищали
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1k
Шапкин 46 минут назад
Раньше было понятие комендантский патруль. Парниша на губу загремел бы суток на 10.
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207
Sergius SPb 47 минут назад
Млядь,сколько идиотизма всплыло-то.
Каких-то баранов не пустили в кабак и сейчас не важно почему, эти бараны побежали жаловаться в соц.сети, в соцсетях бараны другие собрались громить кабак....
Быдло.
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−1
Николай Пауков 53 минуты назад
Бананова пусть не пустит в бар ментов или пожарного инспектора а потом говорит что в форме нельзя))))
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115
ДокторКто 58 минут назад
Банально не льзя пить в форме. вот и все
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637
kolobok263 58 минут назад
какой то мужик в бушлате.... мобилизованные в казармах сидят, повышают профессиональный уровень или отдыхают в расположении, а не по барам шляются в гражданке и в каком то бушлате
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16k
Роберт Шекли Час назад
Правильно сделали, что не пустили
Бар - это не заведение первой необходимости
Форма накладывает прежде всего обязательства и не нужно ее позорить в такого рода заведениях
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Странная форма и бушлат на распашку.
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10k
Бендер Родригес Час назад
А где тут военнослужащие? Я вижу пьяное быдло в неустановленном образце формы, без знаков отличия.
ЗЫ
Березку уже лет 15 как отменили.
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637
kolobok263 Час назад
военнослужащие в форме по барам не шляются
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
Тварь я дрожащая или право имею? Чувака в военной форме не пустили в бар. Законно ли это?

И сразу же в каментах к видосу набижало возмущенной публики. Ко-ко-ко! Да как вы смеете! Не пускать человека в военной форме, защитника Родины! Нарушая тем самым священное право любого военнослужащего нажраться водки в своей законной увольнительной! Беспердел!

А имеют ли право владельцы питейного заведения не пускать всех подряд и кого ни попадя? Имеют. А почему? А по кочану. Давайте разберемся.

Первое, оно же главное, указанный кабак - это частная собственность. Моя территория - мои Правила. Патроны дорогие - стреляем на поражение сразу, без предупредительного в воздух.

Некоторые умники из 7-го б немедленно ссылаются на некий публичный договор. Так, в соответствии с п. 1 ст. 426 ГК РФ «лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами». Забывая при этом, что любой договор он как минимум двусторонний и осуществляется только в случае обоюдного непротивления высоких договаривающихся сторон.

Права, согласно любого Договора, имеет не только Заказчик, но и Исполнитель - как бы странным кому это не показалось. И в рамках действующего Законодательства может устанавливать свои Правила. Так, в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ 21.09.2020 N 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» «Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству Российской Федерации».

Опять же, потребители – «знатоки» гражданского права, могут возмутиться, почему это мне навязывают чьи-то правила, установленные в одностороннем порядке? Правила никто не навязывает, ресторан таким образом совершает оферту, т.е. предлагает заключить договор, при этом сами условия договора мы найдем как минимум в трех источниках: вывеска, меню и правила заведения.

Мы готовы любого накормить борщом за 500 руб. с 12.00 до 23.00, но при этом будьте так любезны соблюдать правила нашего заведения, например, снимать верхнюю одежду. Если гость согласен, то считается, что акцепт совершен (принятие оферты и заключение договора). Но если посетитель говорит, хорошо, цена меня устраивает, время тоже, но я буду есть борщ исключительно в шубе, значит он в целом сам отказывается от договора. Ст. 443 ГК РФ на этот счет говорит: «Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой».

Обязанность заключить публичный договор выражается в том, что мы обязаны заключить договор с любым и каждым, но на наших условиях. Публичный договор вовсе не подразумевает обязанность заключить договор на тех условиях, которые диктует заказчик. Иначе, следуя такой логике, раз можно не соблюдать условия договора из правил заведения, то точно так же можно потребовать снизить цену, и продать борщ не за 500 руб., а за 150 руб. Или же потребовать его подать глубокой ночью.

Существует ли дресс-код и правомерен ли он?
Да, существует и, безусловно, правомерен. Почему-то никого не возмущает, что вас не пускают на прием к врачу в верхней одежде или без бахил. Что вас не пустят в церковь в шортах или с непокрытой головой, если ты баба. Не возмущает малолетних дебилов и их родителей, что в школу не пускают без второй обуви или в спортзал и фитнес-центр без сменной - дома в уличной обуви ходи! И будут правы.

Любая организация, оказывающая услуги населению, вправе разработать свои Правила посещения - в том числе и касательно одежды. Может быть запрещена грязная и пачкающаяся одежда, ветхая и стрёмно выглядящая, спортивная, военная, рабочая одежда - вообще любая, на усмотрение заведения. К примеру, в большинстве прибрежных отелях запрещено входить на территорию ресторана в купальных костюмах. Совершенно разумное требование, это просто неприлично, да и некоторые телеса не способствуют аппетиту.

Ну, а неприглядный вид одежды - тоже может быть критерием. Закон О защите прав потребителей заботится не о каком-то потребителе в частности - а о потребителях вообще. В том числе и о других посетителях заведения - мы пришли в ваш пафосный и весьма недешевый ресторан, а вы сюда каких-то бомжей пускаете? Чревато потерей клиентов.

И что касается данного конкретного случая - то и военная форма бывает сильно разной. Бывает парадный мундир с лампасами, а бывает и стираная-перестиранная штопана "горка", которую вчера еще донашивал дворник Джамшут, прежде чем выкинуть на помойку.

А что касается военной формы или спортивной - то скорее всего были прецеденты в этом баре - как не приходили люди одетые в стиле милитари или в спортивках - так обязательно пьяную драку заказывали. Потому у заведения есть веские основания отказать, согласно своим Правилам. Да и бывали, кстати, случаи когда те же контрактники, прибывшие из зоны СВО, то гранату по пьяни под стол закатывали - то пальбу открывали из трофейных парабеллумов, погуглите. А оно кому надо? Отказать.

Из системного толкования положений Гражданского кодекса Российской Федерации о публичном договоре статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 2 статьи 1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и пункта 5 Правил оказания услуг следует, что гражданину, обратившемуся в организацию, оказывающую услуги населению в сфере общественного питания, с предложением заключить с ним публичный договор оказания ему услуг общественного питания, может быть отказано по основаниям, предусмотренным внутренними правилами поведения для потребителей, которые разрабатываются и утверждаются в такой организации.

Установленные общественным заведением Правила посещения относятся непосредственно к одежде, а не к гражданину, не имеют произвольного или избирательного, тем более дискриминационного характера, относятся ко всем посетителям, в связи с чем они не противоречат действующему законодательству. /Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 24.10.2018 N 44г-205/2018/

Существует ли фейс-контроль и правомерен ли он?
Да, существует и, безусловно, правомерен. Более того! Администрация ресторана вправе отказать в посещении и/или обслуживании гражданам: находящимся в нетрезвом состоянии, в неадекватном психическом состоянии, в состоянии наркотического опьянения. Равно как ведущим себя агрессивно, провокативно, по хамски или грубо по отношению к другим гостям или персоналу ресторана.

И надо заметить, что у персонала питейных заведений просто верхнее чутьё на всяких неадекватов и потенциальных скандалистов, которые и заведению и его посетителям могут запросто устроить неиллюзорные проблемы. И в данном случае - предчувствие на провокаторов и скандалистов их не обмануло - судя по заходам [мат] про Украину и выложенным фоточкам самого бородача - якобы в украинской(!) военной форме - хотя на фото самый обычный дешевый китайский комок в цифре, без каких-либо знаков различия.

В таких случаях охранники и вышибалы, владельцы питейных заведений поступают сильно проще. А я вот считаю, что Вы, гражданин, находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и вообще - ведете себя неадекватно. Как я это определил и чем могу доказать? Определил чисто визуально, это лично моё оценочное мнение. А как Вы докажете обратное? Вот принесете протокол медицинского освидетельствования на состояние вашего алкогольного опьянения из медицинского учреждения и если всё в норме - то мы вас пропустим, с извинениями. И справки от нарколога и из дурдома не забудьте. Всего вам доброго и скатертью по жопе. И ни один суд не доскребётся.

Ну, и про главное. В разбираемом примере предприятие хоть и числится как общественного питания - но это не столовая, не кафе и даже не ресторан. Это паб, то есть бар - а по сути тупо наливайка. Хотя и весьма пафосная и сильно недемократичная по ценам. Из еды там максимум орешки в пакетиках да долька лимона с солью. Так что дешевые истеричные заходы "отказали солдату в тарелке супа!" от яжемать-онижедети - не катят. Граждане пришли в наливайку с друзьями, не будем кривляться, чисто конкретно нажраться алкоголя.

Ну, а что касается самого военного. Согласно п. 1 Приложения N 7 к Дисциплинарному Уставу Вооруженных Сил Российской Федерации нахождение военнослужащего в военной форме в состоянии алкогольного опьянения квалифицируется как грубый дисциплинарный проступок, предусмотренный п. 2 ст. 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих», дискредитирующий ВС РФ. За что нехило можно выхватить - особенно по нынешним непростым временам года.

И хотя на военнослужащих не распространяется административка и КоАП - на них может быть наложено дисциплинарное взыскание. От порицания перед строем, гаупвахты, понижения в должности и звании - до разрыва контракта с обнулением выходного пособия, всех причитающихся льгот и выплат. Особенно если залетов у бойца по совокупности несколько больше - эту уж как отец-командир решит.

На этом - всё.

Отдельно доставило, конечно, обсуждения в каментах этой темы. Как так! Защитника Родины не пустили остограмиться! А ему завтра в окопы, на передовую! Немедленно всех виновных расстрелять! А мне вот интересно - если ты защитник Родины - то тебя за это надо в жопу целовать и наливать бесплатно?
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13k
Kucher 2 часа назад
При чём тут вообще "за СВО" или "против"? Нас точно так же в Воронеже в 2000-м в кабак в лётных комбезах не пустили. И что? Есть правила по дресс коду в заведениях. Хочешь зайти туда в форме? Надень повседневную, а не прись туда в полевой. Если ты будешь в брюках и кителе, а не в мабуте, то и вопросов не будет. А сейчас волну поднимают "ах, обидели бедненьких, водку пожрать не пустили!" Это ж нынче модная тема то.
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