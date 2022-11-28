«Вы в какой стране находитесь?»: в саратовский бар не пустили мобилизованных в военной форме

После этого в соцсетях пошли призывы собраться у этого бара и потребовать объяснений от владельцев.

Представитель паба Кристина Бананова сказала, что они написали заявление в полицию, потому что боятся «физической расправы».

«Активисты собираются сегодня наносить то ли физический вред, то ли ещё что-то нашему заведению. Они собираются сегодня вечером прийти к нашему заведению и что-то с нами делать. Мы обратились в правоохранительные органы, мы уже всё сделали, чтобы себя обезопасить. Сыплются от них угрозы физической расправы, оскорбления в личных сообщениях и в мой адрес, и в адрес охранника».

Бананова пояснила, что к охраннику у руководства претензий нет, потому что он действовал по инструкции заведения.

«Есть определённое условие, при котором люди в своей служебной форме не могут ходить в заведения. Это касается и полиции, и пожарных. Мы тоже не пускаем людей в форме — ни в пожарной, ни в медицинской, ни в военной. Поэтому, собственно, их и не пустили. Эти молодые люди были в нетрезвом состоянии».