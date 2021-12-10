Проститутка в Москве обиделась на клиента и заявила об изнасиловании

Она решила, что получила мало денег и решила отомстить.
Кличка этой дамы, которая еле помещается в кадре - Зарина.
Она пришла в отделение и заявила об изнасиловании. И рассказала свою «печальную» историю:
Заринка флиртовала с кавалером в Инстаграм, зовут его Арай, и это уже настоящее имя) Якобы он пригласил ее в гости «на чашку чая» и на с радостью согласилась. Причем уверяет, что ехала только чтобы познакомиться и поговорить.
Но горячий Арай оказался настойчивым.
Он стал приставать, задирать подол и склонять к романтической ночи. Она сопротивлялась, плакала, но пришлось уступить. После этого Зарина вырвалась и пришла писать заявление.
Сотрудники стали разбираться. Оказалось, что Зарина - проститутка со стажем, за All inclusive она берет 16 тысяч рублей.
А изнасилование она придумала, потому что клиент заплатил 3,5 тысячи за час утех, а она хотела больше. Когда ночная бабочка стала требовать дополнительные деньги, он ее послал. И Заринка подождала, когда он выйдет в туалет, тиснула использованный презерватив как вещдок, и пришла с ним в полицию.
Самое интересное, что когда все выяснилось, Заринка просто попросила не открывать дело и «все забыть». И ее отпустили, даже не стали разбираться со лжесвидетельством. Это к вопросу о равноправии и равной ответственности.
Конечно, это похоже на битву жабы с гадюкой - проститутка схлестнулась с этим персонажем… Но сам факт очень показательный.
Источник:
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2. Оплата сдельная, на сколько наработала, столько и получила.
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По базам пробили хе хе ...А вот почему не наказали за ложный донос .тут вопрос большой .Видать Арай ментам заплатил сам ,чтобы не было шумихи ,а с этой заринкой потом сам разберется и правильно сделает,чтобы другим не повадно было .
А наказывать таких нужно ,чтобы претендента не создавать ..Иначе таких шлюх очередь будет в полицию !
Так сотрудники полиции совершили должностное преступление - отпустили преступника.