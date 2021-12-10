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Проститутка в Москве обиделась на клиента и заявила об изнасиловании

Проститутка в Москве обиделась на клиента и заявила об изнасиловании (4 фото)

Автор:
10 декабря 2021 18:16
Сообщество : Криминал
Метки: заявление   изнасилование   клиент   полиция   проститутка   
1760
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Она решила, что получила мало денег и решила отомстить.

Кличка этой дамы, которая еле помещается в кадре - Зарина.


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Она пришла в отделение и заявила об изнасиловании. И рассказала свою «печальную» историю:

Заринка флиртовала с кавалером в Инстаграм, зовут его Арай, и это уже настоящее имя) Якобы он пригласил ее в гости «на чашку чая» и на с радостью согласилась. Причем уверяет, что ехала только чтобы познакомиться и поговорить.

Но горячий Арай оказался настойчивым.

Он стал приставать, задирать подол и склонять к романтической ночи. Она сопротивлялась, плакала, но пришлось уступить. После этого Зарина вырвалась и пришла писать заявление.

Сотрудники стали разбираться. Оказалось, что Зарина - проститутка со стажем, за All inclusive она берет 16 тысяч рублей.

А изнасилование она придумала, потому что клиент заплатил 3,5 тысячи за час утех, а она хотела больше. Когда ночная бабочка стала требовать дополнительные деньги, он ее послал. И Заринка подождала, когда он выйдет в туалет, тиснула использованный презерватив как вещдок, и пришла с ним в полицию.

Самое интересное, что когда все выяснилось, Заринка просто попросила не открывать дело и «все забыть». И ее отпустили, даже не стали разбираться со лжесвидетельством. Это к вопросу о равноправии и равной ответственности.

Конечно, это похоже на битву жабы с гадюкой - проститутка схлестнулась с этим персонажем… Но сам факт очень показательный.


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Метки: заявление   изнасилование   клиент   полиция   проститутка   
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16k
homerchik 2 часа назад
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4k
Михаил Минуту назад
мужик дебил, я даже без проституток а с обычными девушками только сделал дело сразу в унитаз смываю головастиков :) ибо некуй даже и думать...
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69k
Штирлиц 3 минуты назад
Пожурили пару раз всем отделом на месте, что бы больше не врала, и отпустили, бывает же.
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10k
Кыся 4 минуты назад
1. Нехрен с черножопыми трахаться.
2. Оплата сдельная, на сколько наработала, столько и получила.
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1
Илья Большаков 44 минуты назад
А чой-то у неё вес так недалеко от роста?
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7k
Мистер Фикс 47 минут назад
Потому что все знают, кто крышует шлюх
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4k
aleksei 55 минут назад
Всем отделу дала, чтобы просто так отпустили
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4k
Core 56 минут назад
Не самое умное что могла сделать шлюха, лицо попежут и прощай карьера
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606
Mixan Час назад
Сотрудники стали разбираться. Оказалось, что Зарина - проститутка со стажем, за All inclusive она берет 16 тысяч рублей.
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По базам пробили хе хе ...А вот почему не наказали за ложный донос .тут вопрос большой .Видать Арай ментам заплатил сам ,чтобы не было шумихи ,а с этой заринкой потом сам разберется и правильно сделает,чтобы другим не повадно было .
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Требуйте долива пива, после отстоя пены!
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4k
rutt Час назад
Теперь пойдёт дальше писать, мол всем отделением помогали, помочь не смогли
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
расценки у нее более чем....
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46
Михаил Гребенюк zloykoyot Час назад
причем в 2 раза.в чертаново 1500
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Вот народ в каментах наивный ))) Конечно, все они говорят правильно, но тем самым они подталкивают ментов работать. А кто хочет лишнюю работу? Каментаторы, наверное, тоже от допзадания будут не в восторге. И это, конечно, плохо, но что есть, то есть. Наверное, всё хорошее когда-то победит ))
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