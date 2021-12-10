Проститутка в Москве обиделась на клиента и заявила об изнасиловании

Она пришла в отделение и заявила об изнасиловании. И рассказала свою «печальную» историю:

Заринка флиртовала с кавалером в Инстаграм, зовут его Арай, и это уже настоящее имя) Якобы он пригласил ее в гости «на чашку чая» и на с радостью согласилась. Причем уверяет, что ехала только чтобы познакомиться и поговорить.

Но горячий Арай оказался настойчивым.

Он стал приставать, задирать подол и склонять к романтической ночи. Она сопротивлялась, плакала, но пришлось уступить. После этого Зарина вырвалась и пришла писать заявление.

Сотрудники стали разбираться. Оказалось, что Зарина - проститутка со стажем, за All inclusive она берет 16 тысяч рублей.

А изнасилование она придумала, потому что клиент заплатил 3,5 тысячи за час утех, а она хотела больше. Когда ночная бабочка стала требовать дополнительные деньги, он ее послал. И Заринка подождала, когда он выйдет в туалет, тиснула использованный презерватив как вещдок, и пришла с ним в полицию.

Самое интересное, что когда все выяснилось, Заринка просто попросила не открывать дело и «все забыть». И ее отпустили, даже не стали разбираться со лжесвидетельством. Это к вопросу о равноправии и равной ответственности.

Конечно, это похоже на битву жабы с гадюкой - проститутка схлестнулась с этим персонажем… Но сам факт очень показательный.