Карликовая проворная лисица: Разгоняется до скорости скаковой лошади 60 км/ч при габаритах чуть больше кошки. Только так она сможет выжить

Охмурять гордую защитницу ловелас начинает зимой, в январе-феврале, чтобы лисята появились аккурат к приходу тепла — в апреле и мае. Малышня новому миру будет не сильно рада: целых две недели они будут пытаться не видеть и не слышать его. Но глаза и уши все равно откроются, и через месяц после рождения щенки наконец вылезут из норы. А ещё через месяц молодняк уже будет охотиться на равных с мамкой!