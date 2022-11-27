Карликовая проворная лисица: Разгоняется до скорости скаковой лошади 60 км/ч при габаритах чуть больше кошки. Только так она сможет выжить

Что делать, если ты слабенькая лисичка, а вокруг суровые американские прерии? Бежать! Да так быстро, как только можешь! Вот, например, карликовая проворная лисица. Она не будет пояснять за свою маленькость, а рванёт от тебя на скорости скаковой лошади, и фиг ты её догонишь!
Сподвигла животину на такие рекорды окружающая среда. Лис заселил американские Великие Равнины — край травянистых степей и безграничных просторов в центральной части материка. Умение быстро набирать обороты в этих землях — жизненная необходимость. Особенно, когда ты крохотный зверёк размером чуть больше кошки.
Кажется, что карликовая лиса абсолютно не приспособлена к этим суровым местам: няшная мордаха, большие уши и густой пушистый мех — это описание плюшевой игрушки, а не зверя суровых прерий.
Американская лиса — вовсе не вершина пищевой цепи. Её удел — ловить мышек, ящерок и прочую мелкую живность, да подъедать падаль, если Бог пошлёт. Сама же проворная лисица становится обедом для настоящих альфачей Великих равнин: волков, койотов, американских барсуков, рысей и даже хищных птиц. С такими вводными животине ничего не оставалось, кроме как научиться спринтовать со скоростью до 60 километров в час!
Но иногда приходится бегать не от кого-то, а за кем-то. Особенно, когда этот «кто-то» может принести потомство. В плане семейных ролей у проворных лис образуется забавный реверс — за каждой самкой закреплена территория. Дамы обороняют свои владения от посягательства чужачек. А самцы мотыляются степными ветрами по всей округе, не обременяя себя территориальными разборками.
Охмурять гордую защитницу ловелас начинает зимой, в январе-феврале, чтобы лисята появились аккурат к приходу тепла — в апреле и мае. Малышня новому миру будет не сильно рада: целых две недели они будут пытаться не видеть и не слышать его. Но глаза и уши все равно откроются, и через месяц после рождения щенки наконец вылезут из норы. А ещё через месяц молодняк уже будет охотиться на равных с мамкой!
Бравой масенькой лисичке нипочём ни хищники, ни люди. Два прошлых столетия на карликовых лисиц охотились ради шкур, а от сельхоз химикатов они травились пачками. В Канаде их почти полностью истребили, животина потеряла 60% исконных земель. Но сейчас лисы вырвались из списка вымирающих видов со своей характерной прыткостью и более не считаются исчезающими!
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