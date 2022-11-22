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Как знаменитости выглядели в молодости и сейчас

Как знаменитости выглядели в молодости и сейчас

Автор:
22 ноября 2022 11:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фото   через время   шоу бизнес   
1641
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За годы карьеры, снимаясь в разных фильмах, мы видим перевоплощения наших любимых актеров. В какой-то момент мы смотрим новую картину с ними и понимаем, как сильно они изменились или постарели. А ведь еще недавно мы любовались ими в старом фильме, где они так молоды...

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Источник:

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Метки: до и после   звезды   знаменитости   тогда и сейчас   фото   через время   шоу бизнес   
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6  комментариев
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17k
Вася 59 минут назад
когда им будет по 80..
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5k
Наталья Полчаса назад
Шарлиз - прекрасна всегда
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alex 39 минут назад
бамаркатч выдрой и остался
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1k
Виктор Глущенко 43 минуты назад
Кто все эти люди ? Чем они знамениты ? Двух - трех актрис знаю , но остальные кто ?
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