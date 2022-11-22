Как знаменитости выглядели в молодости и сейчас

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За годы карьеры, снимаясь в разных фильмах, мы видим перевоплощения наших любимых актеров. В какой-то момент мы смотрим новую картину с ними и понимаем, как сильно они изменились или постарели. А ведь еще недавно мы любовались ими в старом фильме, где они так молоды...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А те что в посте мне известны все.